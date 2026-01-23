Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el proyecto para construir 35 apartamentos turísticos de lujo en El Brillante de Córdoba

La GMU aprobará la semana que viene el estudio detalle de la zona

Recreación de los apartamentos y zonas comunes del futuro Portalón del Brillante.

Recreación de los apartamentos y zonas comunes del futuro Portalón del Brillante.

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará la semana que viene de forma definitiva el estudio detalle de la zona donde se ubicará un residencial con 35 apartamentos turísticos de lujo en el número 142 de la avenida de El Brillante. Diseñados por el estudio Castelló Arquitectura, los apartamentos se denominarán El Portalón del Brillante y combinarán, según los arquitectos encargados de la iniciativa, "diseño contemporáneo, funcionalidad y confort climático en Córdoba".

La idea planetada para estos inmuebles es que sirvan como "refugio del intenso calor" con soluciones arquitectónicas que "favorecen la ventilación natural, la orientación adecuada y el uso de materiales que regulan la temperatura interior". Según las recreaciones que aparecen en la web de Castelló Arquitectura, además de dos piscinas en zonas comunes, cada apartamento contará también con su propia alberca.

Recreación de los futuros apartamentos turísticos de lujo Portalón del Brillante.

Recreación de los futuros apartamentos turísticos de lujo Portalón del Brillante. / CASTELLÓ ARQUITECTURA

Luminosidad, terrezas privadas y soláriums

"Cada apartamento ha sido diseñado para maximizar la luminosidad y el espacio útil, integrando terrazas privadas y soláriums que permiten disfrutar del entorno de manera confortable", abundan desde el estudio de arquitectura. En cuanto a los interiores,  se organizan "de manera práctica, favoreciendo el bienestar diario y un estilo de vida moderno y relajado, mientras que los espacios comunes y servicios comunitarios complementan la experiencia de residencia".

En este caso, lo que ofrecerá el Portalón del Brillante serán viviendas "de alta gama" y un "refugio pensado para proteger del calor y disfrutar de Córdoba durante todo el año".

