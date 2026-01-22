Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 22 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 23 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Consuelo Amaro Vázquez
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de la Fuensanta
Francisco Pineda Parras
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta
Ana Isabel Torregrosa Juan
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
Rafael Larrea Ruipérez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Luisa Fernández Caparrós Ruiz
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de la Salud
Pilar Herrador Pérez
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Fuensanta
María Suárez Vázquez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Salud
