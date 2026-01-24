Los fallecidos en Córdoba el sábado 24 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 25 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

María de la Cruz Mesa Morales

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio San Rafael.

Elena Berzal Álvarez

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio San Rafael.