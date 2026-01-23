Emacsa modernizará el control de lodos en La Golondrina con un sistema avanzado de pesaje y trazabilidad

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) continúa avanzando en la modernización y digitalización del ciclo integral del agua. En esta ocasión a través de una una nueva actuación en la estación depuradora de aguas residuales de La Golondrina centrada en la mejora del control y la gestión de lodos generados en el proceso de depuración. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de licitación y comprende el suministro, la instalación y la puesta en marcha de un sistema avanzado de pesaje que permitirá reforzar la eficiencia operativa la trazabilidad y la transparencia del proceso.

La actuación se integra en el proyecto Intervenciones de mejora de la eficiencia y digitalización en EDARs y EBARs y centros de control con telegestión. Lleva consigo la implantación de mejoras técnicas de sensorización en los sistemas de tratamiento de aguas y un sistema tecnológico específico para el control de lodos. En este marco se instalará una báscula industrial diseñada para la identificación y el pesaje de los lodos generados en la planta convirtiendo cada operación de pesaje en el dato origen del proceso.

La información obtenida se integrará y registrará en una red DLT consultable para garantizar la autenticación y la trazabilidad completa del ciclo de tratamiento de los lodos mediante el uso de tecnologías digitales avanzadas. Este sistema aportará un mayor control sobre los flujos de lodos facilitará el seguimiento de todo el proceso y reforzará la fiabilidad de los datos asociados a su gestión.

Esta actuación está subvencionada a través del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua. El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y forma parte del proyecto estratégico de Emacsa.

El presidente de la empresa municipal, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que esta actuación “supone un nuevo paso en la apuesta de la empresa por la modernización de las infraestructuras y la mejora continua de los procesos”. Según ha señalado, “contar con un sistema de pesaje y trazabilidad digital de los lodos nos permite mejorar el control, aumentar la transparencia y reforzar la eficiencia en una parte clave del proceso de depuración”.