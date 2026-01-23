Dos menores supervivientes en el accidente ferroviario de Adamuz abandonan el hospital Reina Sofía de Córdoba

Dos menores de alrededor de 10 años heridos en el accidente ferroviario de Adamuz han abandonado este viernes el hospital Reina Sofía de Córdoba tras cinco días ingresados, poniendo rumbo a Huelva, su localidad natal.

Entre aplausos del personal sanitario y familiares los dos menores han salido en camilla para ser trasladados en dos ambulancias hasta sus domicilios en la capital onubense, con el alta hospitalaria.

Regreso de Madrid tras ver el Rey León

El niño y la niña, familiares de otros dos ingresados (un menor y un adulto) y de una mujer fallecida de 80 años (su abuela) viajaban en el primer vagón del tren Alvia. Regresaban de un viaje a Madrid, hasta donde habían acudido el fin de semana para ver el musical El Rey León, según explicó el padre de dos de los tres menores ingresados, Fidel Sáez.

"El Señor se la ha querido llevar de esta manera, pero ha dejado una huella muy grande en nosotros y algún día nos volveremos a encontrar con ella que es la certeza que nos queda a los creyentes", contó Fidel ante las cámaras.

En Directo

Pilar Cobos Medicina Legal finaliza la entrega de los 45 cuerpos a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha finalizado este viernes la entrega a las familias de los 45 cuerpos de los fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el domingo pasado en Adamuz. En esta línea, la Consejería de Justicia ha informado de la desactivación de un plan de actuación territorial en el que han participado, entre otros profesionales, 27 médicos forenses para la recuperación de los cadáveres, la práctica de las autopsias y su identificación. [Lea aquí la noticia al completo]

Habla Marlaska El ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, ha defendido que la respuesta por parte de la Guardia Civil y los Servicios de Emergencia al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) fue "bastante razonable", toda vez que los servicios sanitarios llegaron al tren Alvia a las 20:30 horas. En una entrevista en la 1 de TVE, el ministro ha precisado que la Guardia Civil recibió el primer aviso sobre el siniestro a las 19:47 y a las 20:00 ya había una primera patrulla en el lugar, que a las 20:15, ante la magnitud de la tragedia, reclamó más medios, tanto del instituto armado como sanitarios y de Protección Civil.