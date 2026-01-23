Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzInvestigaciónBomberos de CórdobaGarcía CarriónBLETEl alcalde, emocionadoEstación Villa del RíoApartamentos El BrillanteParking Bodegas Campos
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 23 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 24 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Amalia Quesada Serrano

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de la Fuensanta

Antonia García Perea

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Ana María Muñiz Cambas

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

María Cañete Morales

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Salud

Elvira Rivero Rodríguez

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de la Fuensanta

Mercedes Serrano Eslava

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Salud

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  7. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  8. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores

Los fallecidos en Córdoba el viernes 23 de enero

Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Los dos hermanos pequeños de Huelva regresan a casa: "Siempre nos van a acompañar los que se han ido"

Avanza la retirada de los vagones del Iryo y el desguace del tren Alvia en Adamuz

Avanza la retirada de los vagones del Iryo y el desguace del tren Alvia en Adamuz

La familia de la vecina de Bujalance fallecida en el accidente de Adamuz agradece el cariño y apoyo de todo el pueblo

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo | Puente, sobre las obras e inspecciones en el tramo de Adamuz: "Todo se ha realizado con arreglo a la normativa"

Investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo | Puente, sobre las obras e inspecciones en el tramo de Adamuz: "Todo se ha realizado con arreglo a la normativa"

Aún continúan ingresados 23 heridos del accidente de Adamuz, cinco de ellos en la uci

Aún continúan ingresados 23 heridos del accidente de Adamuz, cinco de ellos en la uci

Los bomberos de Córdoba fueron los primeros en llegar al tren Alvia más de una hora y media después del accidente de Adamuz

Tracking Pixel Contents