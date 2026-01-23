La pediatra de Córdoba Gema López, sobre la enfermedad de Kawasaki: "Es como si el cuerpo reacciona contra sí mismo y puede dañar las arterias"

Este lunes 26 de enero se celebra el día mundial de la enfermedad de Kawasaki, una patología rara de la que apenas se diagnostican varios casos al año en Córdoba, pero que puede resultar muy grave. La enfermedad fue descubierta por el pediatra japonés Tomisaku Kawasaki. Esta dolencia consiste en una vasculitis, inflamación de las arterias, que es más prevalente en los niños de menos de 5 años, un 85% del total de casos, señala la especialista en Pediatría del hospital San Juan de Dios de Córdoba Gema López.

La Asociación Española de la Enfermedad de Kawasaki (Asenkawa) recuerda la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz de esta grave enfermedad pediátrica poco conocida y resalta que, gracias al impulso de este colectivo, el Ministerio de Sanidad publicó en 2021 en España el primer protocolo oficial para detectar la dolencia.

La pediatra Gema López, del hospital San Juan de Dios. / Chencho Martínez

Gravedad

Asenkawa recalca que si no se diagnostica y trata a tiempo esta patología puede provocar secuelas cardíacas en hasta el 25% de los casos, siendo actualmente la principal causa de cardiopatía adquirida en la infancia y segunda en adultos.

El diagnóstico es clínico, ya que no existe una prueba específica para detectar la enfermedad de Kawasaki, añade esta asociación. Gema López incide en que el diagnóstico de esta dolencia se basa en una serie de criterios clínicos (fiebre de más de cinco días, lengua con color de fresa, alteraciones en la mucosa de los labios o de la boca, conjuntivitis sin secreción -solo ojo rojo-, manchitas en la piel, alteraciones en las manos y en los pies o adenopatía -aumento de un ganglio único en el cuello-).

Procedimiento

Si se registran estos síntomas, se puede llevar a cabo una analítica para comprobar si existen parámetros inflamatorios y un ecocardiograma. En cuanto a los tratamientos, esta especialista señala que están la aspirina y la inmunoglobulina intravenosa. Gema López añade que cuando existe esta dolencia, de origen desconocido, es como si el organismo «reaccionara contra sí mismo», causando en algunos casos inflamación de las arterias.