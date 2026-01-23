El Carnaval de Córdoba 2026 se extenderá del 28 de enero al 22 de febrero con actividades para todos los públicos

Córdoba ya tiene cerrada la programación del Carnaval 2026, que se celebrará entre el 28 de enero y el 22 de febrero con una amplia agenda de actos que combina tradición, coplas, concursos, actividades infantiles y propuestas en la calle. El calendario incluye citas emblemáticas como el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), el pregón, la gran cabalgata y la quema del Dios Momo, además de iniciativas pensadas para mayores, jóvenes y público familiar.

Salmorejá y gala de sultanes, cancelada

El pistoletazo de salida pretendía ser el domingo 25 de enero a las 12.00 horas en la Plaza de la Corredera con la tradicional Salmorejá y Gala de Sultanes, uno de los actos más populares del arranque del Carnaval cordobés, pero, en solidarización con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, la Asociación Carnavalesca de Córdoba decidió suspender esta actividad.

XLIII COAC Ciudad de Córdoba

Por su parte, el Gran Teatro volverá a ser el escenario principal del XLIII Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas Ciudad de Córdoba.

Las preliminares se celebrarán del 28 al 31 de enero a las 20.30 horas y el 1 de febrero a las 19.00 horas. Las semifinales tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de febrero a las 20.30 horas, mientras que la Gala Prefinal se celebrará el 6 de febrero a las 21.00 horas con Monólogos Manolo Morera. La Gran Final del COAC 2026 será el 7 de febrero a las 20.00 horas.

Carnaval para mayores, infancia y juventud

La programación incluye actos específicos para distintos públicos. La Fiesta de Nuestros Mayores se celebrará el viernes 6 de febrero a las 17.00 horas en el Gran Teatro de Córdoba.

El Festival Infantil tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 18.00 horas en el Teatro Góngora, mientras que la Fiesta Juvenil se desarrollará el sábado 14 de febrero a las 12.00 horas en la Plaza de la Corredera.

Pregón y entrega de premios

El sábado 14 de febrero se concentrarán varios de los actos institucionales del Carnaval.

El Pregón se celebrará a las 19.00 horas en la Plaza de las Tendillas, presentado por Francisco Javier Blázquez Ruz El Maestro, autor y director de la comparsa Los Payasos y conocido por agrupaciones como La Orquesta o Los Goliardos. La entrega de máscaras e insignias tendrá lugar a las 21.30 horas en la Plaza de las Tendillas, seguida de la entrega de premios del COAC Ciudad de Córdoba 2026 a las 21.45 horas, en el mismo enclave.

Carnaval en las calles y plazas

El Carnaval tomará el espacio público con actuaciones y pasacalles en distintos puntos de la ciudad.

El domingo 15 de febrero a las 12.00 horas, la zona Calahorra-Mezquita acogerá el pasacalles por el Puente Romano y actuaciones de agrupaciones en el entorno de la Mezquita-Catedral.

La Plaza de la Corredera y su entorno concentrarán buena parte de la actividad los días 20 y 21 de febrero, con escenarios, carpa, arco toril y arco espartería. El viernes 20 de febrero a las 21.30 horas se iniciarán las actuaciones, que continuarán el sábado 21 de febrero, con citas a las 12.00 horas en la Plaza de San Agustín y a partir de las 21.30 horas en la zona de la Corredera.

Ese mismo sábado, a las 21.30 horas, la Gran Carpa de Carnaval acogerá la entrega de premios del concurso de coplas, premios de teatro y actuaciones.

Gran cabalgata y quema del Dios Momo

El cierre del Carnaval llegará el domingo 22 de febrero con la Gran Cabalgata, que partirá a las 12.00 horas desde la Avenida de la Victoria, y la tradicional Quema del Dios Momo, prevista a las 15.00 horas en la Plaza de la Corredera.

Noticias relacionadas

Festival de Primavera

Como broche final, el programa contempla la celebración de un Festival de Primavera, cuya fecha y lugar están aún por determinar, con el objetivo de prolongar algunas de las actividades vinculadas al Carnaval de Córdoba 2026.