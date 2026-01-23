Regresa a Córdoba el parque hinchable más grande del mundo: fechas, entradas y atracciones de Funbox

El parque hinchable más grande del mundo regresa a Córdoba para la delicia de los más pequeños de la casa y sus familias. La atracción Funbox aterrizará el próximo 30 de enero en el recinto ferial de El Arenal con una propuesta pensada para todas las edades, pero especialmente atractiva para los niños.

El evento llega a la capital tras cosechar éxito en otras ciudades españolas como Valencia o Sevilla. Este espacio prioriza a los niños, aunque también está pensada para que los adultos puedan disfrutar de un momento divertido en familia.

Fechas de Funbox en Córdoba

El parque hinchable Funbox permanecerá instalado en el recinto ferial de El Arenal desde el 30 de enero al 22 de febrero, aunque solo abrirá durante 15 días, ya que las instalaciones abren sus puertas de jueves a domingo, por lo que permanece cerrado los lunes, martes y miércoles.

Los jueves y viernes hay tres pases de entrada: 17.30, 19.00 y 20.30 horas. Mientras que los sábados y domingos hay pases a las 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 y 20.30 horas.

La organización recomienda acudir al recinto 30 minutos antes del pase, y la entrada permite disfrutar de 80 minutos dentro del recinto.

Mayores y pequeños disfrutan de las instalaciones de Funbox en su último paso por Córdoba. / Víctor Castro

4.000 metros cuadrados de atracciones

El recinto de Funbox abarca 4.000 metros cuadrados con diez áreas de juegos: Desafío Montañoso, Battle Team, Carrera de Obstáculos, Gumble Gallop, Tobogán de 7 metros, Ninja Wall.

En cuanto a las condiciones de acceso, los asistentes deben acceder a las atracciones con calcetines en todo momento, y desde la organización facilitan la compra de calcetines antideslizantes.

Venta de entradas

Las entradas ya están a la venta en la web oficial de Funbox, y hay promociones para los primeros días de apertura, denominados como 'Funday' (con precios desde 9 euros), y ofertas especiales para grupos. En la mayoría de los horarios, el precio de la entrada general es de 15 euros.

Noticias relacionadas

Los menores de 2 años entran gratis y los menores de 12 años deben ir acompañados en todo momento por un adulto.