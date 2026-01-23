La suspensión de trenes dispara un 70% la demanda de plazas de autobús entre Córdoba y Madrid

La suspensión de trenes de alta velocidad provocada por el accidente ferroviario de Adamuz ha disparado la demanda de plazas de autobús, según ha confirmado la empresa Socibus, que cubre la conexión por carretera de Córdoba a Madrid. Esta semana, se han habilitado un centenar más de autobuses de esta línea, lo que sume alrededor de 5.000 plazas más en servicio.

Fuentes de la empresa han informado de que «se está actuando a demanda, se están incorporando nuevos coches cada vez que se llena un autobús para lo cual estamos buscando empresas de alquiler de vehículos y conductores que realicen el servicio». Socibus afirma que los autobuses están viajando prácticamente llenos y recuerda que esta semana el flujo de pasajeros a Madrid es más elevado de lo habitual por la celebración de Fitur. Aunque los actos institucionales se han suspendido, muchas empresas de turismo están viajando a Madrid para participar en los encuentros técnicos, según confirman en CECO. La semana próxima se espera que la demanda de transportes alternativos sea menor.

Renfe recuerda que se ha habilitado un plan alternativo para sus pasajeros, con lanzaderas que combinan trayectos en tren y autobús, si bien informan que hasta el momento la ocupación de las plazas ofertadas «no es muy alta». Después de un accidente de estas características y de los problemas que se están produciendo en los últimos días en la red ferroviaria (además de en Adamuz, ha habido accidentes en Barcelona y Murcia) muchos pasajeros habituales del AVE, entre ellos, muchos empresarios, son reacios a utilizar no solo la alta velocidad sino el tren.

Aurora y María José López, propietarias de la firma cordobesa El espejo te dice guapa, son usuarias habituales del tren a Madrid y a Sevilla principalmente, pero después de lo ocurrido aseguran que de momento no tienen intención de volver a usarlo. «Hemos tenido que suspender citas con proveedores que teníamos programadas y a otras hemos ido en coche», indican. Su decisión es no volver a viajar al menos hasta el 2 de febrero y a partir de ahí «nuestra idea es usar el coche hasta que veamos cómo rueda otra vez, ahora da un poco de miedo».

"Nuestra idea es usar el coche para los traslados a partir del 2 de febrero hasta ver cómo rueda otra vez el tren, de momento, hay un poco de miedo"

En la firma de moda cordobesa Silbon también viajan constantemente y muchos de los traslados se realizan en el tren de alta velocidad. Según Andrea de Juan, jefa de márketing de la empresa, «esta semana estamos teletrabajando y a partir de la proxima gestionaremos coche y avión para los tralados». En cuanto al impacto psicológico de lo ocurrido, indica que en su equipo «no hay miedo, pero sí incertidumbre».

El sector del turismo también está sufriendo el impacto de la suspensión de trenes. Según fuentes de Aehcor, se están produciendo cancelaciones en los hoteles y tampoco esperan que se realicen reservas de última hora. En Hospes Bailio, esta semana, una docena de habitaciones se han cancelado por la imposibilidad de acceder a Córdoba por tren, según Marta Aguilar.

«En todos los casos, hemos devuelto la totalidad de la estancia», indican. También hubo clientes que al no poder regresar a su ciudad, prolongaron su estancia. En el hotel Palacio Colomera, también ha habido cancelaciones por este motivo. En este caso, indican que solo se devuelve el dinero «en algunos casos, ya que existen medios de transporte alternativo». En el Hotel Riviera, coinciden en que el accidente está provocando cancelaciones que "se suman a un mes de enero complicado". La ocupación hotelera prevista este fin de semana en Córdoba está entre el 50% y el 60% de media.

