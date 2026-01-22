La Fundación Caja Rural del Sur recibe 160 obras de jóvenes artistas andaluces para el Certamen de Pintura y Escultura Alfonso Aramburu Terrades

La Fundación Caja Rural del Sur ha cerrado el plazo de inscripción del primer Certamen de Pintura y Escultura Alfonso Aramburu Terrades con la recepción de 160 obras de jóvenes autores andaluces. La convocatoria tiene como objetivo fomentar el talento joven en el ámbito de las artes plásticas dentro de la comunidad autónoma andaluza.

En los próximos días, está prevista la reunión del jurado, integrado por especialistas del ámbito artístico y académico designados por el Patronato de la Fundación: Ana Martínez, Layla Halcón Guardiola, Víctor Pulido, Elías Rodríguez Picón, Francis Arroyo, Chema Rodríguez y Daniel Bilbao. En la primera fase de selección, el jurado evaluará las imágenes enviadas y elegirá las obras que formarán parte de la exposición. Posteriormente, los autores de las obras seleccionadas deberán entregar físicamente sus piezas en la sede de la Fundación en Sevilla, dentro del plazo que se les indicará.

La resolución del jurado se hará pública antes de Navidad, y las obras premiadas se exhibirán de forma itinerante en los Centros Culturales de la Fundación en Huelva, Córdoba y Sevilla.

El certamen está dirigido a jóvenes artistas andaluces que no hayan cumplido los 35 años al momento de la inscripción, o que los cumplan durante 2025. Se contemplan premios de 10.000 euros para la mejor obra en pintura y la mejor en escultura. Además, el jurado podrá otorgar accésits o menciones honoríficas si lo considera oportuno.

El certamen rinde homenaje a Alfonso Aramburu Terrades, figura destacada del mundo artístico andaluz y especialmente de Huelva, quien fue arquitecto municipal entre 1968 y 1972 y un prolífico pintor reconocido con numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera.