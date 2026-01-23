Metalcórdoba analizará la ciberseguridad y la inteligencia artificial en su primer desayuno empresarial

Metalcórdoba celebrará el próximo lunes 26, en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), su primer desayuno-encuentro empresarial, una jornada formativa centrada en la Directiva Europea de Ciberseguridad NIS2 y en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la empresa, con especial atención a las pymes y al sector industrial cordobés.

El encuentro abordará de manera práctica los principales retos que plantea la Directiva NIS2, explicando cómo las empresas pueden adaptarse a la normativa europea en materia de ciberseguridad y reforzar la protección de sus sistemas y datos, explica Metalcórdoba en una nota de prensa.

La sesión está diseñada para ofrecer claves claras y aplicables al tejido productivo, ayudando a las empresas a comprender sus obligaciones legales y a implantar medidas eficaces frente a ciberamenazas.

Inteligencia artificial aplicada a la empresa

Junto a la ciberseguridad, el desayuno-encuentro pondrá el foco en el uso de la inteligencia artificial como herramienta de mejora empresarial. Durante la jornada se analizarán aplicaciones prácticas orientadas a incrementar la productividad, automatizar procesos y optimizar la gestión interna, con ejemplos adaptados a la realidad de las empresas industriales.

La jornada está organizada por Metalcórdoba en colaboración con Aicor Consultores Informáticos y CECO, y contará con la participación de Sophos, compañía de referencia internacional en ciberseguridad empresarial. La firma aportará una visión basada en casos reales y en soluciones adaptadas a las necesidades actuales de las empresas.

Encuentros institucionales y acuerdos de colaboración

En el marco del desayuno-encuentro, la presidenta de Metalcórdoba mantendrá diversos encuentros institucionales, entre los que destaca la renovación del acuerdo de colaboración con la Fundación Secretariado Gitano (FSG), con el objetivo de seguir impulsando la empleabilidad y la inserción laboral en el sector del metal.

Asimismo, se procederá a la firma de nuevos convenios de colaboración con la Asociación AECA y con CIAC Formación, reforzando las alianzas estratégicas de Metalcórdoba en beneficio de sus empresas asociadas y del desarrollo económico de la provincia de Córdoba.

Compromiso con la innovación y el empleo

Desde la organización subrayan que este primer desayuno-encuentro empresarial refleja el compromiso de Metalcórdoba con la innovación, la digitalización, la seguridad empresarial y la promoción de un empleo de calidad en el sector industrial cordobés.

Metalcórdoba ha invitado a los medios de comunicación a asistir y cubrir este encuentro, que se consolida como un nuevo espacio de reflexión y formación para las empresas de la provincia.