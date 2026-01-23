Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzInvestigaciónBomberos de CórdobaGarcía CarriónBLETEl alcalde, emocionadoEstación Villa del RíoApartamentos El BrillanteParking Bodegas Campos
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

La Fiscalía de Córdoba rechaza el secreto de las actuaciones del accidente de Adamuz

La Guardia Civil ha solicitado declarar secreta la causa

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo

Alejandro Izuel, fiscal delegado en Montoro, en una imagen de archivo.

Alejandro Izuel, fiscal delegado en Montoro, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Fiscalía provincial de Córdoba ha rechazado este viernes que se declaren secretas las actuaciones judiciales sobre el accidente de trenes acontecido en Adamuz (Córdoba) el domingo pasado, 18 de enero. De este modo, la Fiscalía Superior de Andalucía ha informado de la decisión adoptada, después de que se haya conocido que la Guardia Civil ha solicitado declarar secreta la causa.

El Ministerio Público ha remitido un informe al Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga el origen de la tragedia ferroviaria, donde se manifiesta desfavorable a la declaración del secreto de las diligencias previas que se están instruyendo. El siniestro ha provocado 45 víctimas mortales y un centenar de heridos.

Noticias relacionadas y más

"Sin perjuicio de que en el futuro pueda solicitarse"

Afirma la Fiscalía que esta decisión se adopta "sin perjuicio que en el futuro y en función de las circunstancias pueda solicitarse" esa declaración de secreto de las actuaciones. Este planteamiento tiene lugar después de que hayan aparecido en los medios de comunicación informaciones como la primera conversación del maquinista del tren de Iryo sobre el accidente, recogida en una caja negra que ya ha sido entregada a la autoridad judicial. Por otra parte, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios también está informando sobre su trabajo en este siniestro.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  7. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  8. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores

El Sindicato Andaluz de Bomberos reconoce la labor de los servicios de emergencia tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El Sindicato Andaluz de Bomberos reconoce la labor de los servicios de emergencia tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

La Catedral de Córdoba y la caseta municipal de Adamuz acogerán dos funerales por las víctimas del accidente ferroviario

La familia de la profesora de Bujalance fallecida en el accidente de Adamuz agradece el cariño y apoyo de todo el pueblo

El alcalde de Adamuz, "orgulloso" del hermanamiento con Huelva: "Me lo ha dicho la alcaldesa"

El alcalde de Adamuz, "orgulloso" del hermanamiento con Huelva: "Me lo ha dicho la alcaldesa"

Urbanismo aprobará el proyecto para ampliar el enlace de la A-4 con la Base Logística del Ejército y La Rinconada

Urbanismo aprobará el proyecto para ampliar el enlace de la A-4 con la Base Logística del Ejército y La Rinconada

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo

La Fiscalía de Córdoba rechaza el secreto de las actuaciones del accidente de Adamuz

La Fiscalía de Córdoba rechaza el secreto de las actuaciones del accidente de Adamuz

Dos menores supervivientes en el accidente ferroviario de Adamuz abandonan el hospital Reina Sofía de Córdoba

Dos menores supervivientes en el accidente ferroviario de Adamuz abandonan el hospital Reina Sofía de Córdoba
Tracking Pixel Contents