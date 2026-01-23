Boletín de la mañana
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba
Ultima hora de la investigación del descarrilamiento que ha dejado 45 fallecidos
España encara un nuevo día de duelo y esclarecimiento tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, con el foco ya puesto en las causas del accidente y en la gestión política y judicial posterior. Mientras avanzan la retirada de los vagones y el desguace de los trenes siniestrados, la investigación apunta a una fractura en la vía y a posibles anomalías previas detectadas en otros convoyes, sin que se descarte ninguna posibilidad. La Fiscalía rechaza el secreto de las actuaciones y los juzgados continúan acumulando diligencias, al tiempo que el ministro Puente responde al informe técnico. En paralelo, concluye la entrega de los 45 cuerpos a las familias, se anuncian funerales y se suceden los gestos de reconocimiento y hermandad, en una provincia aún conmocionada por una tragedia que sigue dejando huella social, emocional y en la movilidad.
- En directo | Avanza la retirada de los vagones del Iryo y el desguace del tren Alvia
- Puente contraataca al informe de la investigación de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
- La investigación señala a una fractura en la vía como causante del accidente ferroviario en Adamuz
- La investigación halla muescas en las ruedas de un tren que pasó más de dos horas antes por el lugar del descarrilamiento
- Los bomberos de Córdoba fueron los primeros en llegar al tren Alvia más de una hora y media después del accidente
- Medicina Legal finaliza la entrega de los 45 cuerpos a los familiares de las víctimas
- Bellido se rompe al recordar la tragedia de Adamuz: "Han sido cien horas que nos han parecido cien días"
- Huelva se hermana con Adamuz después de la tragedia: "No vamos a olvidar jamás su entrega por los afectados"
- Los dos hermanos pequeños de Huelva regresan a casa: "Siempre nos van a acompañar los que se han ido"
- Las ambulancias llegaron en 17 minutos a Adamuz: "Sabíamos por el 112 que había dos trenes pero había muchos heridos graves que atender"
- La Catedral de Córdoba y la caseta municipal de Adamuz acogerán dos funerales por las víctimas del accidente
- La Fiscalía de Córdoba rechaza el secreto de las actuaciones del accidente de Adamuz
- La suspensión de trenes dispara un 70% la demanda de plazas de autobús entre Córdoba y Madrid
- El Ayuntamiento de Córdoba reconocerá a los trabajadores municipales que intervinieron en el accidente de Adamuz
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores