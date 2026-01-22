Entrevista
Rafael Calvo, jefe de Urgencias del Reina Sofía de Córdoba: "A las cuatro de la mañana nos comunicaron que todos los heridos estaban trasladados"
Lleva desde 2002 en Urgencias, toda una vida enganchado a la adrenalina del trabajo en equipo para la resolución de los problemas de salud
-Usted no se encontraba en el hospital. ¿Cómo fue esa llamada que usted recibe desde el hospital para activarlo dentro del protocolo de catástrofes?
-A mí concretamente me pilló en El Arcángel y no dudé un instante en venirme para el hospital. Estuvimos aquí desde el minuto uno y había cierta inquietud sobre lo que vendría, pero la verdad que el hospital y los profesionales de los distintos departamentos dieron una respuesta tan profesional que fue ejemplar, tanto en la coordinación, como en la celeridad y en la resolución de los casos.
-¿Cómo se traslada toda la experiencia sanitaria y los simulacros que se hacen ante un caso real de esta magnitud?
-Bueno, te preparan y actualizan cada cierto tiempo, pero todas las catástrofes no son iguales por la complejidad o por el volumen de pacientes que puedan venir. Son momentos de estrés en los que es muy importante tener en la cabeza los protocolos, tanto organizativos como asistenciales, y en cierto modo estamos entrenados y reciclados, pero es verdad que cada catástrofe es diferente. Ya vivimos hace unos años también la de una colisión entre un autobús y un camión en la autovía, de menor envergadura, pero también fue sobre las cuatro o cuatro y media de la mañana, en la que también hubo una respuesta genial. La verdad que con la magnitud que ha tenido esto ha habido una coordinación con los servicios de urgencias extrahospitalarios permanentemente y ha ido muy bien.
-¿Cuál fue su función como jefe de sección de urgencias?
En mi caso, básicamente, organizar el servicio. En una situación así hay que readaptar el servicio porque hay zonas, como el circuito de trauma, que preveíamos que se iban a quedar pequeñas para todo el volumen de posibles víctimas o pacientes que iban a venir. Y entonces fuimos adaptándolo, cogiendo más espacio, dotándolo de personal de médico y de enfermería para atender lo máximo posible con la mayor celeridad que se puede ofrecer.
Había cierta inquietud sobre lo que vendría pero la respuesta del hospital y sus profesionales fue ejemplar
-¿Sobre qué hora se dio por estabilizado el servicio?
-Sobre las cuatro de la mañana creo recordar que nos comunicaron que ya estaban todos trasladados. Desde el puesto de mando avanzado en la zona cero y a través del servicio del 061 es donde dirigieron la catástrofe y distribuyeron también a los hospitales. Evidentemente a nuestro hospital, por ser el hospital principal y el hospital de referencia, vino el mayor volumen de pacientes y los más complejos.
-Tanto usted como las urgencias de los otros hospitales insisten en reconocer la buena coordinación sanitaria de la emergencia. Lo bueno no hace tanto ruido, pero imagino que lo subrayan por lo complicado de manejar una situación así.
-Sí. La verdad que ha habido una coordinación permanente y se ha traducido en la resolución de los casos. Fue muy rápida la asistencia, el triaje que se hizo y la recopilación de datos para luego dar información a familiares de pacientes. Habilitamos también otro espacio porque había familiares que venían fuera de Córdoba, entonces había que acogerlos. Además, el servicio de psiquiatría también hay que ponerlo en valor porque se encargó de la parte humana, la comunicación de la mala noticia a los familiares desde el minuto uno.
-Han pasado ya tres días, ¿cuál es la reflexión que hace? ¿Cómo están las fuerzas físicas y anímicamente después de esa jornada?
-Hombre, pues todavía tienes el estrés metido en el cuerpo. La verdad que hemos descansado lo que hemos podido. Yo personalmente no he podido conciliar sueño en estos dos días, también por el momento de estrés vivido, pero bueno, esto también va en el ADN del urgenciólogo.
Sánchez delega en Puente la comunicación de crisis por el accidente ferroviario y aísla al resto del Gobierno
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asumido en primera persona y prácticamente en solitario la comunicación de crisis por parte del Gobierno ante el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ya ha dejado al menos 43 fallecidos. En contraste con el perfil bajo de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y otros ministros socialistas, el titular de Transportes con competencias en la gestión de la infraestructura se ha convertido en la cara protagonista del Ejecutivo ante la opinión pública. Desde la rueda de prensa que ofreció la misma madrugada del accidente, hasta las múltiples entrevistas en medios que ha centralizado frente a otros miembros del Ejecutivo ofreciendo información sobre la tragedia casi en tiempo real.
"No dejas de recordarlo"
Dos días después del trágico accidente ferroviario de Adamuz, siguen aflorando los testimonios de los pasajeros que sobrevivieron y pueden compartir hoy su historia. Guillermo Gross (50 años) es uno de ellos. Viajaba en el tren de Iryo junto a su mujer, Eva, de regreso a Madrid tras pasar el fin de semana en Málaga. Ambos se encontraban en el vagón número seis, uno de los tres que descarrilaron, aunque fue el que sufrió menos daños, por lo que pudieron evacuar por la parte delantera del tren.
La cronología completa
La tragedia de Adamuz, uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España y el primero realmente grave de la alta velocidad en nuestro país, deja un balance de 43 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. De lo que se tiene certeza es de los hechos acaecidos: el descarrilamiento del Iryo, que produjo una invasión de la vía contigua por la que circulaba el Alvia. A raíz del incidente del Iryo, y pocos segundos después, el Alvia chocó contra los últimos vagones del Iryo y se llevó la parte del accidente, ya que salió despedido, descarriló y cayó por un terraplén. Aquí puede consultar la cronología completa.
Aljaraque (Huelva) despide a la familia fallecida en el accidente de tren de Córdoba
Aljaraque (Huelva) ya ha despedido a los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez fallecidos el pasado domingo en el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) en la capilla ardiente que se ha instalado en el pabellón polideportivo de Aljaraque (Huelva). Los féretros con los retos mortales del matrimonio Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe de 12 años y su sobrino Félix, de 23, llegaron a la localidad aljaraqueña pasadas las 22:00 horas procedentes de Córdoba, donde fueron recibidos por cientos de personas que los han esperado durante horas. Tras su llegada, fueron colocados en el interior del pabellón y se abrió la capilla ardiente por la que pasan desde entonces numerosos vecinos, allegados y amigos de esta localidad y de Punta Umbría, a la que también estaba muy arraigada la familia, para darles su último adiós.
El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia, es la última víctima localizada
El gravísimo accidente de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz ha golpeado de lleno a un pueblecito de la comarca zamorana de Sayago. Agustín Fadón, el camarero del Alvia que llevaba tres días desaparecido y cuyo cadáver ya ha sido encontrado, es originario de Badilla de Sayago. En este pueblo zamorano situado en el Parque Natural de los Arribes del Duero nació su padre y allí los vecinos han esperado expectantes noticias sobre la suerte del trabajador de 39 años que viajaba como tripulante en la cafetería del tren Alvia que salió de Madrid la tarde del domingo con destino a Huelva.
Agustín es bien conocido en Badilla donde sus padres tienen una casa que han arreglado para pasar temporadas en el pueblo. A él se le vio el pasado verano con sus niños y “de vez en cuando vuelve a lo largo del año” cuentan vecinos, impactados por una tragedia que se vive muy de cerca en el pueblo sayagués.
