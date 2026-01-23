Urbanismo aprobará el proyecto para ampliar el enlace en Córdoba de la A-4 con la Base Logística del Ejército y La Rinconada

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar la semana que viene el proyecto de modificación del enlace existente entre la A-4 y los terrenos de la Rinconada, es decir, entre la autovía y la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y el parque empresarial que se construirá justo al lado. Se trata de un paso administrativo necesario que además viene acompañado de una serie de expropiaciones que hay que hacer para poder agrandar el citado enlace. Una vez pasen por consejo rector deberán someterse a información pública antes de su aprobación definitiva.

Pero la ejecución de la obra del enlace y la de la urbanización de los terrenos del parque empresarial de La Rinconada no será inminente. Todo está aún pendiente de cerrar de manera definitiva la cesión por parte del Ministerio de Transportes al Ayuntamiento de Córdoba de la antigua nacional IV. Y es que si bien el proyecto concreto de la conexión viaria sí cuenta con luz verde del ministerio que dirige Óscar Puente, no ocurre lo mismo con las obras de urbanización de los terrenos donde irá el parque empresarial. Ambas actuaciones, en cualquier caso, tiene que ejecutarla la junta de compensación de los terrenos (los dueños de los solares, constituidos como Junta de Compensación Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán).

Hoy mismo, el alcalde de Córdoba y el presidente de la Gerencia de Urbanismo, José María Bellido y Miguel Ángel Torrico, respectivamente, han informado de que está pendiente una reunión con la Subdelegación del Gobierno para ver cómo avanza el acuerdo entre Ayuntamiento y Transportes. La junta de gobierno local del Consistorio aprobó en noviembre del año pasado el solicitar al Gobierno la cesión de la N-IV (condición que pone Transportes), es decir, el Ayuntamiento se quedará con algo menos de 12 kilómetros de carretera que se sitúan entre la BLET y Alcolea. Es necesario, eso sí, que esta petición sea refrendada por el pleno municipal.

Terrenos de La Rinconada, ya urbanizados, donde se construirá la BLET. / MANUEL MURILLO

La obra en el enlace

En cuanto a la obra en sí del enlace, cuyo proyecto es lo que pasa la semana que viene por Urbanismo, costará más de ocho millones de euros. El objetivo es ampliar la capacidad que tiene ahora mismo esta conexión de La Rinconada con la autovía A-4, que lógicamente se va a quedar corta cuando empiece a bullir la actividad en la BLET y en el polígono empresarial.

Lo que se hará es duplicar y reformar esta conexión. Para ello, se conservará la estructura existente y se creará otra paralela, al oeste de la actual, generando cuatro carriles de tráfico, dos de entrada y dos de salida. De igual manera, el proyecto contempla la creación de dos grandes glorietas, de radios de 54 metros, tanto de la margen izquierda como de la derecha.

Por otro lado, el proyecto contempla, entre otras actuaciones, la posibilidad de construir, en el futuro, un vial para que los vehículos que, procedentes del polígono, tengan destino hacia Córdoba, puedan enlazar directamente con una vía colectora unidireccional de dos sentidos, en la margen derecha, sin tener que pasar por la glorieta para, de esta manera, aliviar las puntas de tráfico que pudieran surgir a las horas de salida del polígono. Igualmente, se prevé la creación de otra vía colectora en la margen izquierda que aprovecha parte del antiguo trazado del carril de aceleración pasando por debajo de la estructura del ferrocarril.