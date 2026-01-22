Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este jueves se ha vivido una nueva jornada marcada por el duelo, la investigación judicial y el impacto humano de la tragedia ferroviaria de Adamuz que sigue conmocionando a España. El balance de víctimas mortales asciende ya a 45, tras la recuperación de otros dos cuerpos, y las autoridades han confirmado que no queda ninguna persona desaparecida. Concluidas las labores de búsqueda y rescate y tras la retirada y trituración de los vagones siniestrados, el foco se centra ahora en el esclarecimiento de las causas. El juzgado de Montoro ya ha recibido una decena de denuncias, mientras se prepara la llegada de dos nuevas juezas el próximo 9 de febrero. No se descarta ninguna hipótesis, incluida un posible fallo súbito en la infraestructura al que ha apuntado Óscar Puente, y se siguen conociendo nuevos testimonios clave que ayudan a reconstruir todo lo vivido esta última semana.

  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  3. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  4. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  5. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  6. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  7. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
  8. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el jueves 22 de enero

Carlos Alberto, el migrante venezolano y tripulante de Iryo que trajo calma al caos tras el accidente de Adamuz

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo | Juanma Moreno elogia "una cooperación y colaboración institucional digna de ser reconocida"

La Junta licita por 18 millones el mantenimiento de sus carreteras en la provincia de Córdoba

Las dos juezas nuevas llegarán a Montoro el 9 de febrero y asumirán la causa del accidente de Adamuz

Trasladado el centro de atención a familias de víctimas del accidente de Adamuz al hotel Crisol Jardines

