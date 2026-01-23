Dos detenidos en el Camino de Carbonell de Córdoba por robar más de dos toneladas de cable de cobre

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto, tras una investigación iniciada por la sustracción de una importante cantidad de cable de cobre de telefonía en la capital. La actuación permitió recuperar más de dos toneladas de material, que ya han sido devueltas a la empresa propietaria.

Los hechos se produjeron la semana pasada, cuando agentes que realizaban labores de seguridad y prevención por el Camino Carbonell observaron una furgoneta con todas sus puertas abiertas mientras varias personas descargaban tubos de cable de cobre de telefonía.

Al identificarse como agentes de la Policía Nacional, los sospechosos emprendieron la huida a pie, internándose en una zona de maleza para evitar su identificación inmediata.

Junto al vehículo, los agentes localizaron una gran cantidad de cable de cobre revestido de plástico, así como otros cables ya pelados, preparados para su posterior venta. También se intervinieron diversas herramientas utilizadas para el pelado del cable.

El material recuperado superaba las dos toneladas de peso, por lo que tanto el cable como la furgoneta fueron intervenidos de forma preventiva por los agentes.

Devolución del material

Tras la intervención, los investigadores realizaron distintas gestiones para determinar la procedencia del cable, logrando identificar a la empresa propietaria, a la que finalmente fue entregado todo el material recuperado.

Como resultado de la investigación, se procedió a la identificación y posterior detención de los dos implicados, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de hurto.