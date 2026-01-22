Educación mantiene el mapa de escolarización para el curso 2026-27 en Córdoba

El mapa de escolarización del próximo curso 2026-27 en Córdoba no va a presentar ninguna novedad con respecto al del curso anterior, por lo que mantiene las mismas zonas de influencia del curso pasado, según ha confirmado la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a este periódico. Así, el mapa consta de siete zonas de influencia en Educación Infantil y Primaria, así como seis zonas de Educación Secundaria.

Las familias de la capital pueden escoger los centros educativos de su respectiva zona de influencia. En el caso de la Educación Infantil y Primaria, la red de escolarización está compuesta por 89 centros, con una presencia destacada de colegios concertados (34) y algunos centros que imparten exclusivamente la etapa de Infantil.En Educación Secundaria, el mapa de escolarización cuenta con alrededor de 40 centros, 21 de ellos concertados, lo que supone algo más de la mitad de la oferta en esta etapa. La novedad más significativa del proceso de escolarización de este año es que la ratio en Infantil de 3 años será de 22 alumnos.

El último gran cambio del mapa de escolarización se hizo en 2020, cuando Educación estableció siete zonas de Infantil y Primaria, con las que intentó equiparar el número de centros públicos y concertados, redistribuyendo la zona Centro, donde hay una mayor concentración de colegios, sobre todo concertados, y menos niños, para que pudieran acceder menores de otras áreas de influencia.

Infantil y Primaria

La Salle (concertado)

Giner de los Ríos (concertado)

Bética Mudarra (concertado)

Bambi (concertado)

Tirso de Molina

Obispo Osio

La Aduana

Mediterráneo

Margaritas

Noreña

Antonio Gala

Julio Romero de Torres (antes Turruñuelos)

Pedagogo García Navarro

Miralbaida

Trinidad Sansueña (concertado)

Colón

Divina Pastora (concertado)

Ferroviario (concertado)

La Milagrosa (concertado)

Torre de la Malmuerta

Almanzor (concertado)

Calasancio (concertado)

El Nido (concertado)

José de la Torre y el Cerro

San Acisclo y Santa Victoria (concertado)

Santa Victoria 2 (concertado)

Pablo García Baena

Virgen del Carmen (concertado)

Cruz de Juáre

Cronista Rey Díaz

Hernán Ruiz

Nuestra Señora de Linares

Jesús Nazareno (concertado)

San Lorenzo

López Diéguez

Condesa de las Quemadas

Alcalde Pedro Barbudo

Averroes

Los Califas

Santa María de Guadalupe–Franciscanos (concertado)

Aljoxani

Concepción Arenal

Juan Rufo

Miraflores

Séneca (concertado)

Santísima Trinidad–Trinitarios (concertado)

Juan de Mena

Salesianos (concertado)

Salvador Vinuesa

Mirasierra

Al-Andalus

Ciudad Jardín

Eduardo Lucena

Enríquez Barrios

San Rafael (concertado)

Virgen de la Fuensanta (concertado)

Vistalegre

Santos Mártires

Trinidad (concertado)

Zaida (concertado)

Sagrado Corazón (concertado)

Santa Victoria (concertado)

Nuestra Señora de la Piedad (concertado)

Reales Escuelas Pías–La Inmaculada (concertado)

Espinar (concertado)

Europa

Albolafia

Andalucía

Córdoba (concertado)

Federico García Lorca

Jerónimo Luis Cabrera

Gloria Fuertes

San Fernando

San Juan de la Cruz

Abderramán

Fray Albino

Nuestra Señora de las Mercedes (concertado)

Jesús Divino Obrero

Fuensanta–Cañero (11 centros)

Alcalde Jiménez Ruiz

Algafequi

Fernán Pérez de Oliva

Cervantes (concertado)

San Rafael del Obispo (concertado)

San Vicente Ferrer

Virgen de la Fuensanta (concertado)

Parque Fidiana

Santuario

Caballeros de Santiago

Sagrada Familia–Las Francesas (concertado)

Educación Secundaria

Miralbaida–Arroyo del Moro–Brillante (7 centros)

CEIP Miralbaida

IES López Neyra

IES Trassierra

CDP La Salle (concertado)

CDP Bética Mudarra (concertado)

CDP Trinidad Sansueña (concertado)

IES Casiana Muñoz

(CEIP Duque de Rivas deja de escolarizar en Secundaria)

Tablero–Santa Rosa–Valdeolleros (11 centros)

IES El Tablero

IES Grupo Cántico

IES Ángel de Saavedra

CDP Virgen del Carmen (concertado)

CDP María Inmaculada (concertado)

CDP San Acisclo y Santa Victoria (concertado)

CDP Almanzor (concertado)

CDP Calasancio (concertado)

CDP Ferroviario (concertado)

CDP Divina Pastora (concertado)

IES Luis de Góngora

Levante–Fátima (9 centros)

CDP Santa María de Guadalupe (concertado)

CDP Séneca (concertado)

CDP Trinitarios (concertado)

IES Blas Infante

IES Gran Capitán

CDP Jesús Nazareno (concertado)

CDP Salesianos (concertado)

IES Rafael de la Hoz

IES Maimónides

Zoco–Ciudad Jardín (6 centros)

IES Séneca

CDP Trinidad (concertado)

IES Alhakén II

IES Zoco

IES Medina Azahara

CDP Reales Escuelas Pías (concertado)

CDP Santa Victoria (concertado)

CDP Sagrado Corazón (concertado)

Sector Sur (6 centros)

CDP Córdoba (concertado)

CDP Nuestra Señora de las Mercedes (concertado)

IES Averroes

IES San Álvaro

IES Santa Rosa de Lima

IES Guadalquivir

