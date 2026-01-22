Boletín de la mañana
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba
Ultima hora de la investigación del descarrilamiento, la cifra actualizada de víctimas y los rostros detrás de las cifras
Este jueves se ha vivido una nueva jornada marcada por el duelo, la investigación judicial y el impacto humano de la tragedia ferroviaria de Adamuz que sigue conmocionando a España. El balance de víctimas mortales asciende ya a 45, tras la recuperación de otros dos cuerpos, y las autoridades han confirmado que no queda ninguna persona desaparecida. Concluidas las labores de búsqueda y rescate y tras la retirada y trituración de los vagones siniestrados, el foco se centra ahora en el esclarecimiento de las causas. El juzgado de Montoro ya ha recibido una decena de denuncias, mientras se prepara la llegada de dos nuevas juezas el próximo 9 de febrero. No se descarta ninguna hipótesis, incluida un posible fallo súbito en la infraestructura al que ha apuntado Óscar Puente, y se siguen conociendo nuevos testimonios clave que ayudan a reconstruir todo lo vivido esta última semana.
- Accidente de tren en Adamuz en directo: "No hay ninguna persona pendiente desaparecida"
- Los fallecidos en el accidente de Adamuz ascienden a 45 tras la recuperación de otros dos cuerpos
- El tribunal de Montoro recibe ya una decena de denuncias por el accidente de trenes de Adamuz
- El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia hasta casi una hora después
- La vinculación con Córdoba de Agustín, el trabajador del Alvia fallecido en el accidente de Adamuz y que se salvó del accidente de Angrois
- Francisco Carmona, director del Consorcio de Bomberos tras el accidente de Adamuz: "Hemos tenido que triturar los vagones"
- Puente: "Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió de súbito, antes del descarrilamiento"
- Los primeros guardias civiles en llegar narran lo ocurrido: "Fue una carrera contrarreloj por salvar vidas"
- El presidente del TSJA avanza que la causa del accidente en Adamuz tendrá piezas separadas por cada víctima
- Carlos Alberto, el migrante venezolano y tripulante de Iryo que trajo calma al caos tras el accidente de Adamuz
- Las dos juezas nuevas llegarán a Montoro el 9 de febrero y asumirán la causa del accidente de Adamuz
- Manuel Alonso Ferrezuelo, abogado de víctimas de Angrois: "Si los perjudicados no llegan a acusar, Adif habría quedado absuelta"
- Rafael Calvo, jefe de Urgencias del Reina Sofía: "A las cuatro de la mañana nos comunicaron que todos los heridos estaban trasladados"
- Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente de Adamuz, que ya se encuentra con su familia
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba