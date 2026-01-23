Sucesos
Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
Los atascos afectan a todo el recorrido de la autovía A-4 desde Chinales hasta la Torrecilla en hora punta matutina
El tráfico de entrada por carretera a Córdoba desde el este, por la autovía A-4, está sufriendo fuertes retenciones tras varios percances ocurridos en las dos últimas horas. Según refieren diversos conductores, y tal y como han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112, un coche se salió de la vía en sentido Sevilla-Torrecilla, a la altura del kilómetro 405-406, a las 06.20 horas de la mañana. Aunque el primer balance habla de un percance sin heridos, la Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha trabajado para despejar el vehículo y acondicionar el tráfico.
Este primer accidente se ha sumado otros nuevos percances que vienen explicitados en el mapa que a tal efecto dispone la web de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así, la DGT informa a los conductores de un vehículo detenido en el kilómetro 393, a la entrada de la ciudad por Las Quemadas, en la mencionada autovía A-4. Sitúa el incidente a las 08.02 horas.
Del mismo modo, otro vehículo también se detuvo a las 07.55 horas en el kilómetro 396. El portal oficial de la DGT explica que hay importantes retenciones en la A-4, prácticamente, desde Chinales hasta la Torrecilla. Misma información que puede consultarse en directo en los mapas de las aplicaciones móviles especializadas.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores