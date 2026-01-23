Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Córdoba reconocerá a los trabajadores municipales que intervinieron en el accidente de Adamuz

El alcalde adelanta que habrá acto de agradecimiento a estos empleados y también a la sociedad, aunque todavía no se ha decidido la forma de llevarlo a cabo

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), todas las noticias en un hilo directo

José María Bellido saluda a bomberos del servicio municipal que han intervenido en la tragedia ferroviaria de Adamuz.

José María Bellido saluda a bomberos del servicio municipal que han intervinido en la tragedia ferroviaria de Adamuz. / A. J. GONZÁLEZ

Fabiola Mouzo

Noelia Santos

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este viernes que desde el Ayuntamiento de la ciudad se reconocerá a aquellos trabajadores municipales que participaron en el dispositivo desplegado con motivo del accidente ferroviario de Adamuz. Bellido, que ha hecho balance de esa intervención municipal y que se ha mostrado visiblemente emocionado, ha adelantado, ante pregunta de los periodistas, que "por supuesto" ese trabajo realizado va a obtener su merecido reconocimiento.

"Todavía no hemos decidido cómo", ha detallado el alcalde en relación a la forma de homenaje y reconocimiento que se llevarán estos empleados públicos. Pero sí ha insistido y ha dejado claro que lo habrá, tanto a los servicios de emergencias, a todo el personal implicado e incluso "a la sociedad".

Las concejalas Cintia Bustos y Eva Contador se abrazan durante la rueda de prensa de José María Bellido. / A. J. GONZÁLEZ

Las concejalas Cintia Bustos y Eva Contador se abrazan durante la rueda de prensa de José María Bellido. / A. J. GONZÁLEZ

El PSOE apoya la iniciativa

Poco antes de que Bellido hiciera balance de este trabajo, el grupo municipal del PSOE ya había pedido que se diera un agradecimiento institucional desde el Ayuntamiento. La concejala Isabel Bernal ha dicho que "en momentos tan dramáticos, difíciles y extremos, bomberos, policías, Protección Civil, empleados públicos del centro cívico Poniente Sur, autobuses de Aucorsa y taxistas de Córdoba, entre otros, han demostrado el gran valor que tienen como servicio público para la población, desempeñando su tarea con la máxima disposición, calidad y humanidad, inclusive desde Emacsa, cuyos operarios trasladaron agua al lugar del accidente".

Además, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento también elevará en la Junta de Portavoces el apoyo a la concesión del Premio Princesa de Asturias y la Medalla de Andalucía para los vecinos y vecinas de Adamuz.

Huelva se hermana con Adamuz después de la tragedia: "No vamos a olvidar jamás su entrega por los afectados"

