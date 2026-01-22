La Muestra de Teatro Aficionado vuelve al Teatro Avanti con una decena de propuestas escénicas

El Teatro Avanti de Córdoba volverá a convertirse en epicentro del teatro amateur con la celebración de la 19ª Muestra Qurtuba de Teatro Aficionado, organizada por la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba (Fegtato). La cita tendrá lugar del viernes 6 de febrero al sábado 14 de marzo de 2026, con todas las representaciones programadas a las 20.30 horas.

La muestra reunirá doce espectáculos a cargo de compañías de la capital y la provincia, conformando una cartelera diversa que abarca comedia, drama, musical y tragicomedia, con propuestas dirigidas tanto al público adulto como familiar.

Fegtaco, creada en 2006, nació con el objetivo de dar cabida y visibilidad a los grupos de teatro amateur de Córdoba y su provincia, consolidándose con el paso de los años como un referente en la promoción y difusión de las artes escénicas no profesionales.

Programación de febrero

La programación dará comienzo el viernes 6 de febrero con Las verdades de Virginia Woolf, de María José Lucena Santiago, un drama para público adulto interpretado por La Costura Teatro y dirigido por Eduardo Martínez Clavería.

El sábado 7 de febrero, La Tarima Alto Guadiato presentará una comedia para todos los públicos bajo la dirección de M.ª Ángeles Pozuelo Casado. La muestra continuará el viernes 13 de febrero con La herencia, de Alicia Tirado Albalá, a cargo de Historias de Papel, y el sábado 14 de febrero con El cadáver del señor García, de Enrique Jardiel Poncela, interpretada por La Trastienda Teatro y dirigida por Anabel Ballesteros.

El viernes 20 de febrero, el escenario del Avanti acogerá Oniris: el musical, una propuesta de Olimpoteatro, escrita y dirigida por Martín Torres García. Al día siguiente, sábado 21 de febrero, llegará Tres mujeres de copa, de Patricia Luque, una obra de teatro social a cargo de la compañía Aventurarte.

El mes se cerrará con dos clásicos del teatro: Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina, el viernes 27 de febrero, interpretado por Loyola Teatro bajo la dirección de Carmen Rey Torreras, y Petición de mano, adaptación sobre la obra de Antón Chéjov, el sábado 28 de febrero, a cargo de Eärendil Teatro, dirigida por José Manuel Reyes.

Programación de marzo

La muestra continuará en marzo con Comunidad de vecinos, de Alfonso Zurro (adaptación de Ana Vega Girón), el viernes 6 de marzo, representada por La Plaza. El sábado 7 de marzo, La Nueva Mirada llevará a escena La corrala de los Álvarez Quintero, una comedia de los Hermanos Álvarez Quintero.

El viernes 13 de marzo, el público podrá disfrutar de Póker de damas, de Charo Flores, con Al-Teqoa Teatro, mientras que la clausura llegará el sábado 14 de marzo con El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, en versión de Aracne Teatro, dirigida por Carmen Rey Torreras.

Con esta 19 edición, la Muestra Qurtuba reafirma su compromiso con el teatro aficionado, ofreciendo al público cordobés una programación variada que pone en valor el trabajo escénico de las compañías amateur de la provincia.

Toda la programación está diponibles en la web oficial de Fegtaco.