Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzTrabajo de emergenciasPuente061 CórdobaGarcía CarriónEstación Villa del RíoApartamentos El BrillanteParking Bodegas Campos
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 24 de enero de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Concierto Zahara en Impala

Concierto Zahara en Impala / DIARIO CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Música

Concierto Zahara en Impala

La gira de Zahara promete un show renovado en el que no solo presentará las nuevas canciones de ‘Lento Ternura’, sino también muchos de sus hits .

CÓRDOBA. Sala Impala

Avda. de Chinales, 64.

22.30 horas.

A jugar a la Casa

Juegos de mesa cooperativos

La sesión estará dedicada a los juegos de mesa cooperativos, tanto los últimos como los clásicos y también los más divertidos. En ella los participantes, de todas las edades y niveles, también tendrán a su disposición los juegos de mesa variados habituales. La organiza como siempre la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, con la colaboración de la asociación Jugamos Tod@s y la asistencia es libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa de laJ uventud.

Campo Madre de Dios, s/n.

De 19.00 A 03.00 horas.

Juegos de mesa cooperativos

Juegos de mesa cooperativos / DIARIO CÓRDOBA

Exposición

‘El despertar a la vida de egipto. infancia y adolescencia en el antiguo egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.

Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.

De 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

‘El despertar a la vida de egipto. infancia y adolescencia en el antiguo egipto’

‘El despertar a la vida de egipto. infancia y adolescencia en el antiguo egipto’ / DIARIO CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  7. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  8. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores

Ingrid da una tregua que no durará mucho en Córdoba: esta es la hora de la vuelta de la lluvia, según la Aemet

Ingrid da una tregua que no durará mucho en Córdoba: esta es la hora de la vuelta de la lluvia, según la Aemet

La pasta 'take away' más viral del momento llega a Córdoba: auténtica italiana y para tomar donde quieras

La pasta 'take away' más viral del momento llega a Córdoba: auténtica italiana y para tomar donde quieras

Las cien horas críticas de una de las mayores emergencias de Andalucía: 2.000 profesionales frente a la tragedia de Adamuz

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 24 de enero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 24 de enero de 2026

Antonio Mantero, director del 061 en Córdoba: «Siempre piensas que podrías haber hecho más»

Antonio Mantero, director del 061 en Córdoba: «Siempre piensas que podrías haber hecho más»

La Bonoloto deja más de 48.000 euros en La Viñuela y acumula un bote de 7 millones

La Bonoloto deja más de 48.000 euros en La Viñuela y acumula un bote de 7 millones

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial apunta a que el Iryo descarriló por la fractura de la vía

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial apunta a que el Iryo descarriló por la fractura de la vía
Tracking Pixel Contents