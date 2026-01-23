Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzMuertes en AdamuzFin del plan de emergenciaTestimonio de guardias civilesÓscar PuenteDenunciasMikel GotiDragón 8x8Crimen de Montemayor
instagramlinkedin

Participación ciudadana

Formalizado el contrato para empezar la obra del centro cívico Noroeste de Córdoba

El espacio dará servicio a Arroyo del Moro, Las Margaritas y Las Moreras y estará listo el año que viene

Recreación de cómo quedará el futuro centro cívico Noroeste.

Recreación de cómo quedará el futuro centro cívico Noroeste. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha formalizado el contrato con la unión temporal de empresas (UTE) formada por Citanias e Imesa para poder iniciar la construcción del centro cívico Noroeste, que se localizará entre las calles Historiador Dozy y Fernando Amor y Mayor. La UTE se hizo con los trabajos tras presentar una oferta por casi 4,4 millones de euros (impuestos incluidos) y ahora tendrá un año para ejecutarla. Es decir, que de cumplirse los plazos, el nuevo centro cívico podría estar disponible en los primeros meses de 2027.

Eso sí, aunque una vez formalizado el contrato la obra puede comenzar, todavía está pendiente el de dirección de los trabajos. En este caso, el contrato salió por poco más de 32.000 euros y solo se presentó una oferta, Gisca Proyecto y Construcción Integral S. L. La mesa de contratación está pendiente de adjudicarlo, aún a la espera de que esta empresa justifique su oferta.

Córdoba&amp;amp;#xD;Solar terrenos del futuro centro cívico norte noroeste

Terrenos donde se construirá el centro cívico Noroeste, entre las calles Historiador Dozy y Fernando Amor y Mayor. / A. J. GONZÁLEZ

Así será el centro cívico Noroeste de Córdoba

El futuro centro cívico dará servicios a los vecinos de los barrios de Arroyo del Moro, Las Margaritas y Las Moreras. El edificio dispondrá de una superficie de más de 2.200 metros cuadrados y tendrá tres plantas (baja más dos en altura), en las que se distribuirán oficinas, talleres, aulas y un salón de actos para un aforo de 160 plazas.

Noticias relacionadas y más

Además, entre las novedades más destacadas habrá una sala de lactancia, ludoteca, aseos tanto infantiles como adaptados y hasta una cabina de traducción en el salón de actos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  7. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  8. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores

Formalizado el contrato para empezar la obra del centro cívico Noroeste de Córdoba

Formalizado el contrato para empezar la obra del centro cívico Noroeste de Córdoba

La borrasca Ingrid deja más de 20 litros en varios puntos de la provincia y las lluvias continuarán en las próximas horas

La borrasca Ingrid deja más de 20 litros en varios puntos de la provincia y las lluvias continuarán en las próximas horas

Última hora del accidente de trenes en Adamuz, en directo | La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén

Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico

Conmoción en Montoro por el accidente de Adamuz: «¿Qué casa no coge un tren, Dios mío?»

Conmoción en Montoro por el accidente de Adamuz: «¿Qué casa no coge un tren, Dios mío?»

Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 23 de enero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 23 de enero de 2026

Regresa a Córdoba el parque hinchable más grande del mundo: fechas, entradas y atracciones de Funbox

Regresa a Córdoba el parque hinchable más grande del mundo: fechas, entradas y atracciones de Funbox
Tracking Pixel Contents