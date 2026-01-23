Avance en la atención bucodental gratuita infantil en Andalucía: se puede pedir en Clic+Salud o Salud Responde

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía quiere incentivar la atención bucodental infantil gratuita de 0 a 15 años, con un mejor acceso a esta asistencia. Para conseguir este objetivo, las familias pueden ya solicitar cita con el dentista de cabecera, al igual que se demandan consultas para medicina o enfermería de atención primaria, a través de los canales externos habituales del Servicio Andaluz de Salud (SAS): el teléfono y ‘app’ de Salud Responde (955 545 060), la plataforma ClicSalud+ ; la ‘app’ Salud Andalucía o bien presencialmente, acudiendo a la unidad de atención al usuario de los centros de salud, avanza el coordinador de Salud Bucodental del Distrito Sanitario Córdoba, Federico Esparza.

Con esta misma finalidad, la Consejería de Sanidad de Andalucía y el SAS están efectuando desde hace unos meses una campaña de captación activa de pacientes, contactando con las familias por teléfono, para ofrecer a los menores una cita de revisión dental en sus centros de atención primaria. En una primera fase se ha llamado a las familias de los niños de 6 años y, en una segunda fase, a los de 12 años, apuntan desde la Junta de Andalucía.

A partir de 2024, el Plan Integral de Salud Bucodental de Andalucía (Pisbda) empezó a incorporar también a los niños y niñas de 0 a 5 años como beneficiarios de esta prestación bucodental gratuita (antes dicha asistencia comprendía solo de los 6 a los 15 años). Federico Esparza expone que el propósito de esta ampliación es reforzar la prevención y detección precoz de problemas bucales desde los primeros años de vida. Las revisiones ponen especial atención en los tramos de edad prioritarios para la salud bucodental, que son los 2-3 años, 6 años y 12 años.

Atención bucodental en un centro de salud de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Prestaciones incluidas

La Prestación de Asistencia Dental Infantil (PADI) cubierta por la sanidad pública andaluza incluye, en el grupo de 0 a 5 años, una revisión anual con valoración de hábitos dietéticos e higiénicos, detección precoz de riesgo de caries y odontología de mínima intervención, mientras que en el grupo de 6 a 15 años se contemplan, entre otras, revisiones anuales, educación en higiene y consejos dietéticos, actividades preventivas (selladores, fluorizaciones) así como el tratamiento de caries en dientes permanentes.

Enfermeria escolar

Este experto apunta que, aunque son los dentistas los que llevan a cabo esta asistencia, se cuenta para el desarrollo de este plan con el apoyo de las enfermeras escolares de atención primaria así como con los pediatras. Federico Esparza subraya que este plan parte de una premisa clara: «la salud de la boca no es un aspecto aislado, sino un elemento fundamental de la salud general y del bienestar de las personas. Problemas como la caries, la enfermedad periodontal o la pérdida dental influyen directamente en la alimentación, el habla, la autoestima y la calidad de vida. Por ello, esta asistencia aborda la atención bucodental de forma integral, a lo largo de todas las etapas de la vida».

Presentación de la campaña de salud bucodental en el área sanitaria sur de Córdoba. / CÓRDOBA

Inversión económica

«Uno de los logros más destacados del plan es que durante el último año la Consejería de Sanidad y el Servicio Andaluz de Salud han modernizado la mayoría de gabinetes odontológicos existentes en todas las provincias andaluzas, sustituyendo material obsoleto e incorporando nueva tecnología que antes no estaba disponible en muchos centros de atención primaria. Esta inversión histórica está permitiendo a los profesionales trabajar con mayor precisión y seguridad y, al mismo tiempo, ofrece a los pacientes una atención más eficaz, cómoda y de mayor calidad», valora Esparza.

Odontología hospitalaria en el Reina Sofía

El coordinador de Salud Bucodental del Distrito Cordoba expone otra novedad destacada en el ámbito de la atención bucodental en Andalucía como es la puesta en marcha de la odontología hospitalaria, con la creación de gabinetes destinados a la atención en los hospitales del SAS de pacientes médicamente comprometidos y personas con necesidades especiales.

El coordinador de Salud Bucodental del Distrito Sanitario Córdoba, Federico Esparza. / A.J. GONZÁLEZ

«Este nuevo recurso va a permitir abordar casos complejos que requieren un entorno más especializado y una coordinación estrecha con otros servicios sanitarios, garantizando una atención segura y adaptada a cada situación clínica. En concreto, en las próximas semanas se va a poner en marcha en Córdoba dicho gabinete dentro del hospital universitario Reina Sofía. Esta nueva prestación implica una atención mucho más completa que la que hasta ahora se venía realizando sólo a pacientes con discapacidads con anestesia general en los quirófanos del Reina Sofía.

Federico Esparza indica que los pacientes subsidiarios de ser atendidos en los gabinetes de odontología hospitalaria deberán estar diagnosticados de patologías específicas que hagan más conveniente su atención en un ámbito hospitalario, como son padecer hemofilia u otras coagulopatías congénitas; pacientes oncológicos; hepatopatías; insuficiencia renal crónica en diálisis; pacientes en tratamiento con antirresortivos o antiangiogénicos; cardiopatías descompensadas o complejas; pacientes trasplantados o con inmunodeficiencias graves, así como ciertas enfermedades endocrinas o reumáticas severas.

Gabinete odontológico del centro de salud Manuel Barragán en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Otros servicios bucodentales gratuitos

Además de los servicios incluidos en el PADI, la sanidad pública andaluza cubre la salud bucodental de las mujeres embarazadas, pacientes con cáncer de cabeza y cuello y personas con discapacidad. Para acceder a estas prestaciones, estos colectivos específicos han de dirigirse a su centro de salud para ser valorados inicialmente por el odontoestomatólogo de atención primaria quien será el encargado de realizar la derivación en los casos que lo requieran.

31 gabinetes odontológicos en Córdoba y 247 en Andalucía

En Andalucía existen 247 gabinetes odontológicos en los centros de salud, de los que 31 están en la provincia de Córdoba. Los gabinetes bucodentales públicos de la provincia cordobesa se ubican en los centros de salud de Aguilar, Baena, Benamejí, Cabra, Castro del Río, Fernán Núñez, Lucena, Montilla, Priego, Puente Genil, La Rambla y Rute, en el caso del Área Sur. En el Distrito Sanitario Córdoba están en los centros de salud Aeropuerto, Huerta de la Reina, Fuensanta, Levante Sur, Poniente, Santa Rosa y Sector Sur y en el Distrito Guadalquivir en Montoro, Bujalance, Posadas, La Carlota, Palma del Río y Fuente Palmera, mientras que en el Área Norte se ubican en Hinojosa, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo y Villanueva de Córdoba