Participación ciudadana
Formalizado el contrato para empezar la obra del centro cívico Noroeste de Córdoba
El espacio dará servicio a Arroyo del Moro, Las Margaritas y Las Moreras y estará listo el año que viene
El Ayuntamiento de Córdoba ha formalizado el contrato con la unión temporal de empresas (UTE) formada por Citanias e Imesa para poder iniciar la construcción del centro cívico Noroeste, que se localizará entre las calles Historiador Dozy y Fernando Amor y Mayor. La UTE se hizo con los trabajos tras presentar una oferta por casi 4,4 millones de euros (impuestos incluidos) y ahora tendrá un año para ejecutarla. Es decir, que de cumplirse los plazos, el nuevo centro cívico podría estar disponible en los primeros meses de 2027.
Eso sí, aunque una vez formalizado el contrato la obra puede comenzar, todavía está pendiente el de dirección de los trabajos. En este caso, el contrato salió por poco más de 32.000 euros y solo se presentó una oferta, Gisca Proyecto y Construcción Integral S. L. La mesa de contratación está pendiente de adjudicarlo, aún a la espera de que esta empresa justifique su oferta.
Así será el centro cívico Noroeste de Córdoba
El futuro centro cívico dará servicios a los vecinos de los barrios de Arroyo del Moro, Las Margaritas y Las Moreras. El edificio dispondrá de una superficie de más de 2.200 metros cuadrados y tendrá tres plantas (baja más dos en altura), en las que se distribuirán oficinas, talleres, aulas y un salón de actos para un aforo de 160 plazas.
Además, entre las novedades más destacadas habrá una sala de lactancia, ludoteca, aseos tanto infantiles como adaptados y hasta una cabina de traducción en el salón de actos.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores