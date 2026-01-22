Boletín de la mañana
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba
Ultima hora de la investigación del descarrilamiento, la cifra actualizada de víctimas y los rostros detrás de las cifras
Adamuz afronta este jueves su cuarto día de luto tras la tragedia ferroviaria que ha conmocionado a Córdoba, Andalucía y al país entero. El descarrilamiento y choque de dos trenes de Iryo y Renfe ha dejado ya 43 víctimas mortales -42 de ellas identificadas ya-, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos y se trata de averiguar las causas del siniestro. Con los tres vagones del Iryo ya retirados, el operativo entra en su fase final y la Guardia Civil ha dado por concluida la inspección ocular, remitiendo dos informes a la jueza que instruye la causa, en la que ya trabajan tres fiscales. No se descarta ninguna hipótesis, incluida la del estado de la vía, mientras familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en el procedimiento judicial. El dolor se extiende por municipios como Bujalance, que despidió en silencio a una de las víctimas, y se multiplican los gestos de solidaridad, como el alojamiento gratuito a heridos y familiares. Esta es la última hora y todas las claves de una tragedia que sigue bajo la mirada nacional e internacional.
- Última hora del accidente de trenes en Adamuz: número de fallecidos, desaparecidos y causas del choque ferroviario entre Iryo y Renfe
- Identificadas 42 de las 43 víctimas localizadas tras el accidente de Adamuz
- Puente: "No se descarta nada, pero es una posibilidad innegable que el estado de la vía pueda ser la causa"
- El operativo del accidente de Adamuz entra en su fase final tras retirar los tres vagones del Iryo
- El funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz será en Huelva el próximo 31 de enero
- Tragedia en Adamuz: la Guardia Civil concluye la inspección ocular y redacta dos informes para la jueza
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz
- Familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa del accidente de Adamuz
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Tres fiscales de Córdoba investigan las causas del accidente ferroviario de Adamuz
- Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz
- Quién es quién en la CIAF: veteranos de Renfe y Adif forman la comisión que investiga el accidente de tren de Adamuz
- La cronología completa del accidente de Adamuz: 9 segundos trágicos y 30 minutos de llamadas desesperadas
- Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares del accidente de Adamuz
- El foco internacional cambia la mirada tres días después de la tragedia ferroviaria de Adamuz
- Los maquinistas irán a la huelga el 9, 10 y 11 de febrero tras los accidentes de Adamuz y Gelida
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba