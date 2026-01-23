La Feria de Córdoba sube los precios de los alojamientos cuatro meses antes

La Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba dará su pistoletazo de salida el viernes 22 de mayo de 2026. A cuatro meses de la cita, la fiesta ya genera expectación más allá de la ciudad y ese interés anticipado se traduce en un notable encarecimiento de los precios de hoteles y apartamentos turísticos para su primer fin de semana.

Los alojamientos de la ciudad registran aumentos significativos de tarifas en comparación con semanas sin eventos, según ha podido comprobar este periódico. Dormir en Córdoba durante el primer fin de semana de Feria cuesta entre 170 y 200 euros más que en un fin de semana normal, con precios que llegan a duplicarse o incluso triplicarse. Mientras que en una semana habitual una estancia de dos noches para dos personas se sitúa mayoritariamente entre los 100 y 160 euros, durante la Feria esas mismas fechas superan con facilidad los 300 euros.

Además del encarecimiento, la oferta disponible se reduce con rapidez conforme se acercan las fechas festivas. Durante los días de Feria, los precios pueden partir de 200 euros por noche en hoteles céntricos y alcanzar tarifas mucho más elevadas en alojamientos de mayor categoría o en los últimos espacios disponibles.

Las plataformas Booking y Airbnb ya reflejan esta presión de la demanda para el primer fin de semana de Feria (22–24 de mayo). En el entorno del casco histórico y el centro, las tarifas oscilan entre los 200 y más de 350 euros por dos noches, con numerosos picos por encima de los 300 euros incluso en opciones modestas, lo que supone en muchos casos alrededor de 150 euros por persona. En alojamientos de gama alta, los precios pueden llegar hasta los 700 euros por dos noches para dos personas.

Esta anticipación en la subida de precios confirma que el encarecimiento del alojamiento no se produce únicamente a última hora, sino que comienza a consolidarse meses antes del inicio de la Feria.

Comparación con otras fiestas

En comparación con el primer fin de semana del Festival de los Patios (8–10 de mayo), los precios ya son elevados, pero el mercado mantiene una mayor elasticidad. Durante esos días, las plataformas muestran tarifas mayoritarias entre los 180 y los 220 euros por dos noches y dos personas, con una oferta más amplia y mayor margen de elección, especialmente en Booking. Esa diferencia desaparece durante la Feria, cuando Booking y Airbnb convergen en precios altos y la presión de la demanda se extiende a prácticamente toda la ciudad, no solo al centro histórico.

El fin de semana de las Cruces de Mayo (1–3 de mayo), que coincide además con el festivo del Día del Trabajador, muestra ya un primer repunte de precios, aunque todavía lejos de los niveles que alcanza la Feria. En esas fechas, las plataformas de alojamiento reflejan tarifas mayoritarias que oscilan entre los 180 y los 220 euros por dos noches y dos personas, con picos que superan los 300 euros. La oferta, aunque más reducida que en un fin de semana normal, sigue siendo relativamente amplia.

Noticias relacionadas

La comparación con el primer fin de semana de junio (5–7 de junio), ya fuera del calendario del Mayo Festivo, evidencia con claridad el impacto de los grandes eventos en el precio del alojamiento en Córdoba. En esas fechas, las plataformas ofrecen más de mil alojamientos disponibles y tarifas sensiblemente más bajas, con precios para dos noches y dos personas situados en torno a los 100–160 euros los más baratos.