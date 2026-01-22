Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Este jueves se ha vivido una nueva jornada marcada por el duelo, la investigación judicial y el impacto humano de la tragedia ferroviaria de Adamuz que sigue conmocionando a España. El balance de víctimas mortales asciende ya a 45, tras la recuperación de otros dos cuerpos, y las autoridades han confirmado que no queda ninguna persona desaparecida. Concluidas las labores de búsqueda y rescate y tras la retirada y trituración de los vagones siniestrados, el foco se centra ahora en el esclarecimiento de las causas. El juzgado de Montoro ya ha recibido una decena de denuncias, mientras se prepara la llegada de dos nuevas juezas el próximo 9 de febrero. No se descarta ninguna hipótesis, incluida un posible fallo súbito en la infraestructura al que ha apuntado Óscar Puente, y se siguen conociendo nuevos testimonios clave que ayudan a reconstruir todo lo vivido esta última semana.