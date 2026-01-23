La Bonoloto deja más de 48.000 euros en La Viñuela y acumula un bote de 7 millones

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha dejado en la capital de Córdoba más de 48.000 euros, gracias a un boleto premiado de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) validado en el despacho número 28.310, situado en la Avenida de La Viñuela, 31. La combinación ganadora ha sido 14-44-10-11-17-26, 35 (complementario) y 6 (reintegro).

La segunda categoría ha dejado otros cuatro acertantes repartidos entre Esplugues de Llobregat (Barcelona), Porzuna (Ciudad Real), Málaga capital y el canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. Al no existir acertantes de Primera Categoría (seis aciertos), el premio mayor ha quedado desierto. La cuantía total del premio es de 48.396,12 euros.

Noticias relacionadas

Al quedar desierto el primer premio, el bote sigue creciendo, de modo que en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría llevarse hasta 7 millones de euros.