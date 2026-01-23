Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Aún continúan ingresados 23 heridos del accidente de Adamuz, cinco de ellos en la uci

Ya no queda ningún menor en cuidados intensivos

Investigación del accidente de tren en Adamuz, en directo

Sanitarios y personal del Reina Sofía despiden a uno de los niños heridos en el accidente de Adamuz y a su familia, que regresan a Huelva.

Sanitarios y personal del Reina Sofía despiden a uno de los niños heridos en el accidente de Adamuz y a su familia, que regresan a Huelva. / Víctor Castro

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Ruiz Díaz

Córdoba

Veintitrés personas heridas en el accidente de trenes del pasado domingo en Adamuz continúan ingresadas en hospitales de Córdoba, Huelva y Sevilla, cinco días después del trágico suceso, según la información facilitada por la Junta este viernes a las 15.27 horas.

El total de personas heridas tras el accidente ha sido de 120, de las que cinco son menores. De los 23 heridos aún ingresados, 22 son adultos. En unidades de cuidados intensivos (uci) hay hospitalizadas cinco personas, tres en el Hospital Universitario Reina Sofía, una en el Hospital Cruz Roja de Córdoba y una en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

En cuanto a los 17 heridos que están ingresados en planta, hay siete en Hospital Universitario Reina Sofía, dos en el Hospital Cruz Roja de Córdoba, uno en el Hospital Quirónsalud Córdoba, uno en Hospital San Juan de Dios de Córdoba, cuatro en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de Huelva y uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla.

Desde el domingo hasta este viernes, han sido dados de alta 102 heridos en el accidente de Adamuz.

Solo queda un menor hospitalizado

El menor que permanecía ingresado en la uci del Hospital Universitario Reina Sofía ha pasado a planta, siendo el único menor actualmente hospitalizado, señalan desde la Junta. Asimismo, aclaran que en la relación facilitada, figura una paciente ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, correspondiente a la mujer con fractura compleja de pelvis que fue trasladada en la tarde del jueves desde el Hospital Cruz Roja de Córdoba.

En Directo
