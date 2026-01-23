Salud
Dos menores supervivientes en el accidente ferroviario de Adamuz abandonan el hospital Reina Sofía de Córdoba
Un niño y una niña de Huelva, familiares de otros dos ingresados y su abuela fallecida, reciben el alta hospitalaria
Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), todas las noticias en un hilo directo
Dos menores de alrededor de 10 años heridos en el accidente ferroviario de Adamuz han abandonado este viernes el hospital Reina Sofía de Córdoba tras cinco días ingresados, poniendo rumbo a Huelva, su localidad natal.
Entre aplausos del personal sanitario y familiares los dos menores han salido en camilla para ser trasladados en dos ambulancias hasta sus domicilios en la capital onubense, con el alta hospitalaria.
Regreso de Madrid tras ver el Rey León
El niño y la niña, familiares de otros dos ingresados (un menor y un adulto) y de una mujer fallecida de 80 años (su abuela) viajaban en el primer vagón del tren Alvia. Regresaban de un viaje a Madrid, hasta donde habían acudido el fin de semana para ver el musical El Rey León, según explicó el padre de dos de los tres menores ingresados, Fidel Sáez.
"El Señor se la ha querido llevar de esta manera, pero ha dejado una huella muy grande en nosotros y algún día nos volveremos a encontrar con ella que es la certeza que nos queda a los creyentes", contó Fidel ante las cámaras.
Pilar Cobos
Medicina Legal finaliza la entrega de los 45 cuerpos a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha finalizado este viernes la entrega a las familias de los 45 cuerpos de los fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el domingo pasado en Adamuz. En esta línea, la Consejería de Justicia ha informado de la desactivación de un plan de actuación territorial en el que han participado, entre otros profesionales, 27 médicos forenses para la recuperación de los cadáveres, la práctica de las autopsias y su identificación.
Habla Marlaska
El ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, ha defendido que la respuesta por parte de la Guardia Civil y los Servicios de Emergencia al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) fue "bastante razonable", toda vez que los servicios sanitarios llegaron al tren Alvia a las 20:30 horas. En una entrevista en la 1 de TVE, el ministro ha precisado que la Guardia Civil recibió el primer aviso sobre el siniestro a las 19:47 y a las 20:00 ya había una primera patrulla en el lugar, que a las 20:15, ante la magnitud de la tragedia, reclamó más medios, tanto del instituto armado como sanitarios y de Protección Civil.
Hugo Gallardo
Dos menores supervivientes en el accidente ferroviario de Adamuz abandonan el hospital Reina Sofía
Dos menores de alrededor de 10 años heridos en el accidente ferroviario de Adamuz han abandonado este viernes el hospital Reina Sofía de Córdoba tras cinco días ingresados, poniendo rumbo a Huelva, su localidad natal.
Entre aplausos del personal sanitario y familiares los dos menores han salido en camilla para ser trasladados en dos ambulancias hasta sus domicilios en la capital onubense, con el alta hospitalaria.
Rafael Verdú
Adif restablece el tráfico de trenes entre Córdoba y Jaén tras el corte por las lluvias
Adif, el gestor de las vías de tren en el país, ha podido restablecer ya el tráfico ferroviario en la línea entre Córdoba y Jaén, después de un corte motivado por la lluvias que ha detenido todos los servicios durante unas 10 horas.
Fuentes de Adif han confirmado a Diario CÓRDOBA que los trenes circulan con normalidad desde las 13.22 horas, una vez que se ha reparado la vía. Desde las 03.47 horas de este viernes, había quedado suspendida la circulación entre Villa del Río y Montoro por acumulación de agua de lluvia en los desvíos de Villa del Rio y caída de un muro de contención.
Feijóo denuncia "caos" en el Gobierno en una "semana negra" en España: "Cuanto más actúan, más asustan"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes la ausencia, a su juicio, de Pedro Sánchez durante las tragedias ferroviarias ocurridas en los últimos días en España, con más de 40 víctimas mortales. Tras reunir a su equipo más cercano para abordar la “crisis ferroviaria”, Feijóo ha reprochado al Ejecutivo la falta de un relato “claro” sobre lo sucedido: “El Gobierno no esclarece casi nada, multiplica la inquietud y genera caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden; cuanto más actúan, más asustan”, ha declarado en una rueda de prensa posterior al encuentro.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores