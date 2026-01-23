"El próximo curso la Universidad Loyola incorpora en Córdoba el grado de Podología"

El doctor onubense Antonio Núñez Roldán fue nombrado en 2023 decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola. En esta entrevista avanza algunas de las novedades para el curso universitario 2026-27.

¿Cuántos cursos lleva ya funcionando en Andalucía la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola?

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola comenzó en el curso 2022/2023 con los grados en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética en el campus de Sevilla. El resto de las titulaciones que completan la oferta de la citada facultad - Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Biotecnología- empezaron a impartirse un curso después, en el 23/24. En el Campus de Córdoba se imparte el grado de Enfermería desde hace tres cursos y, a partir de septiembre de este año, se incorporará el grado en Podología, único en la provincia. Una vez que culmine la puesta en marcha de este nuevo grado, Loyola habrá acogido 7 nuevos títulos oficiales entre sus campus de Córdoba y Sevilla en apenas cuatro cursos.

¿Cómo ha sido la evolución en cuanto a la incorporación de alumnado y de profesorado?

Desde la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias de la Salud hace cuatro cursos académicos el número de docentes ha crecido exponencialmente y crecerá más cuando culmine la implantación de todos los cursos de todos los grados que se imparten actualmente, así como del nuevo grado en Podología que está previsto que empiece a impartirse a partir del curso 2026/2027 como he citado antes. Me gustaría destacar que el profesorado de la facultad está altamente cualificado, con trayectorias acreditadas por agencias de calidad, y especializado, destacando a su vez su labor investigadora, con publicaciones en revistas científicas de alto de impacto y participación en proyectos nacionales e internacionales. Una vez desplegados todos los grados en todos los cursos, así como los másteres, la facultad dará acogida a más de 1.900 estudiantes y el personal docente e investigador de Loyola habrá crecido en 300 profesionales. Estas cifras avalan uno de los proyectos más innovadores y de mayor tamaño en la educación superior andaluza que viene a dar respuesta a la necesidad de profesionales para la sanidad que plantea la sociedad actual. La demanda de estas titulaciones es muy alta y esto se debe en gran parte a que el modelo de enseñanza de Loyola en Ciencias de la Salud es pionero en Andalucía, combinando teoría, práctica y simulación realista con el objetivo de formar a profesionales sanitarios altamente cualificados y con una profunda vocación humanista. La metodología de Loyola enfatiza el desarrollo de habilidades comunicativas centradas en el paciente, fomentando la escucha activa, la empatía y la capacidad de generar relaciones interpersonales significativas. A través de escenarios simulados con actores, los estudiantes se enfrentan a situaciones clínicas reales en un entorno controlado, permitiendo un aprendizaje inmersivo y reflexivo.

Antonio Núñez, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola. / CÓRDOBA

¿Qué relevancia tienen los grados de la salud respecto a toda la oferta académica de Loyola?

Tanto por sus modernos métodos docentes, que incorporan realidad virtual, simulación clínica avanzada y aprendizaje basado en problemas (ABP), como por su sólido claustro de profesores, así como por la perfecta combinación de conocimientos científico-técnicos y valores humanos en su plan de estudios, los grados de salud de la Universidad Loyola suponen todo un revulsivo en el mundo universitario andaluz y español. La Facultad de Ciencias de la Salud en Córdoba ocupa un papel destacado dentro del campus y es fruto de un crecimiento ordenado, responsable y con visión de futuro. Con la puesta en marcha, primero del grado en Enfermería, y ahora, del grado en Podología, reforzamos el ecosistema formativo y sanitario de la provincia y nos comprometemos con el desarrollo local.

¿Por qué la Universidad Loyola ha escogido Córdoba para implantar el grado de Podología?

