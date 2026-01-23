Unos 6.900 viajeros de Iryo están sin servicio cada día por el accidente de Adamuz

Alrededor de 6.900 pasajeros que diariamente utilizan los trenes Iryo que conectan Madrid con Córdoba en la ruta Sur se han quedado sin servicio desde que tuvo lugar el accidente. Según fuentes de la compañía, en esta ruta funcionan una media de 23 trenes diarios de 461 plazas que pasan por Córdoba y una media de ocupación del 70%.

La empresa asegura que en este momento están concentrados en resolver la crisis provocada por el accidente en Adamuz. Con los ocho vagones siniestrados aún en la vía, a la espera de que la comisión de investigación de accidentes ferroviarios finalice su labor para proceder a su retirada, la empresa de momento no ha hecho balance de pasajeros afectados, de devoluciones efectuadas ni del número de viajes cancelados por este motivo.

A diferencia de Renfe, que ha puesto en marcha un plan alternativo para los usuarios afectados, Iryo no está ofreciendo otras opciones de viaje a sus pasajeros, que más allá de reclamar la devolución del importe del billete, tienen que buscar por sus propios medios cómo realizar sus traslados de Córdoba a Madrid y viceversa. Según Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Córdoba, las devoluciones de los importes correspondientes por las cancelaciones se está realizando puntualmente sin ningún problema por parte de las tres compañías que funcionan en este corredor que son Iryo, Renfe-Avlo y Ouigo.

La compañía italiana ha rehusado hacer declaraciones sobre la huelga de maquinistas convocada tras los accidentes de los últimos días.

Los líderes de la UE inician la cumbre con un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz y Gelida Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida (Barcelona), al inicio de la cumbre extraordinaria que celebran este jueves en Bruselas. "Pedro, me gustaría presentarte mis condolencias a ti, a España, a los españoles y a las familias de las víctimas de estos dos accidentes, en especial por la tragedia de Adamuz que se ha cobrado 45 víctimas", ha expresado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un mensaje al presidente del Gobierno en nombre de los 27. "Quería expresar en mi nombre y en el de todos nosotros el profundo sentimiento y compartir con vosotros el dolor", ha continuado, antes de pedir a los líderes que se sumaran un minuto de silencio.

El caso de Boro, un ejemplo más del papel terapéutico de los animales en las personas El reciente rescate del perro Boro, que viajaba junto a sus dueñas, Ana y Raquel García, a bordo de uno de los trenes siniestrados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz supone otro ejemplo de cómo las mascotas pueden jugar un papel terapeútico en las familias. Con muestras aún de las heridas sufridas en el siniestro, Ana García, hermana de Raquel García, pidió el pasado lunes ante los medios de comunicación que se procediera a la búsqueda de la mascota, a la que calificó como miembro de la "familia", argumentando que su hermana, embarazada y hoy en coma por el accidente, se golpeó al tratar de proteger al can. Paralelamente, la madre de Ana y Raquel declaraba en redes sociales que localizar a Boro sería "fundamental" para la recuperación de su hija.

Piden reconocer a los vecinos de Adamuz con el Princesa de Asturias o la Medalla de Andalucía Instituciones, colectivos y ciudadanos de toda España han comenzado a movilizarse para que se reconozca la labor de los vecinos de Adamuz (Córdoba) en materia de auxilio, atención y apoyo a las víctimas y sus familiares tras el accidente ferroviario entre dos trenes, que se ha cobrado la vida de 45 personas. Entre varias de las peticiones realizadas, destaca la concesión del Premio Princesa de Asturias a la Concordia o de la Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia o a los Valores Humanos. En una nota de prensa, la Asociación SOS Desaparecidos ha informado de que ha presentado "formalmente" ante la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía "la solicitud de concesión de la Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia a los vecinos" de la localidad para reconocer "su actuación ejemplar" en el siniestro.

