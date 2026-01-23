Nuevo paso para el hotel del parking de Bodegas Campos y la conexión de Badanas con la Ribera de Córdoba

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar la semana que viene los estatutos y las bases de actuación de la junta de compensación de la unidad de ejecución AU 5 Badanas. Se trata de un nuevo paso urbanístico que se materializará, en un futuro, en la construcción de un hotel en el parking del restaurante Bodegas Campos y en una actuación urbanística que permitirá conectar la calle Badanas con el Paseo de la Ribera.

El proyecto se remonta al año 2004, es decir, que tiene ya más de dos décadas. Tras algunos trámites administrativos, no fue hasta el mes de septiembre del año que pasada que se consiguió reactivar por completo la iniciativa. En el año 2022 se aprobó el estudio detalle de la unidad de ejecución, es decir, de la zona en la que se pretende actuar.

La empresa que promueve el hotel es Nueva Puerta de la Ribera S. L. y la aprobación de los estatutos de la junta de compensación (las bases de actuación por parte de los dueños de los terrenos) es un paso indispensable en todo este proceso. Una vez se apruebe de forma definitiva, que es el asunto que aborda el consejo rector de Urbanismo la semana que viene, vendrá la aprobación del proyecto de reparcelación. Por último, habrá que ejecutar el proyecto de urbanización y luego ya vendría la construcción del hotel.

Entrada al parking de Bodegas Campos desde la calle Lineros. / Manuel Murillo

Un hotel y una nueva calle

Este proyecto es llamativo porque no solo conlleva levantar un nuevo establecimiento hotelero en el casco histórico, y hacerlo además en el aparcamiento de uno los restaurantes más conocidos de la ciudad. Es llamativo porque lleva aparejada una actuación urbanística que incidirá de lleno sobre una de las zonas históricas de la ciudad, como es el paseo de la Ribera.

En este caso, esa actuación urbanística consistirá en la apertura de una calle entre la calle Badanas y la Ribera y el acondicionamiento de la plaza que está justo al lado (donde suelen colocarse las terrazas de los establecimientos de La Amapola y Moriles Ribera).

Recreación de cómo queda la futura plaza en la zona donde se coloca la terraza del bar Amapola. / CASTELLÓ ARQUITECTURA

Quiosco de La Trucha en los jardines de la Victoria

Otro de los asuntos que va al consejo rector será la encomienda de gestión que el Ayuntamiento hace Urbanismo para que se encargue del proyecto que permitirá recuperar el quiosco de la Trucha, situado en los jardines de la Victoria (al lado del quiosco de la Música). En este caso, a lo que se dará luz verde es a esa encomienda de gestión de forma que la Gerencia de Urbanismo asuma la asistencia técnica a la Delegación de Juventud para preparar, licitar y supervisar el contrato para la redacción del proyecto de la obra de rehabilitación de este edificio.

El quiosco de la Trucha de los jardines de la Victoria, usado durante la pasada edición de Flora para una de sus actividades. / VÍCTOR CASTRO

Según informó la delegada de Juventud del Ayuntamiento, Cintia Bustos, en agosto del año pasado, la idea es recuperar el quiosco para que sirva de camerino para los artistas que actúen en el quiosco de la Música, como punto administrativo y como espacio de artes escénicas para el área que dirige. Hasta hace poco, este edificio lo usaba Parques y Jardines para guardar material, pero el Ayuntamiento entiende que está infrautilizado y que podría otros usos.