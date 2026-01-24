Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 24 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
Concierto Zahara en Impala
La gira de Zahara promete un show renovado en el que no solo presentará las nuevas canciones de ‘Lento Ternura’, sino también muchos de sus hits .
CÓRDOBA. Sala Impala
Avda. de Chinales, 64.
22.30 horas.
A jugar a la Casa
Juegos de mesa cooperativos
La sesión estará dedicada a los juegos de mesa cooperativos, tanto los últimos como los clásicos y también los más divertidos. En ella los participantes, de todas las edades y niveles, también tendrán a su disposición los juegos de mesa variados habituales. La organiza como siempre la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, con la colaboración de la asociación Jugamos Tod@s y la asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Casa de laJ uventud.
Campo Madre de Dios, s/n.
De 19.00 A 03.00 horas.
Exposición
‘El despertar a la vida de egipto. infancia y adolescencia en el antiguo egipto’
Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.
