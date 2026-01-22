Trasladado el centro de atención a familias de víctimas del accidente de Adamuz al hotel Crisol Jardines de Córdoba

La Junta de Andalucía ha decidido trasladar el centro de atención a familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Según han informado desde el Gobierno andaluz, la reducción del número de familiares atendidos en el centro cívico de Poniente Sur, que desde el lunes funcionaba con equipos de psicólogos y atención sanitaria, ha llevado a este traslado.

En concreto, el centro de atención a familiares funcionará ahora en el hotel Crisol Jardines de Córdoba, ubicado en el barrio de El Brillante. Allí, han detallado desde la Junta, se seguirá prestando ayuda psicológica.

El centro

Desde el pasado lunes, el centro cívico Poniente Sur, ubicado justo al lado de la plaza de toros de Córdoba, se había convertido en el denominado de centro de atención a familiares de las víctimas del fatídico accidente ferroviario. Bajo la coordinación de la Junta de Andalucía, y con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, durante estas jornadas se ha prestado ayuda psicológica y sanitaria a estas familias. Incluso se les ha aconsejado en temas de logística y organizativos, toda vez que en el propio centro se habían instalado oficinas de Renfe y de Iryo.

Dispositivo desplegado en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Psicólogos de Cruz Roja, de la Diputación de Córdoba y del Colegio de Psicología de Andalucía han estado día y noche acompañando a estas familias, tanto en los momentos de desesperación en los que no llegaban noticias como en los de tristeza cuando se les confirmaba la identidad de algún familiar fallecido.

Atención sanitaria

Además de ayuda psicológica, también se ha prestado atención sanitaria. Este mismo jueves, desde el 061, que ha coordinado esta atención, explicaban que se ha atendido a un centenar de personas en el centro cívico, por situaciones derivadas de los difíciles momentos que están atrevesando o incluso para dar medicación a personas con enfermedades crónicas que se vinieron para Córdoba y no se trajeron sus medicinas.

Uno de los epicentros de la tragedia

En estos cuatro días, el centro cívico Poniente Sur ha perdido actividad actual, la de ser una sede municipal para la participación ciudadana o para hacer diversos trámites y ha pasado a convertirse en uno de los epicentros de la tragedia. La Junta decidió convertir al espacio en el centro de atención a familiares, muchos de los cuales fueron trasladados el lunes desde Adamuz hasta la capital.

Tren Alvia siniestrado en Adamuz. / MANUEL MURILLO

Fueron los primeros días, sobre todo el lunes y el martes, aunque también el miércoles, los más angustiosos dado que los familiares estaban desesperados por tener noticias de aquellos que viajaban en el tren y de los que no tenían ningún tipo de información. Los propios psicólogos explicaban que esos sentimientos de angustia y desesperación eran completamente normales, lo que se unía a la misma vez al trabajo minucioso que se elaboraba desde otro punto de la ciudad, el instituto de anatomía forense.

Ya este jueves por la mañana, y especialmente a lo largo del miércoles, las familias habían sido notificadas sobre la identificación de los cuerpos. Esto ha provocado que el foco que el centro cívico tenía en las primeras jornadas haya menguado de forma evidente cuando han transcurrido cuatro días desde que sucedió la tragedia.

En Directo

Un capitán de La Legión, entre los fallecidos El Ejército de Tierra ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados del capitán enfermero Álvaro García Jiménez, destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión en Ceuta y fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz.

Los dos cuerpos aparecidos hoy estaban en el vagón 2 del Alvia "Los dos cuerpos aparecidos hoy pertenecen al segundo vagón de Alvia. Se había ampliado el perímetro, porque no habíamos descartado ninguna posibilidad. Hemos profundizado en los vagones, que tenían unas circunstancias bastante deterioradas, y hemos sido capaces de encontrar los dos cuerpos. El levantamiento está durando más que en los otros cuerpos y su ingreso en el Instituto de Medicina Legal se va a posponer unas horas. Se va a proceder a la autopsia inmediatamente e iniciaremos el proceso de identificación", relata el coronel.

El recuento de las víctimas del siniestro "Personas denunciadas como desaparecidas, 45. Cadáveres ingresados en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, 43. Cadáveres identificados, 43: 40 son españoles y tres mujeres extranjeras. Hay un menor", relata el coronel, teniendo en cuenta que las dos personas desaparecidas no computadas entre los cadáveres podrían ser las aparecidas este jueves.

Habla el coronel Domínguez de la Guardia Civil "La actuación de las primeras patrullas se centró en la atención y el socorro. La primera patrulla llegó alrededor de las 20 horas. La actuación derivó en el aseguramiento de la zona. Se colaboró en la evacuación de los pasajeros y la atención de los heridos", comienza asegurando. "Se impermeabilizó la zona del suceso para permitir el levantamiento de los cadáveres. Se activaron unidades de reserva. Se desplegó el servicio cinológico. Se conformaron los equipos ante mortem y post mortem", relata.