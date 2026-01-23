Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia

El obispo de Córdoba presidirá dos funerales en la Catedral y en la caseta municipal de Adamuz por las víctimas del accidente ferroviario

La primera de las celebraciones litúrgicas se celebrará el próximo domingo 25 de enero en la localidad adamuceña, mientras que la segunda se oficiará en el templo mayor de la Diócesis el jueves 29 de enero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), todas las noticias en un hilo directo

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá las dos misas en Córdoba y Adamuz.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá las dos misas en Córdoba y Adamuz. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, oficiará dos misas funerales en la Catedral de Córdoba y en la caseta municipal de Adamuz tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en esta localidad el pasado domingo, y que ha derivado en el fallecimiento de 45 personas.

Según ha informado el Cabildo Catedral, la primera de estas misas se celebrará el próximo domingo 25 de enero, a las 11.00 horas, en la caseta municipal de Adamuz. En este funeral estará presente la imagen de la Virgen del Sol. Hay que destacar que esta caseta municipal fue el lugar que sirvió como primer punto de acogida de los heridos tras el accidente.

Mientras tanto, el próximo jueves 29 de enero, a las 19.00 horas, la Catedral de Córdoba acogerá una segunda misa funeral, también oficiada por el obispo Jesús Fernández. En ella, se reunirán los fieles, autoridades y representantes de la sociedad cordobesa que deseen unirse en oración y recogimiento.

Recuerdo especial a fallecidos y heridos

"Durante la eucaristía se tendrá un recuerdo especial para las personas fallecidas y para los heridos, así como para sus familias, elevando plegarias por su eterno descanso y por la pronta recuperación de quienes continúan afectados por las consecuencias de este trágico suceso", explica el Cabildo en una nota de prensa.

Homenaje a la ciudadanía adamuceña

Asimismo, en la ceremonia "se destacará la ejemplar generosidad y solidaridad mostrada por el pueblo de Adamuz, que, desde el primer momento, ha sabido responder con cercanía, apoyo mutuo y espíritu comunitario ante una situación de profundo dolor, convirtiéndose en testimonio de humanidad y esperanza en medio de la adversidad".

El Cabildo Catedral "invita a toda la comunidad diocesana y a la ciudadanía en general a participar en esta celebración, como expresión de comunión, consuelo y fe compartida, confiando a las víctimas y a sus familias a la misericordia de Dios en un espacio tan significativo como la Catedral de Córdoba".

