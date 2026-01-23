Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Medicina Legal finaliza la entrega de los 45 cuerpos a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba)

La Junta de Andalucía desactiva un plan de actuación que ha contado con 27 médicos forenses, entre otros profesionales

Un camión isotermo de la UME llega el lunes pasado al Instituto de Medicina Legal.

Un camión isotermo de la UME llega el lunes pasado al Instituto de Medicina Legal. / Lola Ruiz

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha finalizado este viernes la entrega a las familias de los 45 cuerpos de los fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el domingo pasado en Adamuz. En esta línea, la Consejería de Justicia ha informado de la desactivación de un plan de actuación territorial en el que han participado, entre otros profesionales, 27 médicos forenses para la recuperación de los cadáveres, la práctica de las autopsias y su identificación.

El último paso ha sido la entrega de los cuerpos a las familias con objeto de que puedan darle sepultura. De hecho, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, informó ayer jueves (a mediodía) de que ya se habían otorgado 40 licencias de enterramiento y solo restaban los trámites de tres víctimas extranjeras, ciudadanos de Marruecos, Alemania y Rusia. Después de estas declaraciones, se conoció la recuperación de otros dos cuerpos que en las últimas horas de la tarde también habían sido ya identificados.

En las primeras horas de este viernes, ha podido observarse una notable disminución de los efectivos que desde el lunes pasado han controlado el acceso, por la calle Cantábrico, al IML, facilitando la llegada y la salida de los cadáveres de los fallecidos en la tragedia ferroviaria. En esa actividad han sobresalido los vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de las funerarias. Este viernes, personal de la UME se despedía de otros profesionales de la Ciudad de la Justicia informando de su retirada.

Un total de 27 forenses

Un total de 27 médicos forenses de seis provincias andaluzas han trabajado en las instalaciones del IML de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia de la capital, para atender el suceso. Inmediatamente después del accidente, fueron movilizados los 16 profesionales del IML cordobés y al día siguiente se unieron tres procedentes de Granada, otros tres de Málaga, dos de Jaén y dos de Sevilla, además de la coordinadora de los IML andaluces, médico forense de Huelva.

Todos los psicólogos que prestan servicio en el IML cordobés han formado parte del dispositivo de apoyo y asistencia desplegado para los familiares, heridos y demás afectados; mientras que un equipo de la Consejería de Justicia ha estado en permanente contacto con los familiares de las víctimas para facilitar e informar de los trámites burocráticos necesarios durante todo el proceso de identificación de las víctimas y posterior entrega de los cuerpos.

Una cámara de grandes catástrofes

Las instalaciones del IML tienen capacidad para albergar 45 cuerpos en la cámara de grandes catástrofes y, aunque finalmente no ha sido necesario, se adoptaron medidas para poder recibir hasta 61 cadáveres. El Centro de Integración de Datos (para la identificación de las víctimas) se ha establecido también en la Ciudad de la Justicia, bajo la coordinación del director del IML, José Sáez.

Refuerzo del tribunal de Montoro

En otro orden de cosas, la Consejería de Justicia ha reforzado los medios humanos y materiales del Tribunal de Instancia de Montoro, encargado de la investigación judicial del caso. En concreto, se han nombrado dos funcionarios de refuerzo (un gestor procesal y un tramitador) mientras que, de forma temporal, dos funcionarios del servicio de tramitación prestan apoyo al Registro Civil mediante sendas comisiones de servicio sin relevación de funciones. También se han autorizado horas extras al personal de la Oficina judicial y del Registro Civil desde el 19 de enero y durante 30 días con posibilidad de prórroga si fuera necesario.

En cuanto a los medios materiales, se han remitido dos impresoras adicionales al Tribunal de Instancia plaza número 2 y se ha creado una cuenta de correo específica para esta causa, ante el elevado volumen de documentación que se prevé gestionar. Además, la delegación territorial de la consejería en Córdoba está en permanente colaboración con el tribunal de instancia para atender aquellas necesidades materiales y de personal que puedan surgir durante la instrucción de la causa.

