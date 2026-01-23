Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico

El tráfico de entrada por carretera a Córdoba desde el este, por la autovía A-4, está sufriendo fuertes retenciones tras varios percances ocurridos en las dos últimas horas. Según refieren diversos conductores, y tal y como han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112, un coche se salió de la vía en sentido Sevilla-Torrecilla, a la altura del kilómetro 405-406, a las 06.20 horas de la mañana. Aunque el primer balance habla de un percance sin heridos, la Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha trabajado para despejar el vehículo y acondicionar el tráfico.

Este primer accidente se ha sumado otros nuevos percances que vienen explicitados en el mapa que a tal efecto dispone la web de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así, la DGT informa a los conductores de un vehículo detenido en el kilómetro 393, a la entrada de la ciudad por Las Quemadas, en la mencionada autovía A-4. Sitúa el incidente a las 08.02 horas.

Noticias relacionadas

Mapa de la web de la DGT que informa de los percances de tráficos y las retenciones en la A 4, a su paso por Córdoba. / DGT

Del mismo modo, otro vehículo también se detuvo a las 07.55 horas en el kilómetro 396. El portal oficial de la DGT explica que hay importantes retenciones en la A-4, prácticamente, desde Chinales hasta la Torrecilla. Misma información que puede consultarse en directo en los mapas de las aplicaciones móviles especializadas.