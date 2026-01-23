Boletín de la mañana
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba
Ultima hora de la investigación del descarrilamiento, la cifra actualizada de víctimas y los rostros detrás de las cifras
España amanece este viernes todavía sacudida por las consecuencias del accidente ferroviario de Adamuz, ya sin labores de búsqueda de cadáveres y con todas las víctimas identificadas. El balance mortal es de 45 fallecidos. El plan de emergencia ha sido oficialmente desactivado por la Junta de Andalucía en un clima de reconocimiento a los servicios que actuaron “en pleno caos”. El juzgado de Montoro ya tramita una decena de denuncias y se anuncian piezas separadas por cada víctima, mientras siguen aflorando datos clave sobre lo ocurrido, sin descartar ninguna causa. Al impacto humano y judicial se suma el colapso de la movilidad, con miles de viajeros afectados y una fuerte presión sobre el transporte por carretera, mientras Montoro y toda la provincia de Córdoba continúan conmocionadas por una tragedia que ha marcado a todo el país.
- Accidente de tren en Adamuz en directo: el fin de la búsqueda de cadáveres, a la espera de las últimas identificaciones
- La mayor tragedia de la alta velocidad en España se cierra con 45 fallecidos
- Juanma Moreno cierra el plan de emergencia de Adamuz: "Salvaron vidas en pleno caos y lo dieron todo por extraer cadáveres entre hierros y tierra"
- Los fallecidos en el accidente de Adamuz ascienden a 45 tras la recuperación de otros dos cuerpos
- Puente: "Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió de súbito, antes del descarrilamiento"
- La suspensión de trenes dispara un 70% la demanda de plazas de autobús entre Córdoba y Madrid
- Unos 6.900 viajeros de Iryo están sin servicio cada día por el accidente de Adamuz
- El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia hasta casi una hora después
- El tribunal de Montoro recibe ya una decena de denuncias por el accidente de trenes de Adamuz
- Conmoción en Montoro por el accidente de Adamuz (Córdoba): «¿Qué casa no coge un tren, Dios mío?»
- Francisco Carmona, director del Consorcio de Bomberos tras el accidente de Adamuz: "Hemos tenido que triturar los vagones"
- La vinculación con Córdoba de Agustín, el trabajador del Alvia fallecido en el accidente de Adamuz y que se salvó del accidente de Angrois
- El presidente del TSJA avanza que la causa del accidente en Adamuz tendrá piezas separadas por cada víctima
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores