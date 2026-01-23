Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rueda de prensa de balance

El alcalde de Córdoba se rompe al recordar la tragedia de Adamuz: "Han sido cien horas que nos han parecido cien días"

José María Bellido elogia la entereza de las familias y la respuesta de los equipos de emergencia tras uno de los episodios más duros vividos por la ciudad

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), todas las noticias en un hilo directo

El alcalde de Córdoba se emociona al recordar a las familias

El alcalde de Córdoba se emociona al recordar a las familias

A. J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su lado más vulnerable este viernes durante un balance ofrecido sobre el operativo de emergencias desarrollado por el Ayuntamiento de Córdoba con motivo del accidente ferroviario de Adamuz. Bellido, visiblemente afectado, ha tenido que detener la rueda de prensa en un momento de su intervención mientras reconocía el fuerte impacto de la tragedia, la entereza de las familias devastadas y el trabajo de los dispositivos de emergencia, sumado a la solidaridad de toda la sociedad cordobesa.

El alcalde ha estado acompañado por los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad que actuaron en la tragedia: Policía Local, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, así como por el equipo de gobierno al completo para hacer un balance de las actuaciones que se han llevado a cabo desde el pasado domingo y una vez el dispositivo ha finalizado su labor.

Bellido reconoce que han sido "cien horas que nos han parecido cien días", por la dureza emocional y humana de la gestión y ha mostrado su orgullo por la actuación de los servicios de emergencia municipales, los trabajadores del Ayuntamiento y el conjunto de la sociedad cordobesa, así como empresas privadas que desinteresadamente han ayudado a los familiares de las víctimas en uno de los escenarios más duros que ha afrontado Córdoba en las últimas décadas.

A.J.González Córdoba RP José Maria Bellido sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz

Los trabajadores asisten a la comparecencia. / AJ González

El regidor ha destacado la "entereza, dignidad y humanidad" de las familias, incluso en los momentos más difíciles, así como la profesionalidad de los equipos de emergencia. "Cuando la mejor noticia es encontrar un cuerpo, se entiende en qué situación hemos trabajado", ha señalado. "Me llevo una lección de las familias, porque es terrible y horroroso lo que han vivido, no hay palabras para describir cuando tienes un familiar desaparecido o estás esperando una confirmación de un fallecimiento y que lo hagas con la enterza que lo has hecho, con exigencia de transparencia y rapidez y con una humanidad tremenda", ha destacado.

Más de 300 trabajadores municipales en las labores

El alcalde ha hecho un repaso por las actuaciones, con cifras, pero también detallando el lado humano del servicio que se ha prestado a los afectados. Así, ha asegurado que desde la tarde-noche del domingo 18 de enero, cuando comenzaron a conocerse los primeros indicios de la gravedad del siniestro, hasta este mismo viernes, los esfuerzos se han centrado exclusivamente en salvar vidas primero y en atender a víctimas y familias después. Tal y como hiciera el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su rueda de prensa del jueves por la noche, Bellido no quiso entrar en temas políticos ahora porque "todo lo demás deja de importar cuando miras a los ojos a una familia que acaba de perder a un ser querido", aunque sí espera que tras la investigación se asuman las responsabilidades.

A.J.González Córdoba RP José Maria Bellido con el dispositivo que ha trabajado en la tragedia accidente Ferroviario de Adamuz

Las concejalas Cintia Bustos y Eva Contador se abrazan tras la rueda de prensa. / AJ González

En conjunto, más de 300 trabajadores municipales han estado implicados de una u otra forma en la gestión de la emergencia. A ello se suman 260 efectivos de Cruz Roja, procedentes de distintas provincias andaluzas, que desempeñaron un papel clave en la atención a víctimas y familiares. Paralelamente al rescate, el Ayuntamiento de Córdoba activó recursos para la atención a heridos y familiares. Ocho personas que recibieron el alta hospitalaria la misma noche del accidente fueron atendidas en el Centro de Educación Ambiental, habilitado de urgencia para que pudieran pasar la noche y recibir apoyo, con la colaboración de Cruz Roja. Posteriormente se puso en marcha el Centro Cívico Poniente Sur como espacio específico para la atención a las familias de las personas desaparecidas y que fue un lugar clave en esta gestión.

En este centro se coordinó la atención de 43 de las 45 familias que habían presentado denuncias por desaparición y que fueron confirmando el fallecimiento de sus allegados. Durante los momentos de mayor afluencia, ha informado el alcalde, el centro llegó a registrar picos cercanos al millar de personas, en un ambiente "de dolor contenido, silencio y acompañamiento". Allí se celebraron reuniones informativas diarias, en las que las familias recibían actualizaciones sobre la evolución de las tareas y los procesos de identificación, según Bellido.

El alcalde ha explicado que durante días el Consistorio había evitado cualquier valoración pública para centrarse en el trabajo y en "respetar la dignidad de las víctimas y sus familias".

