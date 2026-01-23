Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

España amanece este viernes todavía sacudida por las consecuencias del accidente ferroviario de Adamuz, ya sin labores de búsqueda de cadáveres y con todas las víctimas identificadas. El balance mortal es de 45 fallecidos. El plan de emergencia ha sido oficialmente desactivado por la Junta de Andalucía en un clima de reconocimiento a los servicios que actuaron “en pleno caos”. El juzgado de Montoro ya tramita una decena de denuncias y se anuncian piezas separadas por cada víctima, mientras siguen aflorando datos clave sobre lo ocurrido, sin descartar ninguna causa. Al impacto humano y judicial se suma el colapso de la movilidad, con miles de viajeros afectados y una fuerte presión sobre el transporte por carretera, mientras Montoro y toda la provincia de Córdoba continúan conmocionadas por una tragedia que ha marcado a todo el país.