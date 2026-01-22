Movilidad
La Junta licita por 18 millones el mantenimiento de sus carreteras en la provincia de Córdoba
Fomento actuará en la reforma de toda la red viaria autonómica que hay en la provincia con intervenciones en más de 120 carreteras
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación un contrato valorado en casi 18 millones de euros para la mejora integral de la capacidad estructural de las carreteras autonómicas ubicadas en la provincia de Córdoba. El contrato general, que abarca también las carreteras de Cádiz, Sevilla y Huelva alcanza los 81,5 millones de euros, que se van hasta los 161,7 millones con las distintas prórrogas.
En el caso de Córdoba, son dos lotes los que se licitan, uno para las carreteras autonómicas de las zonas este, oeste y norte de la provincia y otro para las zonas sureste y suroeste. El primero de esos contratos sale por un precio base de licitación de nueve millones de euros (casi 18 si se aplican las prórrogas) y el segundo lo hace por 8,5 millones (casi 17 millones con las prórrogas).
Las carreteras de la Junta en Córdoba
En cuanto a las carreteras que están incluidas en este contrato de mejora y mantenimiento, son más de un centenar. Hay más de una treintena que se localizan al este de la provincia, unas 20 en el norte y una doce en el oeste. En el sur se dividen entre 25 hacia el suroeste y más de 30 en el sureste. En la mayoría de intervenciones entran las carreteras completas, y no solo tramos. Las de mayor longitud son, entre otras, la A-421 (entre Villanueva de Córdoba y Villafranca), la A-3200 (de Azuel a Santa Eufemia por Torrecampo y El Guijo), la A-3075 (Villaviciosa-Posadas), esto para la zonas este, oeste y norte. También cabe nombrar aquí que se intervendrá en la A-431 (Córdoba-Lora del Río) y en la A-3050 (ronda de Poniente de la capital).
En cuanto a vías en las que se actuará en la zona sur, destacan la A-379 (de Casariche a La Carlota por Puente Genil, se intervendrá en la parte que afecta a Córdoba), en la autovía A-318 (parte de la autovía del Olivar) o en la A-333 (en la variante de Las Angosturas).
Intervenciones
En cuanto a las intervenciones que tendrán que llevar a cabo las empresas adjudicatarias, serán trabajos de mejora integral de la capacidad estructural, mantenimiento y conservación de firmes, rehabilitación y refuerzo de estas vías. Granadallos, reparación de blandones, reconstrucción de pavimentos, reparación de arcenes y aceras, sellado de fisuras y grietas, fresado de firmes o impermeabilización de estructuras, entre las labores a ejecutar.
