Tragedia ferroviaria

La vinculación con Córdoba de Agustín, el trabajador del Alvia fallecido en el accidente de Adamuz y que se salvó del accidente de Angrois

El colegio Julio Romero de Torres muestra su "consternación" ante el fallecimiento del padre de dos de sus alumnos

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia

María del Mar Fadón, hermana de Agustín que aparece junto a ella en la foto.

María del Mar Fadón, hermana de Agustín que aparece junto a ella en la foto. / Europa Press

M.J. Raya

M.J. Raya

Además de las tres personas de Córdoba que han fallecido en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) ocurrida el pasado domingo (Samuel, un policía nacional destinado en Madrid; María del Carmen, una profesora de Bujalance que trabajaba en Alcorcón, y Mario, un opositor a funcionario de prisiones que desde pequeño residía en Huelva) ha habido una cuarta víctima mortal que guarda una fuerte vinculación con Córdoba.

Se trata de Agustín Fadón, de 39 años, un tripulante del Alvia siniestrado, cuyo cuerpo sin vida no fue encontrado hasta la noche del miércoles por el amplio operativo desplegado en Adamuz, y cuya historia se había hecho muy conocida cuando se supo que este vecino de la localidad zamorana de Badilla de Sagayo, aunque residente en la actualidad en Leganés, había sobrevivido al grave accidente de Angrois, en Santiago de Compostela, en 2013.

Javier muestra una foto de su cuñado, Agustín Fadón, que viajaba en el Alvia.

El cuñado de Agustín mostraba el otro día una foto cuando aún no se había localizado al trabajador del Alvia fallecido. / PAULA RUIZ

Solidaridad del colegio Julio Romero de Torres

Los dos hijos de Agustín residen en Córdoba porque este trabajador del Alvia de Zamora estuvo unido a una cordobesa. Al conocerse la triste noticia, el claustro de profesores y toda la comunidad educativa del colegio Julio Romero de Torres de Córdoba, donde se encuentran escolarizados los menores, han mostrado su "consternación por el terrible accidente", señalando en los canales de comunicación del centro escolar que "lamentamos y compartimos el dolor por el fallecimiento del padre de dos alumnos de nuestro centro".

El claustro de profesores y toda la comunidad educativa de este centro escolar concluye su escrito enviando "un mensaje de cariño y fuerza para familiares y amigos. Descansa en paz Agustín". Este colegio también guardó un minuto de silencio el pasado martes en memoria de todos los fallecidos en este trágico siniestro ferroviario.

