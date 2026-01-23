Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se celebrará el día 30

El Imibic acoge unas jornadas sobre epilepsia organizadas por la Fundación Acpacys

Intervendrán especialistas en Neurología del hospital Reina Sofía

Edificio del Imibic.

Edificio del Imibic. / Antonio Jesús González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El viernes 30 de enero, a las 10.00 horas, tendrá lugar en el Imibic la jornada ‘Epilepsia: Enfoque social y de autogestión’. La inscripción se puede realizar en el enlace o QR que aparece en el díptico informativo que se puede encontrar en www.acpacys.org. Las plazas son limitadas hasta completar aforo.

El encuentro cuenta con la organización de la Fundación Acpacys, con la colaboración del Imibic, hospital Reina Sofía, Diputación de Córdoba, con el patrocinio de Sanicor Ortopedia Aeropuerto, Boutipan Peter Pan y Tecnooficinas. Intervendrán destacados especialistas en Neurología del hospital Reina Sofía.

