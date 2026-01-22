Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzMuertes en AdamuzTestimonio de guardias civilesPresidente del TSJARescate del perro BoroAccidente tren CartagenaÓscar PuenteMapa escolarizaciónEl tiempo
instagramlinkedin

Tragefia ferroviaria

Trasladado el centro de atención a familias de víctimas del accidente de Adamuz al hotel Crisol Jardines de Córdoba

La reducción de familiares ha llevado a la Junta a buscar otro espacio, también en Córdoba capital

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia

Vehículo de Cruz Roja a las puertas del centro cívico Poniente Sur.

Vehículo de Cruz Roja a las puertas del centro cívico Poniente Sur. / Víctor Castro

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Junta de Andalucía ha decidido trasladar el centro de atención a familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Según han informado desde el Gobierno andaluz, la reducción del número de familiares atendidos en el centro cívico de Poniente Sur, que desde el lunes funcionaba con equipos de psicólogos y atención sanitaria, ha llevado a este traslado.

En concreto, el centro de atención a familiares funcionará ahora en el hotel Crisol Jardines de Córdoba, ubicado en el barrio de El Brillante. Allí, han detallado desde la Junta, se seguirá prestando ayuda psicológica.

El centro

Desde el pasado lunes, el centro cívico Poniente Sur, ubicado justo al lado de la plaza de toros de Córdoba, se había convertido en el denominado de centro de atención a familiares de las víctimas del fatídico accidente ferroviario. Bajo la coordinación de la Junta de Andalucía, y con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, durante estas jornadas se ha prestado ayuda psicológica y sanitaria a estas familias. Incluso se les ha aconsejado en temas de logística y organizativos, toda vez que en el propio centro se habían instalado oficinas de Renfe y de Iryo.

Córdoba centro cívico Poniente Sur, carpas de Cruz Roja Accidente ferroviario en Adamuz

Dispositivo desplegado en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Psicólogos de Cruz Roja, de la Diputación de Córdoba y del Colegio de Psicología de Andalucía han estado día y noche acompañando a estas familias, tanto en los momentos de desesperación en los que no llegaban noticias como en los de tristeza cuando se les confirmaba la identidad de algún familiar fallecido.

Atención sanitaria

Además de ayuda psicológica, también se ha prestado atención sanitaria. Este mismo jueves, desde el 061, que ha coordinado esta atención, explicaban que se ha atendido a un centenar de personas en el centro cívico, por situaciones derivadas de los difíciles momentos que están atrevesando o incluso para dar medicación a personas con enfermedades crónicas que se vinieron para Córdoba y no se trajeron sus medicinas.

Uno de los epicentros de la tragedia

En estos cuatro días, el centro cívico Poniente Sur ha perdido actividad actual, la de ser una sede municipal para la participación ciudadana o para hacer diversos trámites y ha pasado a convertirse en uno de los epicentros de la tragedia. La Junta decidió convertir al espacio en el centro de atención a familiares, muchos de los cuales fueron trasladados el lunes desde Adamuz hasta la capital.

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba. Grúas y maquinaria pesada retiran vagones

Tren Alvia siniestrado en Adamuz. / MANUEL MURILLO

Fueron los primeros días, sobre todo el lunes y el martes, aunque también el miércoles, los más angustiosos dado que los familiares estaban desesperados por tener noticias de aquellos que viajaban en el tren y de los que no tenían ningún tipo de información. Los propios psicólogos explicaban que esos sentimientos de angustia y desesperación eran completamente normales, lo que se unía a la misma vez al trabajo minucioso que se elaboraba desde otro punto de la ciudad, el instituto de anatomía forense.

Noticias relacionadas y más

Ya este jueves por la mañana, y especialmente a lo largo del miércoles, las familias habían sido notificadas sobre la identificación de los cuerpos. Esto ha provocado que el foco que el centro cívico tenía en las primeras jornadas haya menguado de forma evidente cuando han transcurrido cuatro días desde que sucedió la tragedia.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  3. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  4. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  5. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  6. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  7. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
  8. Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba

Defensa licita un segundo contrato para la llegada de los primeros Dragón 8x8 a Cerro Muriano

Defensa licita un segundo contrato para la llegada de los primeros Dragón 8x8 a Cerro Muriano

Carlos Alberto, el migrante venezolano y tripulante de Iryo que trajo calma al caos tras el accidente de Adamuz

Los fallecidos en el accidente de Adamuz ascienden a 45 tras la recuperación de otros dos cuerpos

Los fallecidos en el accidente de Adamuz ascienden a 45 tras la recuperación de otros dos cuerpos

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: recuperan otros dos cadáveres en el lugar de la colisión y la cifra de fallecidos se eleva a 45

Trasladado el centro de atención a familias de víctimas del accidente de Adamuz al hotel Crisol Jardines

Trasladado el centro de atención a familias de víctimas del accidente de Adamuz al hotel Crisol Jardines

Montoro solicitará a la Junta la Medalla de Andalucía para Adamuz por su respuesta tras el accidente ferroviario

Montoro solicitará a la Junta la Medalla de Andalucía para Adamuz por su respuesta tras el accidente ferroviario

Detienen a un hombre por robar en el interior de varios vehículos del barrio de Levante

Detienen a un hombre por robar en el interior de varios vehículos del barrio de Levante

El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz

El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz
Tracking Pixel Contents