La Asociación de la Prensa de Córdoba celebra la festividad de su patrón, San Francisco de Sales

La Asociación de la Prensa de Córdoba (APC) ha celebrado la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Al coincidir este año la festividad con el sábado 24, los actos se han trasladado al viernes.

La jornada comenzó con la asamblea ordinaria de 2026, celebrada a las 10.30 horas en la sede de la asociación, y continuó con un almuerzo de convivencia en Bodegas Campos, en el que se reunieron profesionales del periodismo cordobés.

Los periodistas Rosa Luque y José Luis Rodriguez, con el presiente de la asociación, Ricardo Rodríguez (centro), tras recibir los diplomas por sus más de cuarenta años en la asociación. / CÓRDOBA

Durante este encuentro, la asociación ha rendido homenaje a los periodistas Rosa Luque y José Luis Rodríguez, ambos jubilados de Diario CÓRDOBA tras una brillante carrera profesional, en reconocimiento a sus 40 años de pertenencia a la asociación y a una trayectoria profesional marcada por el rigor y la dedicación al oficio.

Noticias relacionadas

Premios de periodismo

El lunes 26, a las 19.30 horas, está previsto el acto de entrega del Premio Córdoba de Periodismo 2025, que ha sido concedido en esta ocasión al trabajo realizado durante el Vía Crucis Magno por la Delegación Territorial de RTVA en Córdoba, así como al periodista Manuel Bellido Mora, experto en cine, que ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa y divulgación del séptimo arte en Andalucía.