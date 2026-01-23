Medicina Legal finaliza la entrega de los 45 cuerpos a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba)

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha finalizado este viernes la entrega a las familias de los 45 cuerpos de los fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el domingo pasado en Adamuz. En esta línea, la Consejería de Justicia ha informado de la desactivación de un plan de actuación territorial en el que han participado, entre otros profesionales, 27 médicos forenses para la recuperación de los cadáveres, la práctica de las autopsias y su identificación.

El último paso ha sido la entrega de los cuerpos a las familias con objeto de que puedan darle sepultura. De hecho, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, informó ayer jueves (a mediodía) de que ya se habían otorgado 40 licencias de enterramiento y solo restaban los trámites de tres víctimas extranjeras, ciudadanos de Marruecos, Alemania y Rusia. Después de estas declaraciones, se conoció la recuperación de otros dos cuerpos que en las últimas horas de la tarde también habían sido ya identificados.

En las primeras horas de este viernes, ha podido observarse una notable disminución de los efectivos que desde el lunes pasado han controlado el acceso, por la calle Cantábrico, al IML, facilitando la llegada y la salida de los cadáveres de los fallecidos en la tragedia ferroviaria. En esa actividad han sobresalido los vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de las funerarias. Este viernes, personal de la UME se despedía de otros profesionales de la Ciudad de la Justicia informando de su retirada.

Un total de 27 forenses

Un total de 27 médicos forenses de seis provincias andaluzas han trabajado en las instalaciones del IML de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia de la capital, para atender el suceso. Inmediatamente después del accidente, fueron movilizados los 16 profesionales del IML cordobés y al día siguiente se unieron tres procedentes de Granada, otros tres de Málaga, dos de Jaén y dos de Sevilla, además de la coordinadora de los IML andaluces, médico forense de Huelva.

Todos los psicólogos que prestan servicio en el IML cordobés han formado parte del dispositivo de apoyo y asistencia desplegado para los familiares, heridos y demás afectados; mientras que un equipo de la Consejería de Justicia ha estado en permanente contacto con los familiares de las víctimas para facilitar e informar de los trámites burocráticos necesarios durante todo el proceso de identificación de las víctimas y posterior entrega de los cuerpos.

Una cámara de grandes catástrofes

Las instalaciones del IML tienen capacidad para albergar 45 cuerpos en la cámara de grandes catástrofes y, aunque finalmente no ha sido necesario, se adoptaron medidas para poder recibir hasta 61 cadáveres. El Centro de Integración de Datos (para la identificación de las víctimas) se ha establecido también en la Ciudad de la Justicia, bajo la coordinación del director del IML, José Sáez.

Refuerzo del tribunal de Montoro

En otro orden de cosas, la Consejería de Justicia ha reforzado los medios humanos y materiales del Tribunal de Instancia de Montoro, encargado de la investigación judicial del caso. En concreto, se han nombrado dos funcionarios de refuerzo (un gestor procesal y un tramitador) mientras que, de forma temporal, dos funcionarios del servicio de tramitación prestan apoyo al Registro Civil mediante sendas comisiones de servicio sin relevación de funciones. También se han autorizado horas extras al personal de la Oficina judicial y del Registro Civil desde el 19 de enero y durante 30 días con posibilidad de prórroga si fuera necesario.

En cuanto a los medios materiales, se han remitido dos impresoras adicionales al Tribunal de Instancia plaza número 2 y se ha creado una cuenta de correo específica para esta causa, ante el elevado volumen de documentación que se prevé gestionar. Además, la delegación territorial de la consejería en Córdoba está en permanente colaboración con el tribunal de instancia para atender aquellas necesidades materiales y de personal que puedan surgir durante la instrucción de la causa.

Unos 1.250 efectivos del Estado han participado en las tareas de rescate en Adamuz Unos 1.250 efectivos de los cuerpos del Estado, sobre todo de la Guardia Civil (976), de los servicios de emergencia y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han participado en las tareas de rescate y atención a las víctimas en el accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha agradecido este viernes a "todos los profesionales de los distintos servicios de las diferentes administraciones: sanitarios, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil, a la Unidad Militar de Emergencia, personal de Renfe y Adif y al pueblo de Adamuz, su participación en la atención a las víctimas del accidente ferroviario" sucedido el pasado domingo 18 de enero en el término municipal cordobés. "A pesar del gran dolor por la pérdida de 45 vidas, hay que reconocer la excelente labor de los servicios públicos y la extraordinaria coordinación de todas las administraciones", ha destacado Fernández, que apostado por "la unión, por el trabajo codo con codo y todos a una para demostrar el alto nivel de nuestro Estado".

El Arzobispado de Madrid celebrará un funeral el 29 de enero por las víctimas de Adamuz La Provincia Eclesiástica de Madrid, que comprende las diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe, celebrará una misa funeral el jueves 29 de enero en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). El Arzobispado de Madrid ha informado de que la misa funeral tendrá lugar el próximo jueves 29 de enero, a las 19:00 horas, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. El Arzobispado asegura que desde el primer momento del suceso, los obispos madrileños han permanecido en comunicación con el fin de coordinar una celebración conjunta e invitan a la misma a todos aquellos que deseen unirse en oración por el eterno descanso de las víctimas.

Habla Marlaska El ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, ha defendido que la respuesta por parte de la Guardia Civil y los Servicios de Emergencia al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) fue "bastante razonable", toda vez que los servicios sanitarios llegaron al tren Alvia a las 20:30 horas. En una entrevista en la 1 de TVE, el ministro ha precisado que la Guardia Civil recibió el primer aviso sobre el siniestro a las 19:47 y a las 20:00 ya había una primera patrulla en el lugar, que a las 20:15, ante la magnitud de la tragedia, reclamó más medios, tanto del instituto armado como sanitarios y de Protección Civil.