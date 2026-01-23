Dos menores supervivientes en el accidente ferroviario de Adamuz abandonan el hospital Reina Sofía de Córdoba

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Dos menores de alrededor de 10 años heridos en el accidente ferroviario de Adamuz han abandonado este viernes el hospital Reina Sofía de Córdoba tras cinco días ingresados, poniendo rumbo a Huelva, su localidad natal.

Entre aplausos del personal sanitario y familiares los dos menores han salido en camilla para ser trasladados en dos ambulancias hasta sus domicilios en la capital onubense, con el alta hospitalaria.

Regreso de Madrid tras ver el Rey León

El niño y la niña, familiares de otros dos ingresados (un menor y un adulto) y de una mujer fallecida de 80 años (su abuela) viajaban en el primer vagón del tren Alvia. Regresaban de un viaje a Madrid, hasta donde habían acudido el fin de semana para ver el musical El Rey León, según explicó el padre de dos de los tres menores ingresados, Fidel Sáez.

"El Señor se la ha querido llevar de esta manera, pero ha dejado una huella muy grande en nosotros y algún día nos volveremos a encontrar con ella que es la certeza que nos queda a los creyentes", contó Fidel ante las cámaras.

