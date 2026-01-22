Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 22 de enero de 2026

Música

Concierto ‘Noche de primavera’

La Orquesta de Córdoba interpretará la olvidada Margot, joya de la comedia lírica de Joaquín Turina. Una obra llena de encanto, color y espíritu primaveral que nos conecta con las raíces y la riqueza del repertorio español, con la participación de Alba Chantar y Berna Perles, sopranos; Anabel Castillo, cantaora, y Javier Franco, barítono.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán. 20.00 horas.

Bodegas Campos

Conferencia a cargo de Gala Redaelli y Stefano Riva

Dentro del ciclo Patrimonio de Córdoba, tendrá lugar la conferencia Paisajes habitados. La arquitectura portuguesa, entre memoria y contemporaneidad a cargo de los arquitectos Gala Redaelli y Stefano Riva.

CÓRDOBA. Bodegas Campos (Nave de la Canastas). Lineros, 32. 20.00 horas.

Con-ciencia

Charla ‘Mitos de la vida en pareja’

María Ramos González, psicóloga y psicoterapeuta especializada en género, perinatal, infancia y familia, hablará sobre los mitos de la vida en pareja. Presentará el acto Celia Prados García, directora de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba.

CÓRDOBA. Centro Luciana Centeno. Costanillas, 15. 17.00 horas.

Real Academia

Sesión pública

El acto contará con las intervenciones de Francisco Javier Rivera Guzmán, con Factores de riesgo cardiovascular, y Antonio Varo Baena con Sadí de Buen, un médico republicano asesinado el 36 en Córdoba.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Exposición

‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.