La Fiscalía de Córdoba rechaza el secreto de las actuaciones del accidente de Adamuz

La Fiscalía provincial de Córdoba ha rechazado este viernes que se declaren secretas las actuaciones judiciales sobre el accidente de trenes acontecido en Adamuz (Córdoba) el domingo pasado, 18 de enero. De este modo, la Fiscalía Superior de Andalucía ha informado de la decisión adoptada, después de que se haya conocido que la Guardia Civil ha solicitado declarar secreta la causa.

El Ministerio Público ha remitido un informe al Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga el origen de la tragedia ferroviaria, donde se manifiesta desfavorable a la declaración del secreto de las diligencias previas que se están instruyendo. El siniestro ha provocado 45 víctimas mortales y un centenar de heridos.

"Sin perjuicio de que en el futuro pueda solicitarse"

Afirma la Fiscalía que esta decisión se adopta "sin perjuicio que en el futuro y en función de las circunstancias pueda solicitarse" esa declaración de secreto de las actuaciones. Este planteamiento tiene lugar después de que hayan aparecido en los medios de comunicación informaciones como la primera conversación del maquinista del tren de Iryo sobre el accidente, recogida en una caja negra que ya ha sido entregada a la autoridad judicial. Por otra parte, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios también está informando sobre su trabajo en este siniestro.

En Directo

Diario CÓRDOBA El Sindicato Andaluz de Bomberos reconoce la labor de los servicios de emergencia El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha expresado públicamente su reconocimiento al trabajo realizado por los distintos servicios de emergencia que intervinieron en el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en el que se vieron implicados trenes de Alvia e Iryo.

Óscar Puente, ministro de Transportes durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a Luis Pedro Marco de la Pena, presidente de Adif, y José Antonio Santano Clavero, Secretario de Estado de Transportes. / José Luis Roca "Se han hecho todas las comprobaciones" "Todo se ha realizado absolutamente con arreglo a la normativa", ha afirmado el ministro. "Se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma y que también forman parte de las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)", ha continuado. Puente también está dedicando intervención a desmentir "bulos" difundidos sobre la investigación.

Hubo cuatro incidencias previas en la zona El ministro también ha detallado las incidencias reportadas por los maquinistas sobre esa zona, con anterioridad al accidente. "Cuatro. Ninguna relacionada con la infraestructura", ha afirmado.

"Hay confianza en las empresas" Puente se centra ahora en explicar la relación de obras ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. "Hay confianza en las empresas que ejecutaron esas obras. Hay confianza en ellas en España y fuera de España", ha afirmado el ministro.