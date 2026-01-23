El obispo de Córdoba presidirá dos funerales en la Catedral y en la caseta municipal de Adamuz por las víctimas del accidente ferroviario

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, oficiará dos misas funerales en la Catedral de Córdoba y en la caseta municipal de Adamuz tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en esta localidad el pasado domingo, y que ha derivado en el fallecimiento de 45 personas.

Según ha informado el Cabildo Catedral, la primera de estas misas se celebrará el próximo domingo 25 de enero, a las 11.00 horas, en la caseta municipal de Adamuz. En este funeral estará presente la imagen de la Virgen del Sol. Hay que destacar que esta caseta municipal fue el lugar que sirvió como primer punto de acogida de los heridos tras el accidente.

Mientras tanto, el próximo jueves 29 de enero, a las 19.00 horas, la Catedral de Córdoba acogerá una segunda misa funeral, también oficiada por el obispo Jesús Fernández. En ella, se reunirán los fieles, autoridades y representantes de la sociedad cordobesa que deseen unirse en oración y recogimiento.

Recuerdo especial a fallecidos y heridos

"Durante la eucaristía se tendrá un recuerdo especial para las personas fallecidas y para los heridos, así como para sus familias, elevando plegarias por su eterno descanso y por la pronta recuperación de quienes continúan afectados por las consecuencias de este trágico suceso", explica el Cabildo en una nota de prensa.

Homenaje a la ciudadanía adamuceña

Asimismo, en la ceremonia "se destacará la ejemplar generosidad y solidaridad mostrada por el pueblo de Adamuz, que, desde el primer momento, ha sabido responder con cercanía, apoyo mutuo y espíritu comunitario ante una situación de profundo dolor, convirtiéndose en testimonio de humanidad y esperanza en medio de la adversidad".

Noticias relacionadas

El Cabildo Catedral "invita a toda la comunidad diocesana y a la ciudadanía en general a participar en esta celebración, como expresión de comunión, consuelo y fe compartida, confiando a las víctimas y a sus familias a la misericordia de Dios en un espacio tan significativo como la Catedral de Córdoba".

En Directo

El informe de la CIAF Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. "Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento".

ÚLTIMA HORA El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sostiene que las muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril “son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”, según ha adelantado el diario El País.

Fabiola Mouzo Los bomberos de Córdoba fueron los primeros en actuar en el Alvia siniestrado en Adamuz Los bomberos de Córdoba fueron los primeros en llegar y actuar en la zona del tren Alvia y lo hicieron a las 21.21 horas, una hora y 36 minutos después del momento en que se registró el accidente de tren de Adamuz, que Adif sitúa sobre las 19.43 horas. Según ha explicado el alcalde, José María Bellido, la activación por parte del 112 llegó a las 20.40.34 horas y apenas dos minutos después salió el dispositivo de El Granadal dirección a la zona del siniestro, donde llegaron a las 21.21 horas e, inmediatamente, el primer dispositivo se fue al Alvia por indicaciones de la Guardia Civil. Es decir, los bomberos de Córdoba fueron los primeros en actuar en el segundo tren siniestrado.

Reproches a Ayuso Más Madrid ha reprochado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, querer "confrontar" tras la "desgracia ferroviaria" acaecida tanto en Adamuz (Córdoba) como en Barcelona. "Si no es la protagonista se muere", ha lanzado la portavoz del partido regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, ante los medios de comunicación tras llegar al stand de Madrid en Fitur, en Ifema Madrid.