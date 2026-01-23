Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzMuertes en AdamuzFin del plan de emergenciaTestimonio de guardias civilesÓscar PuenteDenunciasMikel GotiDragón 8x8Crimen de Montemayor
instagramlinkedin

Efectos en el corredor sur

Unos 6.900 viajeros de Iryo están sin servicio cada día por el accidente de Adamuz

La compañía italiana no ofrece ningún transporte alternativo para los pasajeros afectados

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia

Trenes de alta velocidad de la compañía italiana Iryo.

Trenes de alta velocidad de la compañía italiana Iryo. / CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Alrededor de 6.900 pasajeros que diariamente utilizan los trenes Iryo que conectan Madrid con Córdoba en la ruta Sur se han quedado sin servicio desde que tuvo lugar el accidente. Según fuentes de la compañía, en esta ruta funcionan una media de 23 trenes diarios de 461 plazas que pasan por Córdoba y una media de ocupación del 70%.

La empresa asegura que en este momento están concentrados en resolver la crisis provocada por el accidente en Adamuz. Con los ocho vagones siniestrados aún en la vía, a la espera de que la comisión de investigación de accidentes ferroviarios finalice su labor para proceder a su retirada, la empresa de momento no ha hecho balance de pasajeros afectados, de devoluciones efectuadas ni del número de viajes cancelados por este motivo.

A diferencia de Renfe, que ha puesto en marcha un plan alternativo para los usuarios afectados, Iryo no está ofreciendo otras opciones de viaje a sus pasajeros, que más allá de reclamar la devolución del importe del billete, tienen que buscar por sus propios medios cómo realizar sus traslados de Córdoba a Madrid y viceversa. Según Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Córdoba, las devoluciones de los importes correspondientes por las cancelaciones se está realizando puntualmente sin ningún problema por parte de las tres compañías que funcionan en este corredor que son Iryo, Renfe-Avlo y Ouigo.

Noticias relacionadas y más

La compañía italiana ha rehusado hacer declaraciones sobre la huelga de maquinistas convocada tras los accidentes de los últimos días.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  3. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  4. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  5. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  6. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  7. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  8. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 23 de enero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 23 de enero de 2026

Regresa a Córdoba el parque hinchable más grande del mundo: fechas, entradas y atracciones de Funbox

Regresa a Córdoba el parque hinchable más grande del mundo: fechas, entradas y atracciones de Funbox

El Carnaval de Córdoba 2026 se extenderá del 28 de enero al 22 de febrero con actividades para todos los públicos

El Carnaval de Córdoba 2026 se extenderá del 28 de enero al 22 de febrero con actividades para todos los públicos

La suspensión de trenes dispara un 70% la demanda de plazas de autobús entre Córdoba y Madrid

La suspensión de trenes dispara un 70% la demanda de plazas de autobús entre Córdoba y Madrid

La Feria de Córdoba sube los precios de los alojamientos cuatro meses antes

La Feria de Córdoba sube los precios de los alojamientos cuatro meses antes

Unos 6.900 viajeros de Iryo están sin servicio cada día por el accidente de Adamuz

Unos 6.900 viajeros de Iryo están sin servicio cada día por el accidente de Adamuz

Antonio Núñez, decano de Ciencias de la Salud: "El próximo curso la Universidad Loyola incorpora en Córdoba el grado de Podología"

Antonio Núñez, decano de Ciencias de la Salud: "El próximo curso la Universidad Loyola incorpora en Córdoba el grado de Podología"

Avance en la atención bucodental gratuita infantil en Andalucía: se puede pedir en Clic+Salud o Salud Responde

Avance en la atención bucodental gratuita infantil en Andalucía: se puede pedir en Clic+Salud o Salud Responde
Tracking Pixel Contents