Los fallecidos en Córdoba el viernes 23 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 24 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Amalia Quesada Serrano

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de la Fuensanta

Antonia García Perea

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Ana María Muñiz Cambas

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

María Cañete Morales

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Salud

Elvira Rivero Rodríguez

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de la Fuensanta

Mercedes Serrano Eslava

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Salud