Los bomberos de Córdoba fueron los primeros en llegar al tren Alvia más de una hora y media después del accidente de Adamuz

Los bomberos de Córdoba fueron los primeros en llegar y actuar en la zona del tren Alvia y lo hicieron a las 21.21 horas, una hora y 36 minutos después del momento en que se registra el accidente de tren de Adamuz, que Adif sitúa sobre las 19.43 horas. El 112 avisó al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) a las 20.40 horas y ya en ese momento sabían que eran dos los trenes siniestrados. Antes de ese momento, ya había activados servicios de emergencia en el lugar, Guardia Civil y el Consorcio Provincial. Adif se comunicó con la interventora del Alvia por primera vez a las 19:49:33.

Así lo ha explicado el alcalde, José María Bellido, junto a los responsables de los cuerpos de seguridad y emergencia como Policía Local, Protección Civil o Cruz Roja este viernes tras haber cerrado el dispositivo en la zona cero y haber hallado los 45 cuerpos de los fallecidos. Fue la Guardia Civil la que pidió a los bomberos cordobeses actuar en el tren Alvia, mientras los del Consorcio se encontraban en el Iryo. Según ha detallado el alcalde, a las 20.40 horas ya conocían que había dos trenes siniestrados. Eso sí, Bellido ha querido aclarar que la activación de los bomberos de Córdoba fue complementaria a una activación previa ya en marcha en el lugar.

Bellido ha explicado que el aviso por parte del 112 llegó exactamente a las 20.40.34 y apenas dos minutos después salió el dispositivo de El Granadal dirección a la zona del siniestro, donde llegaron a las 21.21 horas e, inmediatamente, el primer dispositivo se fue al Alvia por indicaciones de la Guardia Civil. Es decir, los bomberos de Córdoba fueron los primeros en actuar en el segundo tren siniestrado, según ha asegurado el propio jefe de bomberos, Daniel Muñoz.

"Las imágenes de los primeros intervinientes fueron muy duras" ha reconocido Muñoz, que ha explicado que lo más urgente era atender a las víctimas y hacer evacuaciones, en coordinación con el 061. Tras ello, se fueron sumando más efectivos y el dispositivo se fue ampliando hasta que efectivos tanto del Consorcio como del Speis estuvieron en los dos trenes (dos sectores de trabajo diferenciados) salvando vidas, dentro de las posibilidades y recursos disponibles en ese momento, pues después hubo que usar maquinaria pesada para extraer partes y desguazar del tren Alvia y hallar los cuerpos.

El objetivo fue trasladar a las víctimas a la zona de la explanada y ponerlas cuanto antes en manos de los servicios sanitarios y aprovecharon "los espacios generados por el impacto" para acceder a las víctimas. Se emplearon herramientas de excarcelación para liberar a las personas atrapadas.

En Directo

Feijóo: "El caos de la incompetencia y la mediocridad" "Fíjense en cuántos miembros de su equipo están en prisión. Fíjense en cuántos de sus contratos están siendo investigados. Fíjense en cómo se trata a los que van encima del tren, que son los maquinistas. Fíjense en la respuesta que ha dado el Gobierno cuando los maquinistas proponían en determinados tramos rebajar la velocidad. Esto que ha ocurrido y está ocurriendo es el caos. El caos de la incompetencia y la mediocridad", ha lanzado Fejóo contra el presidente Sánchez

Feijóo: "Esto será un punto de inflexión" "Esto será un punto de inflexión. La corrupción hecho por tierra la supuesta honestidad del señor Sánchez. Y esta semana negra ha destruido por completo cualquier resto del confianza en su gestión", ha afirmado el líder del PP tras recordar los casos que han afectado al Gobierno y al PSOE en los últimos meses.

Feijóo: "Será necesario asumir responsabilidades" El líder del PP han lanzado 20 preguntas sobre el accidente de Adamuz, lo ocurrido en Barcelona y cuestiones sobre el sistema ferroviario español. "Ante un hecho de esta naturaleza el que tiene la responsabilidad de responder es el presidente del Gobierno. Si no acepta comparecer la próxima semana en el Congreso, se convocará una sesión extraordinaria en el Senado", ha afirmado. "Será necesario asumir responsabilidades. Que dé la cara el presidente del Gobierno", ha exigido Feijóo.

Huelva se hermana con Adamuz después de la tragedia: "No vamos a olvidar jamás su entrega por los afectados" La tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero sembró de luto Andalucía. Hasta 45 personas perdieron la vida en aquel fatídico accidente. Pero entre tanto dolor y muerte, el pueblo de Adamuz dio un ejemplo de luz y humanidad. Por eso ahora Huelva, la capital de la provincia más castigada por este suceso, ha anunciado su hermanamiento con este municipio cordobés: "Queremos agradecer a Adamuz la muestra de solidaridad y entrega demostrada con todos los afectados iniciando el proceso de hermanamiento. No vamos a olvidar jamás su respuesta cercana y humana, honrando los mejores valores de nuestra tierra", ha afirmado este viernes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. [Lea aquí la noticia al completa]