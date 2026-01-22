La Diputación de Córdoba dará atención psicológica a los vecinos de Adamuz que ayudaron en el accidente ferroviario

La Diputación de Córdoba pondrá a disposición de la localidad de Adamuz un programa de intervención y ayuda psicológica dirigido a prestar apoyo y acompañamiento a las personas que participaron y ayudaron en las labores de rescate y atención a los afectados por el accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo.

Este programa de intervención psicológica, en el que está trabajando ya el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha comenzado con la distribución en los centros docentes del municipio de una guía profesional “para ofrecer orientación sobre cómo tratar el asunto con el alumnado”.

Así lo ha explicado la delegada de Derechos Sociales en la institución y responsable del IPBS, Irene Aguilera, quien ha indicado “esta medida es sólo la primera de otras que vamos a ir desarrollando y que irán dirigidas a los distintos colectivos que acudieron como voluntarios para el recate y apoyo a las víctimas”.

Trabajos sobre los trenes siniestrados. / Manuel Murillo

Explicar "por qué están experimentando determinados sentimientos"

Así, ha continuado la diputada provincial, “también vamos a tener una reunión grupal presencial con todas las personas que participaron en las tareas de rescate con el objetivo de que nuestros psicólogos puedan explicarles por qué están experimentando determinados sentimientos y qué señales de alarma son las que pueden hacer necesaria una intervención psicológica más individualizada”.

“Se trata de ofrecerles un desahogo y trasladarles cuándo esos síntomas se convierten ya en algo patológico. No vamos a soltar de la mano a los vecinos de Adamuz, que han estado ayudando desde el primer momento y cuya solidaridad, entrega y colaboración ha sido un ejemplo para todos”, ha manifestado.

Julio Rodríguez, en el centro, junto a su familia en la zona cero. / Manuel Murillo

Ayuda psicológica a los familiares

Aguilera ha recordado que “desde el primer momento hemos estado prestando ayuda psicológica a los familiares mediante equipos integrados por profesionales del Colegio de Psicólogos, a través del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED), del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación y de la Cruz Roja”. “Estos profesionales están haciendo una labor encomiable, ayudando en todo momento a quienes necesitan acompañamiento, con palabras de apoyo o simplemente con el silencio, todo para poder abordar un trance tan doloroso como el de perder a un ser querido en un accidente”, ha abundado.

Los psicólogos y psicólogas que han estado acompañando a las víctimas desde que ocurriera el accidente el pasado domingo se han distribuido en cuatro equipos integrados por dos psicólogos y un sanitario y están realizando sus labores de asistencia en el Centro Cívico de Poniente de la capital. La Diputación de Córdoba ha puesto a disposición de este grupo de trabajo un equipo de ocho psicólogos/as expertos en duelo y emergencias que forman parte de la plantilla del Instituto Provincial de Bienestar Social. Estos profesionales han acompañado a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Judicial durante la comunicación con las familias.

Sigue la búsqueda La Guardia Civil ha ampliado el perímetro de búsqueda impulsado desde este jueves para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos. Las labores han abarcado desde primeras horas desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías. No obstante, la Benemérita ha difundido un nuevo vídeo mostrando las labores de búsqueda que se amplían a caminos y zonas de campo cercanas al lugar del siniestro, así como un arroyo con un túnel bajo las vías. En las batidas y rastreos, los agentes cuentan con perros especializados y un helicóptero.

Feijóo habla con el sindicato de maquinistas El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado esta mañana con el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, al que en primer lugar ha transmitido su solidaridad por la reciente pérdida de dos compañeros en los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona. Durante la conversación, que ha durado casi 45 minutos, Feijóo le ha escuchado atentamente y le ha mostrado su comprensión en el contexto actual, que en su opinión desaconseja por completo el enfrentamiento con un colectivo preocupado por su seguridad y la de los miles de pasajeros que trasladan a diario.

Noelia Santos Trasladan el centro de atención a familiares al hotel Crisol Jardines La Junta de Andalucía ha anunciado el traslado del centro de atención a familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. Ante la reducción de allegados y familias que ya quedaban en el centro cívico Poniente Sur, habilitado desde el lunes, la Junta ha decidido trasladarlo a un hotel. En este caso, las atenciones se prestarán en el hotel Crisol Jardines.

Ignacio Luque El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz El Córdoba CF se encuentra actualmente "valorando distintas iniciativas" para realizar su particular homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que hubo 43 fallecidos y cientos de heridos y que se produjo, precisamente, poco antes de iniciarse el encuentro entre el conjunto blanquiverde y el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. [Lea aquí la noticia al completo]