Sin novedad
Educación mantiene el mapa de escolarización para el curso 2026-27 en Córdoba
La red de escolarización está compuesta por 89 centros en Infantil y Primaria y de 40 en Secundaria
El mapa de escolarización del próximo curso 2026-27 en Córdoba no va a presentar ninguna novedad con respecto al del curso anterior, por lo que mantiene las mismas zonas de influencia del curso pasado, según ha confirmado la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a este periódico. Así, el mapa consta de siete zonas de influencia en Educación Infantil y Primaria, así como seis zonas de Educación Secundaria.
Las familias de la capital pueden escoger los centros educativos de su respectiva zona de influencia. En el caso de la Educación Infantil y Primaria, la red de escolarización está compuesta por 89 centros, con una presencia destacada de colegios concertados (34) y algunos centros que imparten exclusivamente la etapa de Infantil.En Educación Secundaria, el mapa de escolarización cuenta con alrededor de 40 centros, 21 de ellos concertados, lo que supone algo más de la mitad de la oferta en esta etapa. La novedad más significativa del proceso de escolarización de este año es que la ratio en Infantil de 3 años será de 22 alumnos.
El último gran cambio del mapa de escolarización se hizo en 2020, cuando Educación estableció siete zonas de Infantil y Primaria, con las que intentó equiparar el número de centros públicos y concertados, redistribuyendo la zona Centro, donde hay una mayor concentración de colegios, sobre todo concertados, y menos niños, para que pudieran acceder menores de otras áreas de influencia.
Infantil y Primaria
Miralbaida–Arroyo del Moro–Brillante (15 centros)
- La Salle (concertado)
- Giner de los Ríos (concertado)
- Bética Mudarra (concertado)
- Bambi (concertado)
- Tirso de Molina
- Obispo Osio
- La Aduana
- Mediterráneo
- Margaritas
- Noreña
- Antonio Gala
- Julio Romero de Torres (antes Turruñuelos)
- Pedagogo García Navarro
- Miralbaida
- Trinidad Sansueña (concertado)
Tablero–Santa Rosa–Valdeolleros (17 centros)
- Colón
- Divina Pastora (concertado)
- Ferroviario (concertado)
- La Milagrosa (concertado)
- Torre de la Malmuerta
- Almanzor (concertado)
- Calasancio (concertado)
- El Nido (concertado)
- José de la Torre y el Cerro
- San Acisclo y Santa Victoria (concertado)
- Santa Victoria 2 (concertado)
- Pablo García Baena
- Virgen del Carmen (concertado)
- Cruz de Juáre
- Cronista Rey Díaz
- Hernán Ruiz
- Nuestra Señora de Linares
Levante–Fátima (16 centros)
- Jesús Nazareno (concertado)
- San Lorenzo
- López Diéguez
- Condesa de las Quemadas
- Alcalde Pedro Barbudo
- Averroes
- Los Califas
- Santa María de Guadalupe–Franciscanos (concertado)
- Aljoxani
- Concepción Arenal
- Juan Rufo
- Miraflores
- Séneca (concertado)
- Santísima Trinidad–Trinitarios (concertado)
- Juan de Mena
- Salesianos (concertado)
Zoco–Ciudad Jardín (18 centros)
- Salvador Vinuesa
- Mirasierra
- Al-Andalus
- Ciudad Jardín
- Eduardo Lucena
- Enríquez Barrios
- San Rafael (concertado)
- Virgen de la Fuensanta (concertado)
- Vistalegre
- Santos Mártires
- Trinidad (concertado)
- Zaida (concertado)
- Sagrado Corazón (concertado)
- Santa Victoria (concertado)
- Nuestra Señora de la Piedad (concertado)
- Reales Escuelas Pías–La Inmaculada (concertado)
- Espinar (concertado)
- Europa
Sector Sur (8 centros)
- Albolafia
- Andalucía
- Córdoba (concertado)
- Federico García Lorca
- Jerónimo Luis Cabrera
- Gloria Fuertes
- San Fernando
- San Juan de la Cruz
Campo de la Verdad (4 centros)
- Abderramán
- Fray Albino
- Nuestra Señora de las Mercedes (concertado)
- Jesús Divino Obrero
- Fuensanta–Cañero (11 centros)
- Alcalde Jiménez Ruiz
- Algafequi
- Fernán Pérez de Oliva
- Cervantes (concertado)
- San Rafael del Obispo (concertado)
- San Vicente Ferrer
- Virgen de la Fuensanta (concertado)
- Parque Fidiana
- Santuario
- Caballeros de Santiago
- Sagrada Familia–Las Francesas (concertado)
Educación Secundaria
Miralbaida–Arroyo del Moro–Brillante (7 centros)
- CEIP Miralbaida
- IES López Neyra
- IES Trassierra
- CDP La Salle (concertado)
- CDP Bética Mudarra (concertado)
- CDP Trinidad Sansueña (concertado)
- IES Casiana Muñoz
- (CEIP Duque de Rivas deja de escolarizar en Secundaria)
- Tablero–Santa Rosa–Valdeolleros (11 centros)
- IES El Tablero
- IES Grupo Cántico
- IES Ángel de Saavedra
- CDP Virgen del Carmen (concertado)
- CDP María Inmaculada (concertado)
- CDP San Acisclo y Santa Victoria (concertado)
- CDP Almanzor (concertado)
- CDP Calasancio (concertado)
- CDP Ferroviario (concertado)
- CDP Divina Pastora (concertado)
- IES Luis de Góngora
Levante–Fátima (9 centros)
- CDP Santa María de Guadalupe (concertado)
- CDP Séneca (concertado)
- CDP Trinitarios (concertado)
- IES Blas Infante
- IES Gran Capitán
- CDP Jesús Nazareno (concertado)
- CDP Salesianos (concertado)
- IES Rafael de la Hoz
- IES Maimónides
Zoco–Ciudad Jardín (6 centros)
- IES Séneca
- CDP Trinidad (concertado)
- IES Alhakén II
- IES Zoco
- IES Medina Azahara
- CDP Reales Escuelas Pías (concertado)
- CDP Santa Victoria (concertado)
- CDP Sagrado Corazón (concertado)
Sector Sur (6 centros)
- CDP Córdoba (concertado)
- CDP Nuestra Señora de las Mercedes (concertado)
- IES Averroes
- IES San Álvaro
- IES Santa Rosa de Lima
- IES Guadalquivir
Fuensanta (8 centros)
- CDP Cervantes (concertado)
- CDP San Rafael (concertado)
- CDP Academia Lope de Vega (concertado)
- IES La Fuensanta
- IES Galileo Galilei
- IES Santa Catalina de Siena
- IES Fidiana
- CDP Nuestra Señora de la Piedad (concertado)
