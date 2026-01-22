Mr. Dope crea un 'Master Chef' cordobés de las 'smash burger' que pone a sus clientes a cocinar: premios y cómo participar

La escena gastronómica de Córdoba suma una propuesta inédita que mezcla cocina, espectáculo y cultura urbana. La hamburguesería cordobesa Mr. Dope Burger Dealer ha creado un Master Chef cordobés de las smash burger que pone a sus clientes al otro lado de la plancha para crear su hamburguesa perfecta y competir entre ellos.

Copadicta 2026 es una competición de hamburguesas que rompe con el formato clásico de los concursos culinarios como The Champions Burger que enfrenta a los restaurantes entre sí. En esta ocasión quiere poner contra las cuerdas a los clientes de una única hamburguesería para crear un plato inédito que tiene premio y formará parte de la carta del restaurante durante un tiempo limitado. "Aquí no se viene solo a comer: se viene a cocinar, competir y demostrar talento en directo", explica el restaurante.

Este certamen "bebe de referentes como Master Chef o American Idol, pero trasladado al universo de la burger y con una estética descontracturada y urbana", explican los organizadores. Humo, plancha caliente, público presente y burgers en acción forman parte de una puesta en escena que convierte la cocina en espectáculo.

¿Cómo participar?

El concepto es tan sencillo como potente y el funcionamiento es el siguiente:

Los participantes, que se postulan a través de la cuenta de Instagram @mrdope_es y el perfil de Facebook (deben comentar "Soy chef" en una publicación), accederán el día y hora acordar con el restaurante en la cocina profesional Mr. Dope, donde deben crear su propia smash burger con los ingredientes que ellos mismos elijan, que serán suministrados por la propia parca. Tendrán 20 minutos para cocinar el plato. El proceso se grabará y se difundirá a través de la cuenta oficial de redes sociales de Mr. Dope.

El concurso es en formato eliminatorio, por rondas, y cada fase introduce nuevos desafíos, según detalla la hamburguesería.

Tras cada ronda, un jurado decide quién continúa y quién queda fuera. La evaluación no se limita únicamente al resultado final, sino que se valora el sabor, la técnica, la creatividad, la presentación y también la actitud, según detalla la marca en sus redes, que precisa que en Copadicta "no gana solo quien cocina bien, sino quien sabe defender su producto y hacerlo adictivo en plena acción".

El jurado está liderado por Mr. Dope, acompañado por los hermanos Barrientos, fundadores de la marca y contará con, como invitados, con referentes de la gastronomía cordobesa. La iniciativa pretende, de este modo, reforzar el carácter cercano y auténtico del proyecto. "La competición se vive como un evento en vivo, con interacción constante entre participantes, jurado y público", señala la organización.

El proceso, las fases y los ganadores se podrán seguir a través de las redes sociales.

Recreación virtual de Copadicta 2026 proporcionada por Mr Dope. / Mr. Dope

Premios épicos

El ganador o ganadora de Copadicta 2026 se llevará premios tan simbólicos como exclusivos:

Un smasher dorado como trofeo

como trofeo Una camiseta personalizada del evento , con su propia caricatura

, con su propia caricatura La burger ganadora entra en el menú oficial de Mr. Dope durante un mes, con el nombre y la firma del autor o autora

durante un mes, con el nombre y la firma del autor o autora Hamburguesas gratis para el ganador o ganadora

Un concurso vivo

“La idea es que la gente viva la experiencia completa: cocinar, competir y dejar su huella en el menú, mientras aprenden el concepto smash con un chef profesional como asistente”, explica la marca.

La convocatoria ya está en marcha. Según confirman los hermanos Barrientos, fundadores de Mr. Dope, ya hay más de 10 personas inscritas y el objetivo es completar un cuadro de 16 participantes en esta primera edición.

Con Copadicta 2026, Mr. Dope va más allá de un simple evento gastronómico y propone una nueva forma de entender la experiencia burger: "el público se convierte en chef, la cocina se transforma en escenario y el contenido se genera prácticamente en vivo, con el pulso y la emoción de un reality show, pero con sabor a smash burger hecha a fuego real".