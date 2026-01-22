Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adamuz afronta este jueves su cuarto día de luto tras la tragedia ferroviaria que ha conmocionado a Córdoba, Andalucía y al país entero. El descarrilamiento y choque de dos trenes de Iryo y Renfe ha dejado ya 43 víctimas mortales -42 de ellas identificadas ya-, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos y se trata de averiguar las causas del siniestro. Con los tres vagones del Iryo ya retirados, el operativo entra en su fase final y la Guardia Civil ha dado por concluida la inspección ocular, remitiendo dos informes a la jueza que instruye la causa, en la que ya trabajan tres fiscales. No se descarta ninguna hipótesis, incluida la del estado de la vía, mientras familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en el procedimiento judicial. El dolor se extiende por municipios como Bujalance, que despidió en silencio a una de las víctimas, y se multiplican los gestos de solidaridad, como el alojamiento gratuito a heridos y familiares. Esta es la última hora y todas las claves de una tragedia que sigue bajo la mirada nacional e internacional.