La Universidad Loyola ha querido reforzar su apuesta por las Ciencias de la Salud con este nuevo grado en la provincia. Se trata de la primera vez que los jóvenes cordobeses podrán estudiar Podología sin tener que desplazarse a otras ciudades. De esta manera, Loyola busca facilitar la igualdad de oportunidades y retener el talento joven y de calidad en la provincia. En cuanto al grado, se trata de una disciplina clave para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías del pie, con un impacto directo en la salud y la calidad de vida de la población. Con el incremento de la esperanza de vida, las patologías del pie se están incrementando de manera significativa, sobre todo el pie diabético; por otro lado, la práctica deportiva generalizada hace especialmente necesarios los cuidados y la prevención de patologías del pie. La propuesta académica responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en el ámbito sanitario y apuesta por una formación alineada con la realidad asistencial y las necesidades del mercado laboral, reforzando además la empleabilidad y la preparación integral de los futuros podólogos. Para la tramitación del grado en Podología estamos llevando a cabo el proceso de verificación y acreditación de la calidad del título por parte de la Accua, exigible para cualquier grado universitario oficial en Andalucía.

¿Qué oportunidades laborales proporcionan los grados de Ciencias de la Salud en la Universidad Loyola?

Cursar un grado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola ofrece al alumnado una formación fuertemente orientada a la práctica profesional y a la empleabilidad, gracias a una red de más de un centenar de convenios que incluyen los diferentes colegios profesionales de las diversas disciplinas, los centros hospitalarios y de atención primaria privados, así como clínicas especializadas y empresas de todo tipo ligadas a una u otra disciplina. La Universidad Loyola mantiene acuerdos con grupos hospitalarios y centros de referencia, como Quirónsalud (hospitales de Sevilla y Córdoba), Viamed, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el hospital Cruz Roja (Córdoba) o el Hospital Arruzafa (Córdoba), entre otros, donde el alumnado ya está realizando sus prácticas externas con una alta valoración por parte de los tutores clínicos. Así, como el próximo acuerdo con la Junta de Andalucía para que nuestros alumnos puedan realizar sus prácticas en los hospitales y centros de salud del SAS.

Instalaciones en Córdoba de la Universidad Loyola. / AJGONZALEZ

¿Con qué instalaciones cuenta Loyola en Córdoba para el desarrollo de los estudios e investigación?

El campus de Córdoba cuenta con un área de consultas, unidad de hospitalización, sala multimodal para el desarrollo de habilidades clínicas y salas de ‘briefing’ y ‘debriefing’, espacios clave para el aprendizaje mediante simulación, el entrenamiento de competencias clínicas y la toma de decisiones en entornos controlados. Estas infraestructuras permiten reproducir situaciones reales del ámbito sanitario, reforzando la preparación práctica antes de las estancias en hospitales y centros colaboradores. Paralelamente, la Universidad Loyola está potenciando de forma decidida la investigación en el ámbito de la salud. Esta labor se desarrolla tanto desde la propia universidad como en colaboración con hospitales, empresas del sector biosanitario, colegios profesionales y entidades científicas. Estas alianzas favorecen proyectos conjuntos, transferencia de conocimiento y la participación del alumnado y del personal investigador en iniciativas de impacto sanitario y social. Por citar algunos ejemplos de proyectos colaborativos, junto al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla (Ricofse) colaboramos en la creación de la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF), un proyecto innovador para mejorar la seguridad y eficacia de los tratamientos farmacológicos; junto a la empresa Duponte, colaboramos en el proyecto Diphaser para desarrollar una nueva estrategia para combatir la resistencia a los antibióticos; o el proyecto Pippa con el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) para la prevención del cáncer de piel.

Habitualmente, la Universidad Loyola convoca pruebas para posibles aspirantes a cursar sus titulaciones. ¿Cuándo está previsto que se desarrollen las que tienen relación con Ciencias de la Salud?

El proceso de admisión de la Universidad Loyola ya está abierto. Para las titulaciones de Enfermería, Medicina, y Farmacia y sus dobles combinaciones se realiza una única prueba específica y presencial, los días 31 de enero y 14 de febrero. Para el resto de titulaciones, se podrán presentar a cualquiera de las pruebas de admisión que Loyola realiza desde enero hasta agosto. La próxima se celebra el día 21 de febrero, en formato ‘on line’. Los interesados pueden registrarse a través de la web www.uloyola.es, donde podrán seleccionar la fecha de la prueba que mejor se adapte a su disponibilidad. Iniciar el proceso de admisión cuanto antes tiene importantes ventajas para los estudiantes. Una vez superadas las pruebas y conseguida la admisión, no solo garantiza la posibilidad de reservar plaza de forma anticipada, sino que también ofrece tranquilidad a los futuros estudiantes antes de afrontar la Prueba de Acceso a la Universidad.