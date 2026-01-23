Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 23 de enero de 2026

Espectáculo

‘Divorciarse a los 40’

Diego Arjona se marca una comedia teatral desternillante que funciona como la guía definitiva para sobrevivir a un divorcio sin morir en el intento (o en Tinder). Entre monólogos, improvisación y hasta un programa de TV en directo, este show basado en hechos reales es el planazo perfecto tanto si estas soltero como si sigues en pareja... de momento.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Teatro

‘Napoleón’, en la Diputación

Una obra original de Julio Merino con Isidoro Molina en el papel de Napoleón. Dirigida por Juan Antonio González, Loli Romero, Antonio Burrueco, Jaime Jiménez, Juan Antonio González y Pepe Priego.

CÓRDOBA. Salón de actos Diputación. Plaza de Colón. 18.00 horas.

Música

Concierto ‘Noche de primavera’

La Orquesta de Córdoba interpretará la olvidada Margot, joya de la comedia lírica de Joaquín Turina. Una obra llena de encanto, color y espíritu primaveral que nos conecta con las raíces y la riqueza del repertorio español, con la participación de Alba Chantar y Berna Perles, sopranos; Anabel Castillo, cantaora y Javier Franco, barítono.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán. 20.00 horas.

Teatro

‘El rey de la farándula’

Un cabaré barroco conducido por un personaje fascinante, actor, confidente y espía, que revela con tono sarcástico y provocador los secretos más íntimos de la corte. Dramaturgia, dirección e interpretación: Ángel Ruiz.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Literatura Infantil

Sesión de lectura con ‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Alcolea y Norte, a cargo de Mequetrefe y Máximo Ortega, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.