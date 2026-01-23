El Ayuntamiento de Córdoba reconocerá a los trabajadores municipales que intervinieron en el accidente de Adamuz

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este viernes que desde el Ayuntamiento de la ciudad se reconocerá a aquellos trabajadores municipales que participaron en el dispositivo desplegado con motivo del accidente ferroviario de Adamuz. Bellido, que ha hecho balance de esa intervención municipal y que se ha mostrado visiblemente emocionado, ha adelantado, ante pregunta de los periodistas, que "por supuesto" ese trabajo realizado va a obtener su merecido reconocimiento.

"Todavía no hemos decidido cómo", ha detallado el alcalde en relación a la forma de homenaje y reconocimiento que se llevarán estos empleados públicos. Pero sí ha insistido y ha dejado claro que lo habrá, tanto a los servicios de emergencias, a todo el personal implicado e incluso "a la sociedad".

Las concejalas Cintia Bustos y Eva Contador se abrazan durante la rueda de prensa de José María Bellido. / A. J. GONZÁLEZ

El PSOE apoya la iniciativa

Poco antes de que Bellido hiciera balance de este trabajo, el grupo municipal del PSOE ya había pedido que se diera un agradecimiento institucional desde el Ayuntamiento. La concejala Isabel Bernal ha dicho que "en momentos tan dramáticos, difíciles y extremos, bomberos, policías, Protección Civil, empleados públicos del centro cívico Poniente Sur, autobuses de Aucorsa y taxistas de Córdoba, entre otros, han demostrado el gran valor que tienen como servicio público para la población, desempeñando su tarea con la máxima disposición, calidad y humanidad, inclusive desde Emacsa, cuyos operarios trasladaron agua al lugar del accidente".

Además, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento también elevará en la Junta de Portavoces el apoyo a la concesión del Premio Princesa de Asturias y la Medalla de Andalucía para los vecinos y vecinas de Adamuz.

Huelva se hermana con Adamuz después de la tragedia: "No vamos a olvidar jamás su entrega por los afectados" La tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero sembró de luto Andalucía. Hasta 45 personas perdieron la vida en aquel fatídico accidente. Pero entre tanto dolor y muerte, el pueblo de Adamuz dio un ejemplo de luz y humanidad. Por eso ahora Huelva, la capital de la provincia más castigada por este suceso, ha anunciado su hermanamiento con este municipio cordobés: "Queremos agradecer a Adamuz la muestra de solidaridad y entrega demostrada con todos los afectados iniciando el proceso de hermanamiento. No vamos a olvidar jamás su respuesta cercana y humana, honrando los mejores valores de nuestra tierra", ha afirmado este viernes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. [Lea aquí la noticia al completa]