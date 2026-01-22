Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Adamuz afronta este jueves su cuarto día de luto tras la tragedia ferroviaria que ha conmocionado a Córdoba, Andalucía y al país entero. El descarrilamiento y choque de dos trenes de Iryo y Renfe ha dejado ya 43 víctimas mortales -42 de ellas identificadas ya-, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos y se trata de averiguar las causas del siniestro. Con los tres vagones del Iryo ya retirados, el operativo entra en su fase final y la Guardia Civil ha dado por concluida la inspección ocular, remitiendo dos informes a la jueza que instruye la causa, en la que ya trabajan tres fiscales. No se descarta ninguna hipótesis, incluida la del estado de la vía, mientras familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en el procedimiento judicial. El dolor se extiende por municipios como Bujalance, que despidió en silencio a una de las víctimas, y se multiplican los gestos de solidaridad, como el alojamiento gratuito a heridos y familiares. Esta es la última hora y todas las claves de una tragedia que sigue bajo la mirada nacional e internacional.