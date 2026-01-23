Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

España encara un nuevo día de duelo y esclarecimiento tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, con el foco ya puesto en las causas del accidente y en la gestión política y judicial posterior. Mientras avanzan la retirada de los vagones y el desguace de los trenes siniestrados, la investigación apunta a una fractura en la vía y a posibles anomalías previas detectadas en otros convoyes, sin que se descarte ninguna posibilidad. La Fiscalía rechaza el secreto de las actuaciones y los juzgados continúan acumulando diligencias, al tiempo que el ministro Puente responde al informe técnico. En paralelo, concluye la entrega de los 45 cuerpos a las familias, se anuncian funerales y se suceden los gestos de reconocimiento y hermandad, en una provincia aún conmocionada por una tragedia que sigue dejando huella social, emocional y en la movilidad.