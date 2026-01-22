Laura Gallego, cantante: "La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto"

-¿Qué significa en su carrera La última folclórica y cómo surge la idea de este espectáculo tan innovador?

-Este es el espectáculo de mi vida, el espectáculo con el que yo había soñado toda mi vida, pero el que nunca me había atrevido a hacer. Han pasado muchos años desde que empecé y ahora sí estoy preparada para el combate. Me he vuelto super valiente y he querido enseñar a todo el mundo un espectáculo diferente.

-En este montaje combina la copla con estilos como el jazz, el tango o incluso la música electrónica. ¿Cómo ha sido el proceso de integrar una mezcla tan arriesgada dentro de un género tan tradicional?

-Estoy muy contenta porque estamos consiguiendo combinar la esencia más pura de la copla con ritmos de todo tipo. Incluso le estamos dando cabida, justo, a la música electrónica. Es increíble, pero lo estamos logrando y, sobre todo, lo más importante es que le está gustando a la gente.

-Además que la respuesta del público está siendo muy potente en toda la gira y en Córdoba también se ha colgado el cartel de localidades agotadas. ¿Cómo está viviendo esta acogida?

-La acogida está siendo increíble. Igual que aquí en Córdoba, estamos agotando las entradas en todas y cada una de las paradas de la gira. Por lo tanto, eso quiere decir que todo va muy bien y que el público está entendiendo y disfrutando de la propuesta. Lo estoy viviendo con muchísima alegría.

-Uno de los objetivos del espectáculo es acercar la copla a las nuevas generaciones. ¿Qué mensaje quiere lanzar con estas fusiones?

-Lo que pretendo con este tipo de fusiones es enseñarle a la gente que la copla es super libre, que no tiene edad y que no tiene un estilismo concreto. La copla es de todos y para todos. Sobre todo intentamos captar a unas nuevas generaciones que no están familiarizadas con este género.

-¿Cree que ese acercamiento al público joven se está consiguiendo?

-Creo que lo estamos logrando de una forma increíble. En los conciertos cada vez hay más gente joven, más niños, y la edad media del público está bajando cada vez más. Es algo que me emociona muchísimo.

-A la vista de esta respuesta, ¿diría que la copla sigue teniendo un lugar claro en la música actual?

-A día de hoy, y tal y como estamos abarrotando todos los recintos, creo que la copla sigue teniendo un éxito rotundo y una cabida perfecta. Es un reclamo absoluto. Lo que estamos intentando es agrandarla aún más y ampliar el rango de público, que no es poco, pero yo todavía quiero más.

-Dentro de esa renovación, también hay un claro homenaje a las grandes figuras de la copla. ¿Cómo se refleja ese tributo en el espectáculo?

-Lo que intento es rendir tributo y hacer guiños a todas las figuras que me han precedido en la copla. Incluso en el estilismo llevo las peinetas de las folclóricas de siempre, pero desde la vanguardia. Las llevo de colores, utilizo mucho el clavel, que es muy simbólico, llevo el caracolillo de Estrellita Castro y también unas gafas un poco al estilo de Martirio, pero traídas a esta época, llenas de brillos y color.

-También recupera elementos clásicos como la bata de cola, pero reinterpretados.

-Sí, llevo las batas de cola de siempre, pero tuneadas, como yo les llamo. A veces por delante puede ser un vestido corto, un pantalón o un diseño muy moderno. Estamos combinando todo para homenajear la esencia de la copla y de las folclóricas de siempre, pero dándole una vuelta más de tuerca y cambiando la imagen y el concepto que tiene la gente del género.

-Ha dicho que este es el espectáculo de su vida. ¿Por qué cree que llega justo ahora en su carrera?

-Porque creo que he alcanzado la madurez suficiente y la seguridad. Ahora es cuando me siento realmente preparada y tengo todos los medios, un equipo increíble y una banda maravillosa. Hasta ahora no me había sentido con todas las piezas perfectas para llevar a cabo algo así.

-Llega a Córdoba con el Gran Teatro lleno desde hace meses. ¿Qué significa actuar aquí y sentir ese recibimiento antes incluso de subir al escenario?

-Córdoba es una tierra que adoro. Tenía mucha confianza en el público cordobés, pero no esperaba tanta rapidez ni tanto cariño tan pronto. Como las entradas se agotaron tan rápido, voy pletórica, eufórica y con muchísimas ganas de devolver ese cariño, de darlo todo y de que disfrutemos juntos.

-¿Qué le gustaría transmitirle al público cordobés que llenará el teatro este sábado?

-Lo único que quiero decirles es mi agradecimiento más profundo por querer acompañarme. Y también advertirles de que no están preparados para lo que van a vivir. Nos vamos a divertir muchísimo. Lejos del drama que aparentemente tiene la copla, va a ser un concierto muy divertido, muy ameno y una auténtica montaña rusa de sentimientos.

-La gira continúa todavía varios meses. ¿Qué recorrido le queda a La última folclórica?

-Estamos de gira hasta mayo, así que todavía nos quedan muchos conciertos por delante.

-Y cuando termine esta gira, ¿qué proyectos tiene en mente?

-Este verano intentaremos descansar un poco más, aunque sigo con mucha televisión y con un programa semanal. También estamos trabajando en nuevos proyectos de grabación y en un proyecto audiovisual muy bonito, un homenaje a la folclórica. No paro del todo porque no me gusta dejar de cantar. Después de verano me encantaría volver a Córdoba con algo totalmente diferente, para que quien venga a verme se encuentre una sorpresa nueva.