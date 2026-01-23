Aún continúan ingresados 23 heridos del accidente de Adamuz, cinco de ellos en la uci

Veintitrés personas heridas en el accidente de trenes del pasado domingo en Adamuz continúan ingresadas en hospitales de Córdoba, Huelva y Sevilla, cinco días después del trágico suceso, según la información facilitada por la Junta este viernes a las 15.27 horas.

El total de personas heridas tras el accidente ha sido de 120, de las que cinco son menores. De los 23 heridos aún ingresados, 22 son adultos. En unidades de cuidados intensivos (uci) hay hospitalizadas cinco personas, tres en el Hospital Universitario Reina Sofía, una en el Hospital Cruz Roja de Córdoba y una en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

En cuanto a los 17 heridos que están ingresados en planta, hay siete en Hospital Universitario Reina Sofía, dos en el Hospital Cruz Roja de Córdoba, uno en el Hospital Quirónsalud Córdoba, uno en Hospital San Juan de Dios de Córdoba, cuatro en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de Huelva y uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla.

Desde el domingo hasta este viernes, han sido dados de alta 102 heridos en el accidente de Adamuz.

Solo queda un menor hospitalizado

El menor que permanecía ingresado en la uci del Hospital Universitario Reina Sofía ha pasado a planta, siendo el único menor actualmente hospitalizado, señalan desde la Junta. Asimismo, aclaran que en la relación facilitada, figura una paciente ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, correspondiente a la mujer con fractura compleja de pelvis que fue trasladada en la tarde del jueves desde el Hospital Cruz Roja de Córdoba.

En Directo

Los criterios que usa Adif para establecer sus medidas "Adif tiene un sistema basado en protocolos y datos científicos", ha dicho Puente al responder a la pregunta de Feijóo sobre los criterios que usa Adif para establecer medidas sobre límites de velocidad.

Respuesta de Puente a Feijóo El ministro también responde ahora a las 20 preguntas lanzadas por Alberto Núñez Feijóo en su rueda de prensa de este mediodía en Génova.

Diario CÓRDOBA El Sindicato Andaluz de Bomberos reconoce la labor de los servicios de emergencia El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha expresado públicamente su reconocimiento al trabajo realizado por los distintos servicios de emergencia que intervinieron en el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en el que se vieron implicados trenes de Alvia e Iryo.

Óscar Puente, ministro de Transportes durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a Luis Pedro Marco de la Pena, presidente de Adif, y José Antonio Santano Clavero, Secretario de Estado de Transportes. / José Luis Roca "Se han hecho todas las comprobaciones" "Todo se ha realizado absolutamente con arreglo a la normativa", ha afirmado el ministro. "Se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma y que también forman parte de las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)", ha continuado. Puente también está dedicando intervención a desmentir "bulos" difundidos sobre la investigación.