La vinculación con Córdoba de Agustín, el trabajador del Alvia fallecido en el accidente de Adamuz y que se salvó del accidente de Angrois

Además de las tres personas de Córdoba que han fallecido en la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) ocurrida el pasado domingo (Samuel, un policía nacional destinado en Madrid; María del Carmen, una profesora de Bujalance que trabajaba en Alcorcón, y Mario, un opositor a funcionario de prisiones que desde pequeño residía en Huelva) ha habido una cuarta víctima mortal que guarda una fuerte vinculación con Córdoba.

Se trata de Agustín Fadón, de 39 años, un tripulante del Alvia siniestrado, cuyo cuerpo sin vida no fue encontrado hasta la noche del miércoles por el amplio operativo desplegado en Adamuz, y cuya historia se había hecho muy conocida cuando se supo que este vecino de la localidad zamorana de Badilla de Sagayo, aunque residente en la actualidad en Leganés, había sobrevivido al grave accidente de Angrois, en Santiago de Compostela, en 2013.

El cuñado de Agustín mostraba el otro día una foto cuando aún no se había localizado al trabajador del Alvia fallecido. / PAULA RUIZ

Solidaridad del colegio Julio Romero de Torres

Los dos hijos de Agustín residen en Córdoba porque este trabajador del Alvia de Zamora estuvo unido a una cordobesa. Al conocerse la triste noticia, el claustro de profesores y toda la comunidad educativa del colegio Julio Romero de Torres de Córdoba, donde se encuentran escolarizados los menores, han mostrado su "consternación por el terrible accidente", señalando en los canales de comunicación del centro escolar que "lamentamos y compartimos el dolor por el fallecimiento del padre de dos alumnos de nuestro centro".

El claustro de profesores y toda la comunidad educativa de este centro escolar concluye su escrito enviando "un mensaje de cariño y fuerza para familiares y amigos. Descansa en paz Agustín". Este colegio también guardó un minuto de silencio el pasado martes en memoria de todos los fallecidos en este trágico siniestro ferroviario.

En Directo

Conmoción en Montoro por el accidente de Adamuz: «¿Qué casa no coge un tren, Dios mío?» En el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), donde investigan el accidente de trenes ocurrido el domingo pasado en Adamuz, «las funcionarias están que echan humo» o «saturadísimas», según indicaban testigos consultados este jueves por este periódico. Fuera, en las calles de la localidad, la tragedia ferroviaria ha provocado una «conmoción generalizada. Está todo el mundo muy triste», afirmó María Benítez, trabajadora del bar El Frenazo. La proximidad del lugar motivó que el domingo pasado muchas personas ayudasen a las víctimas («Gonzalo, el chaval del quad, es de Montoro», comentaban en una peluquería) y en días posteriores continúan escuchando, de primera mano, las historias de los adamuceños. Más información en este enlace.

Moreno no entra en polémicas sobre responsabilidades porque "tiempo habrá" de arrojar luz El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que no va a entrar en polémica sobre responsabilidades y que "tiempo habrá" para que se investigue lo ocurrido en el accidente de los trenes en Adamuz (Córdoba) y "arroje luz a las muchas dudas que tienen los ciudadanos" de lo sucedido. En su comparecencia ante los medios en Adamuz cuando se cumplen cuatro días del accidente de dos trenes que ha costado la vida a 45 personas, Moreno ha destacado la "dureza" que ha supuesto para los que han estado en primera línea en las tareas de emergencia, y se ha llegado a emocionar porque ha reconocido que le ha afectado "como persona" todo lo que ha vivido en estos días. La Junta de Andalucía abandona a partir de este jueves el Plan de emergencia nivel 1 y su labor se centra ahora en los hospitalizados y en la atención psicológica tanto de los familiares como de las personas que han trabajado en primera línea, sobre los que ha destacado el "ingente" trabajo en un lugar que ha descrito como "un escenario de guerra". Noticias relacionadas y más El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia, es la última víctima localizada

Francisco Carmona, director del Consorcio de Bomberos tras el accidente de Adamuz: "Hemos tenido que triturar los vagones"

Carlos Alberto, el migrante venezolano y tripulante de Iryo que trajo calma al caos tras el accidente de Adamuz

La Guardia Civil ampliará pesquisas con el volcado de las cajas negras de los trenes y más declaraciones de testigos Las cajas negras de los trenes Iryo y Alvia siniestrados el pasado domingo en el accidente de Ademuz permanecen bajo custodia de la Guardia Civil y en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y serán abiertas próximamente para proceder a un volcado de sus datos en presencia de la autoridad judicial. Será el siguiente de dos próximos pasos que dará la investigación -ya plenamente judicial- de la catástrofe.