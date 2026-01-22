Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzMuertes en AdamuzTestimonio de guardias civilesPresidente del TSJARescate del perro BoroAccidente tren CartagenaÓscar PuenteMapa escolarizaciónEl tiempo
instagramlinkedin

Días 9, 10 y 11 de febrero en toda España

Semaf espera que haya seguimiento masivo de la huelga de maquinistas en Córdoba

Fuentes del sindicato admiten que «hay miedo» entre los trabajadores y que muchos están recurriendo al servicio de atención psicológica tras la muerte de varios compañeros

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia

Panel informativo en la estación de Renfe-Julio Anguita en la mañana de ayer lunes

Panel informativo en la estación de Renfe-Julio Anguita en la mañana de ayer lunes / CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La provincia de Córdoba cuenta con una plantilla de unos 120 maquinistas entre los servicios ferroviarios de alta velocidad, larga distancia y mercancías. Todos ellos están convocados a la huelga que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero y para la que el sindicato de maquinistas Semaf espera un seguimiento masivo en Córdoba, una provincia con respuesta importante en las movilizaciones y que además se ha visto afectada directamente por un accidente con numerosas víctimas mortales como el ocurrido en Adamuz.

Según fuentes del sindicato, destacan el descontento que existe entre los compañeros, entre los que está cundiendo el miedo a raíz de los accidentes ferroviarios de los últimos días y del fallecimiento de tres maquinistas en apenas 48 horas. Ese miedo, de momento, no se está traduciendo en bajas, «pero sí hay muchos trabajadores que están recurrido al servicio de atención psicológica que ofrecen las empresas», aseguran. En este sentido indican que «cuando alguien elige esta profesión asume ciertos riesgos, pero lo que está ocurriendo es inasumible». Las familias de los maquinistas fallecidos también tienen la posibilidad de solicitar ayuda psicológica.

El sindicato Semaf exige actuaciones que garanticen la seguridad en una red que «se puso en marcha en el año 92 con mucho menos de la mitad de los trenes que circulan ahora y para vehículos que son mucho más ligeros que los que están entrando de otras operadoras extranjeras, con lo cual ahora hay muchos más trenes circulando con vehículos que son mucho más pesados y no sabemos qué efectos puede tener esa rodadura para la red ferroviaria», indican.

Entre las actuaciones que reclaman están las de «que se atiendan los partes y las notificaciones que remitimos constantemente a los responsables de las infraestructuras y del mantenimiento de la red ferroviaria para que consten los puntos en los que detectamos problemas en las vías», insisten, «ya que habitualmente no obtienen ninguna respuesta».

Reducir la velocidad

Según las mismas fuentes, cuando se detecta un problema, no se procede a la reparación de la vía sino que «en la mayoría de ocasiones, lo que se hace es bajar la velocidad a la que se circula». Esto, insisten, «se está haciendo desde hace mucho tiempo y ya está teniendo consecuencias». Los maquinistas no han entrado a valorar la información aportada por el gobierno en relación con el tramo de la vía de Adamuz, en el que «se realizaron 38 inspecciones en los últimos meses»..

El sindicato advierte que se personará en la causa y exigirá responsabilidades penales por los fallecimientos, aunque de momento se muestran cautos sobre quiénes son esos responsables, a la espera de conocer las conclusiones de las investigaciones abiertas. «También vamos a perseguir la filtración de los audios del puesto de mando en un momento en el que está declarado el secreto de sumario, una difusión que además se hace con un material manipulado», recalcan.

Noticias relacionadas y más

De momento, otros sindicatos como CCOO han exigido que se garantice la seguridad del personal ferroviario pero informan de que no van a secundar la huelga. Tienen previsto convocar movilizaciones pero «a un nivel más amplio porque entendemos que la seguridad no afecta solo a los maquinistas sino a otros gremios de trabajadores del tren».

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  3. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  4. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  5. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  6. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  7. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  8. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores

La mayor tragedia de la alta velocidad en España se cierra con 45 fallecidos

La mayor tragedia de la alta velocidad en España se cierra con 45 fallecidos

La vinculación con Córdoba de Agustín, el trabajador del Alvia fallecido en Adamuz y que se salvó del accidente de Angrois

La vinculación con Córdoba de Agustín, el trabajador del Alvia fallecido en Adamuz y que se salvó del accidente de Angrois

Manuel A. Veloso: "Los clientes que han cancelado su viaje han ido cediendo sus apartamentos a los afectados por el accidente de Adamuz"

Manuel A. Veloso: "Los clientes que han cancelado su viaje han ido cediendo sus apartamentos a los afectados por el accidente de Adamuz"

Semaf espera que haya seguimiento masivo de la huelga de maquinistas en Córdoba

Semaf espera que haya seguimiento masivo de la huelga de maquinistas en Córdoba

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo | El fin de la búsqueda de cadáveres, a la espera de las últimas identificaciones

La Muestra de Teatro Aficionado vuelve al Teatro Avanti con una decena de propuestas escénicas

La Muestra de Teatro Aficionado vuelve al Teatro Avanti con una decena de propuestas escénicas

La Fundación Caja Rural del Sur recibe 160 obras de jóvenes artistas andaluces para el Certamen de Pintura y Escultura Alfonso Aramburu Terrades

La Fundación Caja Rural del Sur recibe 160 obras de jóvenes artistas andaluces para el Certamen de Pintura y Escultura Alfonso Aramburu Terrades

Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Tracking Pixel Contents