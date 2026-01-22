Los fallecidos en Córdoba el jueves 22 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 23 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Consuelo Amaro Vázquez

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de la Fuensanta

Francisco Pineda Parras

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta

Ana Isabel Torregrosa Juan

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

Rafael Larrea Ruipérez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Luisa Fernández Caparrós Ruiz

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de la Salud

Pilar Herrador Pérez

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Fuensanta

María Suárez Vázquez

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Salud