Semaf espera que haya seguimiento masivo de la huelga de maquinistas en Córdoba

La provincia de Córdoba cuenta con una plantilla de unos 120 maquinistas entre los servicios ferroviarios de alta velocidad, larga distancia y mercancías. Todos ellos están convocados a la huelga que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero y para la que el sindicato de maquinistas Semaf espera un seguimiento masivo en Córdoba, una provincia con respuesta importante en las movilizaciones y que además se ha visto afectada directamente por un accidente con numerosas víctimas mortales como el ocurrido en Adamuz.

Según fuentes del sindicato, destacan el descontento que existe entre los compañeros, entre los que está cundiendo el miedo a raíz de los accidentes ferroviarios de los últimos días y del fallecimiento de tres maquinistas en apenas 48 horas. Ese miedo, de momento, no se está traduciendo en bajas, «pero sí hay muchos trabajadores que están recurrido al servicio de atención psicológica que ofrecen las empresas», aseguran. En este sentido indican que «cuando alguien elige esta profesión asume ciertos riesgos, pero lo que está ocurriendo es inasumible». Las familias de los maquinistas fallecidos también tienen la posibilidad de solicitar ayuda psicológica.

El sindicato Semaf exige actuaciones que garanticen la seguridad en una red que «se puso en marcha en el año 92 con mucho menos de la mitad de los trenes que circulan ahora y para vehículos que son mucho más ligeros que los que están entrando de otras operadoras extranjeras, con lo cual ahora hay muchos más trenes circulando con vehículos que son mucho más pesados y no sabemos qué efectos puede tener esa rodadura para la red ferroviaria», indican.

Entre las actuaciones que reclaman están las de «que se atiendan los partes y las notificaciones que remitimos constantemente a los responsables de las infraestructuras y del mantenimiento de la red ferroviaria para que consten los puntos en los que detectamos problemas en las vías», insisten, «ya que habitualmente no obtienen ninguna respuesta».

Reducir la velocidad

Según las mismas fuentes, cuando se detecta un problema, no se procede a la reparación de la vía sino que «en la mayoría de ocasiones, lo que se hace es bajar la velocidad a la que se circula». Esto, insisten, «se está haciendo desde hace mucho tiempo y ya está teniendo consecuencias». Los maquinistas no han entrado a valorar la información aportada por el gobierno en relación con el tramo de la vía de Adamuz, en el que «se realizaron 38 inspecciones en los últimos meses»..

El sindicato advierte que se personará en la causa y exigirá responsabilidades penales por los fallecimientos, aunque de momento se muestran cautos sobre quiénes son esos responsables, a la espera de conocer las conclusiones de las investigaciones abiertas. «También vamos a perseguir la filtración de los audios del puesto de mando en un momento en el que está declarado el secreto de sumario, una difusión que además se hace con un material manipulado», recalcan.

De momento, otros sindicatos como CCOO han exigido que se garantice la seguridad del personal ferroviario pero informan de que no van a secundar la huelga. Tienen previsto convocar movilizaciones pero «a un nivel más amplio porque entendemos que la seguridad no afecta solo a los maquinistas sino a otros gremios de trabajadores del tren».

Identificadas las 45 víctimas mortales El servicio de criminalística de la Guardia Civil ha concluido ya la identificación de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado domingo, según ha informado en un comunicado. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba había recibido este jueves el cuerpo de otras dos personas fallecidas en el accidente y ha practicado la autopsia de ambas.

Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras Accidente ferroviario leve en Asturias en medio de la crisis en los trenes generada tras el siniestro de Adamuz (Córdoba). Un tren de cercanías de Asturias (C1), que opera en la línea convencional y que realizaba el trayecto entre Puente de los Fierros y Gijón, sufrió hoy por la tarde daños debido a un desprendimiento de piedras y tierra en el túnel de El Padrún, a la altura de Olloniego, a pocos metros de la salida que desemboca en la estación de esa localidad, según informan fuentes ferroviarias. Fue a las 16.50 horas.

Semaf reclama un "cambio en el sector" tras los últimos accidentes y asegura que habían "avisado de riesgos" El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha reclamado un "cambio en el sector ferroviario" tras los recientes accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), asegurando que en Cataluña "ya se había avisado de ese riesgo con anterioridad y no se paró la circulación hasta que se había producido ese fallecimiento". Asimismo, advierte de que la huelga es "la única vía" para lograr mejoras. En declaraciones a Europa Press Televisión, el secretario general de Semaf, Diego Martín Fernández, ha señalado que "a los profesionales que están en primera línea, maquinistas, mantenedores o responsables de circulación, cada vez se nos tiene menos en cuenta en la operación ferroviaria o no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones en seguridad". Martín ha insistido en que los trabajadores "confian en la seguridad del sector ferroviario" y que lo que tiene que cambiar es "el mecanismo para establecer mejoras o mitigar riesgos", porque tienen la sensación de que se había "normalizado" que los maquinistas reportaran incidencias y no hubiera "ningún tipo de consecuencia".