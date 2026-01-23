Las jornadas Security High School reúnen en Córdoba a más de mil estudiantes para abordar los retos de la ciberseguridad

Más de 1.000 estudiantes se dan cita en Córdoba en las jornadas Security High School, un encuentro formativo que en su edición 11 analiza los principales retos y avances en ciberseguridad, un ámbito cada vez más estratégico para empresas, administraciones públicas y ciudadanía ante el aumento de las amenazas digitales.

Las jornadas, nacidas en Córdoba y organizadas por el Aula de Ciberseguridad y Redes de la Universidad de Córdoba (UCO) en colaboración con el IES Fidiana, están dirigidas a alumnado de Formación Profesional de Informática, estudiantes del Grado de Ingeniería Informática y público interesado en la seguridad informática.

El programa aborda cuestiones de máxima actualidad como el análisis de malware, los ciberataques, las estafas digitales, la propagación de noticias falsas, el hackeo de webcams o la ciberseguridad en la automoción, reflejando la transversalidad de este ámbito en la vida cotidiana y profesional.

Talleres prácticos y charlas especializadas

La actividad comenzó ayer en el IES Fidiana, con la celebración de 8 talleres prácticos centrados en distintas áreas de la seguridad informática. Las jornadas continúan hoy en el Salón de Actos Juan 23 del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, donde se desarrolla la programación principal.

El evento incluye además la celebración de 6 charlas especializadas, impartidas por 18 ponentes de reconocido prestigio en el ámbito de la ciberseguridad, junto a alumnado con experiencia en competiciones nacionales y jóvenes promesas del sector.

El acto de inauguración ha contado con la participación de la directora del IES Fidiana, M.ª Ángeles Domínguez; el profesor del centro y coorganizador de las jornadas, Eduardo Sánchez; el coordinador del Aula de Ciberseguridad y Redes de la UCO, Juan Carlos Gámez; y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo.

Durante su intervención, Torralbo subrayó la importancia de formar a la población joven en ámbitos como la ciberseguridad y la inteligencia artificial, y animó a los asistentes a continuar su formación en la UCO, recordando que la universidad “mantendrá sus puertas abiertas” para quienes decidan proseguir sus estudios en los próximos años.

Expertos nacionales e internacionales

Las jornadas cuentan con la participación de alumnado procedente de toda Andalucía y distintos puntos de España, algunos de los cuales intervienen como ponentes. Entre los participantes destacados figuran el especialista brasileño Jezer Ferreira, vinculado a programas formativos con Interpol; el inspector de Policía Judicial Karim Mohamed, con amplia experiencia en la investigación de ciberdelitos; y el profesor Eduardo Sánchez, colaborador habitual con distintos cuerpos de seguridad y gobiernos extranjeros.

Una cita consolidada en la agenda formativa

Security High School se consolida así como una cita de referencia en la agenda formativa de Córdoba, contribuyendo a mejorar la cualificación del alumnado y a reforzar la cultura de la ciberseguridad en un contexto marcado por la digitalización creciente y la necesidad de perfiles especializados.