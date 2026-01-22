La mayoría de familias de las víctimas del accidente de Adamuz abandonan ya el centro cívico de Poniente Sur en Córdoba

Tragedia ferroviaria
Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia
El centro cívico Poniente Sur de Córdoba capital se ha convertido, desde el pasado lunes, en uno de los puntos neurálgicos de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Aquí se estableció el centro de atención a las familias de las víctimas del accidente de los trenes ocurrido el pasado domingo, un espacio donde han estado acompañados en todo momento por psicólogos (de Cruz Roja, de la Diputación o del Colegio de Psicología de Andalucía) y médicos. Casi cuatro días después de la tragedia, y tras haber pasado por aquí decenas de familiares, el centro empieza ahora a quedarse vacío, aunque seguirá manteniendo la actividad el tiempo que haga falta.
José Ignacio de Juan, médico del 061 y responsable sanitario del centro, ha comentado esta mañana que “ya quedan pocas familias” y que la mayoría “se han ido marchando a sus domicilios cuando se ha ido comunicando el fallecimiento y haciendo las gestiones con la respectiva funeraria”. En cualquier caso, y según ha podido saber este periódico, el centro seguirá activo el tiempo que haga falta para la coordinación que desde aquí se ejerce, teniendo en cuenta además que los familiares cuentan en este punto con acceso a información no solo sobre las víctimas, sino también con responsables de las empresas Renfe e Iryo.
Atención sanitaria a familiares
Los mismos familiares, dentro de la angustia y la desesperación que han vivido estos días, también han tenido que ser atendidos por el dispositivo sanitario que se ha montado en el centro cívico. Como ha detallado De Juan, “hay un punto de asistencia sanitaria en el que se ha atendido a más de 100 pacientes”. El médico del 061 ha apuntado que “ha habido muchas familias de fuera que tienen medicación crónica, que tienen patologías, que han venido sin medicación y se han dado también muchas situaciones de angustia y relacionadas con la catástrofe”. Tanto ha sido así, ha añadido el sanitario, que el centro cívico “ha sido un continuo de paciente”, aunque “ahora mismo la actividad ha decaído mucho”.
De momento, el 061 se mantiene a la espera de lo que decían las autoridades sobre la continuidad del punto para ver si continúa o finaliza el dispositivo.
En vídeo | Así ha sido el emotivo reencuentro entre Boro y su dueña Ana
Un final feliz en medio de la tragedia. Boro, el perro de Ana, que viajaba junto a su dueña y la hermana de esta en el tren Iryo descarrilado en el accidente ferroviario de Adamuz, ha sido rescatado en la mañana de este jueves en buen estado y ya se encuentra con su familia. "Ha sido muy difícil y muy bonito", comentaba Ana Granados, portavoz de la familia.
Adrián Ramírez
El Infoca, sobre el rescate de Boro: «Parecía que nos estaba esperando»
Rubén Flores, jefe de grupo del Infoca, ha ofrecido más detalles sobre el operativo de rescate de Boro, el perro que se perdió tras el accidente de Adamuz y que ha sido localizado esta mañana. Flores ha explicado que el avistamiento del animal en la tarde de ayer fue clave, ya que permitió acotar un perímetro de búsqueda más preciso desde las 9:00 horas de hoy.
Según ha detallado, las condiciones meteorológicas han sido favorables, lo que ha facilitado que el equipo encontrara al perro pasadas las 11:00 horas, a varios kilómetros de la vía. «Parecía que nos estaba esperando», ha señalado.
Flores ha destacado que las labores han sido especialmente complejas debido a la dificultad del terreno y al carácter «muy asustadizo» del animal. No ha podido ocultar su emoción al recordar el momento de recogerlo y entregarlo a su familia, con la que, según ha afirmado, «hemos trabajado codo con codo» y de la que «hemos sentido su desesperación».
El operativo ha contado con la participación de más de 200 personas procedentes de distintos puntos de España y estaba previsto que se mantuviera activo hasta el domingo, aunque Flores ha subrayado que estas horas eran decisivas para localizar al perro. Asimismo, ha resaltado la importancia del conocimiento del terreno por parte del Infoca para el éxito del rescate.
Noelia Santos
Antonio Sanz comparecerá el próximo jueves 29 en el Pleno extraordinario aplazado por el luto oficial
La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, 22 de enero, con el acuerdo unánime de los grupos, posponer al próximo día 29 la sesión extraordinaria del Pleno que quedó suspendida por las tres jornadas de luto oficial decretadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía al hilo del accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han muerto al menos 43 personas, un suceso que centrará una comparecencia en dicha sesión del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, explica Europa Press.
Semaf denuncia que centenares de maquinistas reportan incidencias y no se les hace caso
El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha denunciado que son centenares, y no uno solo, los maquinistas que reportan a Adif incidencias en la red y que no reciben respuesta ni se toman medidas al respecto, según informa agencia Efe.
