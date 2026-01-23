Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 23 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Espectáculo
‘Divorciarse a los 40’
Diego Arjona se marca una comedia teatral desternillante que funciona como la guía definitiva para sobrevivir a un divorcio sin morir en el intento (o en Tinder). Entre monólogos, improvisación y hasta un programa de TV en directo, este show basado en hechos reales es el planazo perfecto tanto si estas soltero como si sigues en pareja... de momento.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
20.30 horas.
Teatro
‘Napoleón’, en la Diputación
Una obra original de Julio Merino con Isidoro Molina en el papel de Napoleón. Dirigida por Juan Antonio González, Loli Romero, Antonio Burrueco, Jaime Jiménez, Juan Antonio González y Pepe Priego.
CÓRDOBA. Salón de actos Diputación.
Plaza de Colón.
18.00 horas.
Música
Concierto ‘Noche de primavera’
La Orquesta de Córdoba interpretará la olvidada Margot, joya de la comedia lírica de Joaquín Turina. Una obra llena de encanto, color y espíritu primaveral que nos conecta con las raíces y la riqueza del repertorio español, con la participación de Alba Chantar y Berna Perles, sopranos; Anabel Castillo, cantaora y Javier Franco, barítono.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Gran Capitán.
20.00 horas.
Teatro
‘El rey de la farándula’
Un cabaré barroco conducido por un personaje fascinante, actor, confidente y espía, que revela con tono sarcástico y provocador los secretos más íntimos de la corte. Dramaturgia, dirección e interpretación: Ángel Ruiz.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
Literatura Infantil
Sesión de lectura con ‘La Hora del Cuento’
Habrá sesión de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Alcolea y Norte, a cargo de Mequetrefe y Máximo Ortega, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Municipales Alcolea y Norte.
Plaza de la Cerería, 1 y Avda. Cruz de Juárez s/n .
17.00 horas.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores